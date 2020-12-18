​微信回应广告无法一键关闭：将持续优化产品体验

据南方都市报报道，今日，针对“内容广告不能一键关闭”问题，微信方面回应称，十分重视各方的反馈和意见，将持续优化产品体验，同时不断强化广告审核与巡查，规范广告主行为，提供更优质的产品与服务。

12月16日，上海市消保委微信公众号发布报告称，在对头部、中部、尾部三个等级600款APP进行10分钟内产生的广告内容中有关消费者权益的不当行为进行分析时发现，58%的APP含有广告，其中69.7%的内容广告不能一键关闭。没有发现关闭键APP如微信、汽车之家、快看视频、36氪等。

其中，仅有14.5% 的 App 可以找到个性化广告推荐关闭入口。而微信 App 个性化广告推荐关闭入口极其隐蔽，关闭流程设置繁琐，还利用技术手段限制消费者永久关闭个性化广告推荐的权利，消费者仅能进行为期六个月的关闭且仍旧会看到广告。

以下为关闭微信朋友圈广告个性化推送步骤:

打开微信点击【我】-【设置】-【关于微信】

点击下方蓝色字【隐私保护指引】、进入后下滑至第四大项点击蓝色字体【关于广告】

进入【关于广告】后，点击页面第二项第一行的蓝色字【管理】，随后即可进入腾讯广告个性化管理，需点击右上方进行登录

登录后滑动页面至【个性化服务设置】，将【个性化推荐广告】设为关闭