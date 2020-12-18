GUCCI开网店一双袜子550元 直言不做线上就会被淘汰

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:今天，奢侈品牌GUCCI上线中国首家电商旗舰店，商品涵盖手袋、皮具、鞋履、成衣、配饰、腕表首饰等品类。目前，该店铺已经上架了300多款产品。其中，店铺中最便宜的产品为550元的儿童袜，最贵是27800元的羽绒服。

据悉，这是Gucci在2017年推出中文官方网站后，首次与国内第三方电商平台合作。

开云集团CEO皮诺表示:如今做线上不能说是选择，而是如果你不做，你就会从全球消费者的视野里消失。特别是疫情期间，做线上更是成为常态。

受疫情影响，今年上半年，线下门店及旅游业基本停滞，全球奢侈品市场预计将萎缩23%。其中，第二季度，GUCCI销售额同比暴跌45%，创历史最大跌幅。

上半年GUCCI母公司开云集团线上销售额增加47.2%，数据显示，奢侈品电商普及率从去年的13%左右增至23%。

皮诺表示:全球第一的市场是中国，连续几年都保持这样的业绩，而且还在持续增长。中国消费者特别是中国年轻的消费者，在与品牌的互动上是最积极的。

数据显示，2020年中国奢侈品市场将逆势增长48%，规模达近3460亿元。其中，80后、95前成奢侈品消费主力，占整体市场份额的70%以上。报告预计，2025年中国有望成为全球最大的奢侈品市场。