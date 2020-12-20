LG 将为特斯拉提供 NCMA 电池，于 2021 年大量交货

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日消息:据 KoreaTimes 报道，LG 化学已经研发出了 NCMA 四元锂电池，将于 2021 年大量交货，供应给特斯拉汽车。这款电池采用镍、铜、锰、铝四种金属作为正极材料，相比于此前的 NCM 三元锂电池新增了铝元素，并且镍的含量提升至90%。

此前有报道称，LG 化学将把其在中国的电池芯产能提升一倍以上，从而满足其主要客户美国电动汽车制造商特斯拉的需求。中国是当前全球最大的汽车市场，特斯拉当前正在这里努力提升汽车产量和交付量。作为 LG 化学的主要客户，特斯拉此前宣布将大规模锁定电池芯供应，从而其为全球生产扩张计划提供支持。

今年11 月，LG 与特斯拉签订了协议，将为上海超级工厂所产的 Model Y 电动车供应电池。据悉，目前特斯拉上海工厂已经正式开始生产 Model Y。在 Model Y 投产之初，LG 化学将成为国产 Model Y 的唯一电池芯供应商。LG 本月正在扩大其位于南京工厂的产能，该工厂目前正在为特斯拉生产21700 圆柱形锂电池。

LG 化学表示，这款电池将于2021 年下半年交货，但不能透露其客户的名字。但是该公司正在扩大其位于南京工厂的产能，而这家公司主要为特斯拉生产圆柱形封装的锂电池，因此外界推测该工厂很大可能将为特斯拉生产新型 NCMA 锂电池。