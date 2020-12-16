Firefox 84发布：启动速度提升2.5倍 支持苹果 M1 Mac

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:上个月，苹果正式发布了首批搭载自家M1芯片的 Mac，问题在于这款新设备与很多软件不能兼容。对于习惯使用Firefox用户来说，可以愉快在M1Mac用这款浏览器了。

据悉，Mozilla在赞扬了iOS14的安全性后，正式发布Firefox84版本，不仅支持M1Mac设备，同时也是支持 Flash Player的最后一个版本。

Mozilla 在一份声明中表示:对使用 Apple Silicon 自研芯片的 macOS 设备提供原生支持，相比较非原生支持的版本Firefox83在性能上有明显的提升。

根据 SpeedoMeter2.0测试结果显示，Firefox 的启动速度快了2.5倍以上，网络应用的响应速度是原来的两倍。

Mozilla还称:“WebRender 已经扩展到 macOS Big Sur，此外，我们将首次为 Linux/GNOME/X11用户提供加速渲染管道”

另外，适用于Windows和 Linux 的 Firefox84.0也已经发布。不过 Mozilla 指出，"Firefox 84是支持 Adobe Flash 的最后一个版本"。此前，Mozilla官方声称，2021年1月26日，Mozilla将发布不支持Flash的Firefox85版本，这将提高浏览器的性能和安全性。

Mozilla指出，尽管2020年出现了新冠疫情，但他们坚持每月发布一个新Firefox的计划。该公司在2020年1月的更新修复了一个非常严重的漏洞，包括美国国土安全部建议对其进行更新。更多关于Firefox 84发行信息可点击这里问官网查看和下载。