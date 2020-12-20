特斯拉在华超充站突破 600 座 明年将加大北方地区布局

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日消息:昨日晚间，特斯拉对外事务副总裁陶琳在其个人微博@Grace陶琳-Tesla 回复网友称，山西的超充网络规划也在计划中，明年会加大在整个北方地区的布局，包括山西。此前@特斯拉中国充电团队 微博宣布，今日，包括北京、杭州、周口、昆明、佛山等五座城市共计 5 个新站点上线开放，特斯拉在中国大陆建设达成 600 座超级充电站。

据介绍，从 300 座到 500 座，特斯拉用时 11 个月；从 500 座到 600 座，仅用 19 天，单日最高上线 27 座。特斯拉正全力冲刺，向 700 座进发。而随着 2021 年特斯拉上海超级充电桩工厂的落成与投产，特斯拉的充电网络布局密度也会进一步加大。

此前陶琳在特斯拉举办的在线交流活动中曾表示，目前特斯拉充电桩还只能给特斯拉自己的汽车充电，而未来特斯拉不排除有可能将充电桩开放给其他品牌的电动汽车使用。陶琳强调，特斯拉方面开放充电桩的前提是使用特斯拉充电桩的汽车要经过特斯拉的技术验证，以保证安全和充电体验。

据悉，目前特斯拉正在中国加速推进V3 超级充电桩的建设，该桩充电15 分钟最快可补充250km以上的续航里程。