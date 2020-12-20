Instagram 开始支持由 iPhone 12 Pro 拍摄的 ProRAW 照片

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日消息:据MacRumors报道，Instagram日前推出了对苹果新推出的ProRAW格式照片的支持，这些照片由iPhone12和iPhone12Pro Max拍摄生成。

Instagram开发人员Tim Johnsen在Twitter上分享了这一消息，他还表示DNG格式的ProRAW照片无法在Instagram上进行编辑。目前还没有更多详细信息，但似乎Instagram会将ProRAW文件转换为在Instagram上显示的JPG。

虽然支持有限，但是那些拍摄ProRAW照片并在Instagram之外进行编辑的人将能够直接在社交网络上分享生成的图像，而无需创建单独的JPG。ProRAW图像体积较大，每张图片大约25MB，因此Instagram会对其进行压缩处理。

ProRAW是在苹果iOS14.3更新中为iPhone12Pro和iPhone12Pro Max开启的功能。它利用了苹果添加到其iPhone中的计算摄影功能，同时还使用户可以控制白平衡，降噪，锐化等等。

正如摄影师Austin Mann在本周早些时候强调的那样，ProRAW 在苹果的一般算法可能会遇到困难的情况下是非常有用的，比如室内混合照明、极端弱光和超高动态范围的图像。