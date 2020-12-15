美国FTC将对Facebook等9家主要社交媒体进行全面的隐私调查

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:美国联邦贸易委员会（FTC）正在加强其数字隐私工作，并询问了几乎所有主要社交媒体平台，要求它们解释它从用户那里收集了哪些个人数据以及为什么收集这些数据。

要求对信息收集和使用作出说明

具体来说，FTC已经向9个平台发出了信息请求，包括Discord、Facebook、Reddit、Snapchat、TikTok、Twitch、Twitter、WhatsApp和YouTube。收到询问指令的公司有45天时间向联邦贸易委员会解释以下几个问题:

社交媒体和视频流服务如何收集、使用、跟踪、评估或获取个人和人口统计信息

他们如何决定向消费者展示哪些广告和其他内容

他们是否对个人信息使用算法或数据分析

他们如何衡量、促进和研究用户参与

他们的行为如何影响儿童和青少年

根据一份调查样本文件，显示了FTC要求每家公司提供的信息的深度，包括每月和每日活跃用户、商业和广告策略、以及潜在收购或分拆计划等详细数据。

有趣的是，每家公司还被要求说明有多少统计的用户的信息是不准确的，以及解释定向广告，包括不准确的定向广告。换句话说，FTC想要了解的是:如果平台没有将广告推送给目标群体，是否会退钱给广告商?

值得注意的是，该调查并不属于对平台发起的不当行为调查。根据有关法规，FTC有权进行某些类型的广泛研究，与具体的执法程序或怀疑无关。

另外，FTC还将于明年2月开始对大型科技公司的小型收购进行审查。委员会以4比1的投票赞成开始这项研究。

FTC方面认为，如今社交媒体和视频流服务已经深入人们的生活，但关于平台的商业模式、算法、数据收集和使用的关键问题都没有得到回答。以前从来没有一个行业能够如此密切地监视我人们的生活，并从中牟取暴利。

为此，这项研究是对这些公司都在做什么、如何做以及为什么做这些事情“朝着急需明确的方向迈出了一步”。

“对儿童的特别关注”

马萨诸塞州民主党参议员爱德华·马基发表声明支持调查。他表示说:“如果不特别关注儿童和青少年，对这些网站的全面调查就不完整。儿童和青少年是网络上一个特别脆弱的群体。”

今年3月，马基和其它议员提出了一项法案，专门解决数字媒体应用和平台以“不透明的方式”向16岁及以下用户销售和收集信息的问题。

目前，游戏语音聊天APP Discord回应称，期待回答FTC的问题，并表态不会通过广告，以及向广告商出售用户数据或与他人共享用户的个人信息中获利。相反，该公司通过付费订阅服务直接从用户产生收入。

其他公司目前尚未对该消息作出回应。