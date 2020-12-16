加密货币交易所币安 Binance Visa 信用卡现已在欧洲发行

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日消息:据 cryptobriefing 报道，加密货币交易所 Binance 已经开始在欧洲经济区发行它的实体 Binance（币安） Visa 卡。公告显示，欧洲经济区的用户将很快收到他们的实体卡片。Binance 最初在今年三月份宣布了其 Visa 卡。

图片来自 Binance

币安 （Binance）是一家全球性的加密货币交易所，为超过 100 种加密货币提供交易平台。2018 年初以来，币安声称在交易量方面被认为是全世界上最大的加密货币交易所。

据介绍，Binance Visa 卡可在全球超六千万商家用加密货币支付，只需将加密币转账到 Visa 卡钱包。除了在欧洲经济地区推出实体卡外，Binance 还在其加密借记卡上增加了 Ether （ETH）支持，这样顾客现在就可以用其代币支付。实体的 Binance Visa 卡每天的消费限额为 8700 欧元（约 69200 人民币），而自动取款机每天的取款额为 290 欧元(约 2306 人民币)。正如此前 Binance 宣布的，这些信用卡的返现率达 8% ，2021 年之前不收取任何费用。

图片来自 Binance

自从三月首次宣布推出 Binance Visa 卡计划以来，Binance 一直在积极推广这一新产品。七月，Binance 正式宣布在欧洲经济区推出加密借记卡，此后该公司还打算将此业务扩展到世界其他更多国家。

报道称，Binance 的 Visa 支付卡面临其他公司发行的类似产品的激烈竞争。Crypto.com 提供的卡具有各种特权，从基本的现金返还奖励高达 8%，另外还有例如 Airbnb 和 Expedia 的折扣预订以及 Spotify 会员资格。

与此同时，BlockFi 也宣布了自己的支付卡，该卡可为用户提供 1.5% 的比特币现金返还以及额外的奖励。该卡的年费为 200 美元，预计将于 2021 年初启动，并将迎合美国居民的需求。