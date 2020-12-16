加密货币交易所币安 Binance Visa 信用卡现已在欧洲发行

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加密货币交易所币安 Binance Visa 信用卡现已在欧洲发行

2020-12-16 19:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日消息:据 cryptobriefing 报道，加密货币交易所 Binance 已经开始在欧洲经济区发行它的实体 Binance（币安） Visa 卡。公告显示，欧洲经济区的用户将很快收到他们的实体卡片。Binance 最初在今年三月份宣布了其 Visa 卡。

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图片来自 Binance

币安 （Binance）是一家全球性的加密货币交易所，为超过 100 种加密货币提供交易平台。2018 年初以来，币安声称在交易量方面被认为是全世界上最大的加密货币交易所。

据介绍，Binance Visa 卡可在全球超六千万商家用加密货币支付，只需将加密币转账到 Visa 卡钱包。除了在欧洲经济地区推出实体卡外，Binance 还在其加密借记卡上增加了 Ether （ETH）支持，这样顾客现在就可以用其代币支付。实体的 Binance Visa 卡每天的消费限额为 8700 欧元（约 69200 人民币），而自动取款机每天的取款额为 290 欧元(约 2306 人民币)。正如此前 Binance 宣布的，这些信用卡的返现率达 8% ，2021 年之前不收取任何费用。

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图片来自 Binance

自从三月首次宣布推出 Binance Visa 卡计划以来，Binance 一直在积极推广这一新产品。七月，Binance 正式宣布在欧洲经济区推出加密借记卡，此后该公司还打算将此业务扩展到世界其他更多国家。

报道称，Binance 的 Visa 支付卡面临其他公司发行的类似产品的激烈竞争。Crypto.com 提供的卡具有各种特权，从基本的现金返还奖励高达 8%，另外还有例如 Airbnb 和 Expedia 的折扣预订以及 Spotify 会员资格。

与此同时，BlockFi 也宣布了自己的支付卡，该卡可为用户提供 1.5% 的比特币现金返还以及额外的奖励。该卡的年费为 200 美元，预计将于 2021 年初启动，并将迎合美国居民的需求。

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