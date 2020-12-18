现代汽车无人驾驶机器人Robotaxis三年内在美国主要城市亮相

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:Motional是韩国现代汽车集团与美国自动驾驶公司Aptiv的合资企业，将从2023年开始在美国主要城市运营无人驾驶机器人。为此，Motional决定开发基于现代汽车平台的自动驾驶汽车并使用美国汽车共享公司Lyft的网络。

Motional在美国当地时间12月16日宣布，它将从2023年开始使用美国网约车平台Lyft的全自动机器人服务。

从2018年开始，自动驾驶公司Aptiv就和Lyft在拉斯维加斯开始试运行自动驾驶出租车，两家公司表示他们的服务质量很高，客户满意度达到了98%。Motional计划将服务扩展到美国其他主要城市，并大规模扩大车辆数量。

Motional的目标是成为自动驾驶汽车市场的领导者，目前包括特斯拉、谷歌和亚马逊等全球科技巨头都在开发自动驾驶。Motional预计，如果到2023年可以更好的扩展其服务，它将成为最大的自动驾驶汽车服务提供商。

Motional由现代汽车和Aptiv在2020年3月成立，现代汽车已向其投资20亿美元，押注未来的出行方式。Motional目前正在开发L4级自动驾驶技术，使汽车无需驾驶员即可自动行驶。该公司还计划在2022年批量生产L3级自动驾驶汽车。