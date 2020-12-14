1-11月新能源汽车销量增速由负转正，产销111.9万辆和110.9万辆

站长之家(ChinaZ.com) 12月14日消息:工信部今日发布2020年11月汽车工业经济运行情况。报告显示，今年11月新能源汽车发展迅猛，产量、销量同比增长一倍，累计销量同比增速由负转正。11月，汽车产销分别完成284.7万辆和277万辆，同比分别增长9.6% 和12.6%。

报告显示，今年汽车累计销量下滑的主要原因是2、3月份新冠疫情的影响，今年4月份起，汽车销量便开始恢复至往年同期水平。11月，新能源汽车产销分别完成19.8万辆和20万辆，同比分别增长75.1% 和104.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成16.4万辆和16.7万辆，同比分别增长66.2% 和100.5%;插电式混合动力汽车产销均完成3.3万辆，同比分别增长136.4% 和128.9%;燃料电池汽车产销分别完成288辆和290辆，同比分别增长7.2倍和28倍。

数据显示，今年1~11月新能源汽车产销分别完成111.9万辆和110.9万辆，今年累计销量同比扭亏为盈，增长了3.9%。关于新能源不同车型的占比，11月纯电动车型销量占比83.5%，插电式混合动力汽车销量占比16.5%，燃料电池汽车销量占比仅为0.15%。