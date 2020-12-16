马斯克玩梗图，推特公开对《赛博朋克 2077》表示不满

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日消息:近日 CD Projekt Red 经过多年开发，屡次跳票的游戏大作《赛博朋克2077》终于在 2020 年 12 月 10 日正式发行。而《赛博朋克2077》的市场反应完全不如预期，掉帧、自动移动和蓝屏等情况令不少游戏迷愤而退款。

现在就连特斯拉、SpaceX 的 CEO 马斯克也在个人推特上做出回应，马斯克在其推特上通过一则匿名的文章来回应《赛博朋克 2077》的官方道歉声明，贴文中描述了对于《赛博朋克2077》的巨大失望:「我花了一个星期玩这款游戏，我很快意识到这并不是我过去八年来每日思思念念著的游戏。」并且马斯克还放了一张梗图。

日前， CD Projekt Red 举行了投资人紧急电话会议，讨论了《赛博朋克2077》目前的状态、 DLC 以及退款以及未来计划等内容。CDPR 母公司表示他们目前的唯一重点是全力修复和改善游戏，同时涉及到的工作量可能会影响原定的计划表。CD Projekt Red 董事会主席表示，公司未来一段时间将不计代价的重拾玩家的信任。他还重申，未来数天内将针对 PS4和 Xbox One 推出大型补丁，同时 PC 也会持续更新和修复。

《赛博朋克2077》是一款由 CD Projekt 开发并于 2020 年 12 月 10 日发行的动作角色扮演游戏。本作采用了桌上游戏《赛博朋克2020》的世界观与规则设计，背景为 2077 年美国加利福尼亚州的「赛博朋克」风格反乌托邦式城市「夜之城」，玩家在这一开放世界中扮演名为「V」的雇佣兵。