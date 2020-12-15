​蚂蚁暂缓上市后首次发声：积极配合监管 进一步落实监管要求

在今日的第四届中国互联网金融论坛上，针对被暂缓上市一事，蚂蚁集团董事长井贤栋表示，一个多月来，蚂蚁在监管的指导下全力做好暂缓上市的善后工作，对照监管部门的要求，照镜子、找不足、做体检，积极配合监管，进一步落实监管要求。

下一步蚂蚁将遵从监管，守住金融科技的风险底线，守护金融安全的生命线。深化认识安全和发展、系统安全与个体安全的关系，不断完善公司治理，确保有效的公司治理架构，明确职责，强化机制，完善制度。全力聚焦小微，更普、更惠地服务实体经济，加大科技创新。

11月3日，因不符合发行上市条件或者信息披露要求，港交所、上交所陆续宣布决定暂缓蚂蚁集团上市。

对此，阿里巴巴方面回应称，会和蚂蚁集团一起，积极的配合和拥抱监管，也有这个能力把工作落实好。我们必须用一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是我们这群人的责任。

据一名接近蚂蚁集团人士透露，蚂蚁集团被暂停上市后，保守估计重新上市的时间要被推迟半年左右。

此外，目前投资者还可选择退出蚂蚁配售基金。

据悉，5只创新未来基金拟增设B类份额，仅供现有基金份额持有人申请退出所用。持有人提交申请即可将持有的现份额转为B类份额，并自动赎回退出，持有人可在2020年11月23日0时至2020年12月22日15时期间提出相关申请，未选择退出的持有人将继续持有原份额。