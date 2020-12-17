市值超百亿！美版拼多多Wish上市，9成卖家来自中国

站长之家（ChinaZ.com）12月17日 消息:12月16日，美国最大移动电商平台Wish在纳斯达克成功上市，股票代码“WISH”，发行价定为每股24美元。此次IPO，Wish共计发行4600万股A类普通股，融资规模达11亿美元。按发行价计算，市值将超过140亿美元。

然而，上市首日Wish股价却跌破发行价，大跌16.4%。截至昨日收盘，Wish股价报20.05美元，目前总市值为117.58亿美元。

Wish成立于2011年，是北美和欧洲最大的移动电商平台。过去3年，Wish都是全球下载量排名第一的购物类APP。凭借廉价的家居用品和服装，Wish收割了大批美国农村消费者。在美国，其销售额仅次于亚马逊和eBay。截至目前，Wish已经经历了8轮融资，融资金额单次最高达5亿美元。

Wish的前身是一个导购网站，其盈利模式是向商家收取交易佣金，商家入驻无需缴纳保证金，押金等。

它使用一种优化算法大规模获取数据，并快速了解如何为每个客户提供最相关的商品。虽然当时，它对标的是中国的淘宝，但从模式上看，它其实更像是拼多多。

Wish专攻移动端app，尽可能的降低下沉市场用户的使用门槛，平台上的大部分商品直接3-5折，顾客不需要花费时间找优惠券就可以享受优惠的价格。

招股书显示，目前Wish的月活用户超过1亿，商家数量超过50万。其中，有94%的商家来自中国，仅广东卖家就占了将近3成。