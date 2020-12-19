OPPO 印度任命新首席营销官，此前曾就职于苹果

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OPPO 印度任命新首席营销官，此前曾就职于苹果

2020-12-19 08:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日消息:据businessworld报道，日前OPPO宣布将任命DamyantSingh Khanoria为其印度业务的首席营销官。据了解，Damyant Singh Khanoria此前曾就职于苹果，加入OPPO后将直接向印度公司总经理Elvis Zhou汇报。

OPPO门店1

「我们很高兴能与Damyant合作。他在我们提出‘3+ N + X’战略的关键阶段加入了我们。引领技术创新仍然是公司业务增长的核心。我相信，他将客户需求与业务需求紧密结合的经验将有助于OPPO印度业务在下一阶段的发展中更上一层楼。」 OPPO印度公司总经理Elvis Zhou表示。

在今年11月的OPPO未来科技大会上，该公司CEO陈明永表示，OPPO将推行“3+N+X”的科技跃迁战略。“3”指硬件、软件、服务三个基础技术;“N”是OPPO长期构建的能力中心，包括AI、安全隐私、多媒体、互联互通等;X指OPPO的差异化技术，包括闪充、影像技术、AR等。

OPPO

OPPO方面表示，“3+N+X”科技跃迁战略是支撑OPPO万物互融生态建设的坚实底座。依托硬件技术的积累和沉淀，能够保障OPPO设计出最好的智能硬件;依托软件技术，可以帮助OPPO实现多设备、多场景、多服务的智慧体验，打通硬件、应用的生态等;此外，云计算、大数据、机器学习等服务技术，可以全面提升数据的价值。

据OPPO方面介绍，拥有超过20年消费品牌经验的Damyant Singh Khanoria，入职后将负责推动品牌持续增长，并进一步加深消费者与品牌的互动。

DamyantSingh Khanoria 也表示，在过去六年中，OPPO印度业务取得了令人瞩目的增长。 「生产与研发中心的本土落地，丰富多样的产品阵容以及技术的创新迭代，为印度业务的长期增长奠定了坚实的基础。」

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