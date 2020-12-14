1-11月新能源汽车销量增速由负转正，产销111.9万辆和110.9万辆

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 新能源汽车最新资讯 > 正文

1-11月新能源汽车销量增速由负转正，产销111.9万辆和110.9万辆

2020-12-14 17:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月14日消息:工信部今日发布2020年11月汽车工业经济运行情况。报告显示，今年11月新能源汽车发展迅猛，产量、销量同比增长一倍，累计销量同比增速由负转正。11月，汽车产销分别完成284.7万辆和277万辆，同比分别增长9.6% 和12.6%。

充电，充电桩，电动车

报告显示，今年汽车累计销量下滑的主要原因是2、3月份新冠疫情的影响，今年4月份起，汽车销量便开始恢复至往年同期水平。11月，新能源汽车产销分别完成19.8万辆和20万辆，同比分别增长75.1% 和104.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成16.4万辆和16.7万辆，同比分别增长66.2% 和100.5%;插电式混合动力汽车产销均完成3.3万辆，同比分别增长136.4% 和128.9%;燃料电池汽车产销分别完成288辆和290辆，同比分别增长7.2倍和28倍。

汽车，新能源，电动车

数据显示，今年1~11月新能源汽车产销分别完成111.9万辆和110.9万辆，今年累计销量同比扭亏为盈，增长了3.9%。关于新能源不同车型的占比，11月纯电动车型销量占比83.5%，插电式混合动力汽车销量占比16.5%，燃料电池汽车销量占比仅为0.15%。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 国产新能源汽车的考验，小鹏汽车交出了一份怎样的续航答卷

    对于一辆汽车来说，续航并不代表全部，但它却是衡量一个车型的首要指标。小鹏汽车作为 2020 年异军突起的优秀国产新能源汽车，其量产的小鹏G3 和小鹏P7 迅速得到汽车界关注，小鹏汽车的续航能力能否通过大众与专业领域设下的能力考验，将直接影响品牌本身在汽车界的后续崛起势头。作为实干品牌，小鹏汽车的两款车型都以超长续航为卖点之一，小鹏汽车G3 的宣传方向就是——拥有综合工况续航的纯电智能SUV。经过严格的综合工况里程计

    小鹏汽车 新能源汽车

  • 上海将促进新能源汽车产业发展，加快充电桩等设施布局

    12月14日，上海市委副书记、市长龚正今天主持召开市政府常务会议，促进本市综合保税区高质量发展，加快新能源汽车产业发展。会议原则同意《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021- 2025 年)》和《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》，进本市综合保税区高质量发展，加快新能源汽车产业发展。

    上海 充电桩 新能源汽车

  • 电动汽车公司市值占全球十大最有价值汽车制造商的一半

    电动汽车已经成为全球多个汽车厂商当前布局的主要业务，这类型公司的价值也不断的上涨中。据彭博社报道，电动汽车公司突然占据了全球十大最有价值汽车制造商总市值的一半。这是因为基金经理们看重政府政策和人们应对气候变化偏好的趋同性，并将替代能源作为最大的赌注。

    电动汽车 汽车制造商 特斯拉

  • 保时捷Taycan电动汽车销量超预期，CEO计划加大电池技术投入

    据teslarati的报道称，保时捷电动汽车Taycan自发售之后取得了成功，在今年的销量增长尤为明显。保时捷首席执行官奥利弗·布鲁姆（Oliver Blume）在对汽车媒体声明中表示，Taycan的订单预计将超过该公司2020年最初的20000辆车目标。

    保时捷 Taycan

  • 文件显示：特斯拉计划在中国生产电动汽车充电桩

    根据电动汽车公司特斯拉向上海政府提交的一份文件显示，该公司计划2021年在中国开始生产电动汽车充电桩。

    特斯拉 充电桩 特斯拉充电站

  • 10月份全球最畅销电动汽车揭晓：特斯拉Model 3位居第一

    根据专门追踪全球电动汽车销售情况的研究机构EV Sales Blog数据显示，在10月份的全球电动汽车销量中，特斯拉Model3是世界上最畅销的电动汽车。今年到目前为止，特斯拉已经售出了约26.1万辆Model3，在全球电动汽车市场占据了12%的巨大份额。紧随其后的是雷诺佐伊（Zoe），销量为74124辆，所占市场份额仅为3%。

    电动汽车 特斯拉 特斯拉Model3

  • 富途证券|新能源车行情火爆，四大新能源车企同时入驻富途企业号

    近段时间,美股新闻时常被蔚来、小鹏和理想等新能源车企刷屏,原因就是其动辄超过10%的单日涨幅。11月以来,小鹏汽车累计涨幅高达160%,理想汽车11月以来累计上涨100%,蔚来11月以来累计上涨93%,但今年以来的涨幅已高达令人惊讶的1033%。当然还有特斯拉,其今年已上涨500%。火热的行情之下,蔚来、小鹏一度成为美股成交量最高的股票之一,市场的追捧程度可见一斑。到底发生了什么,让新能源车企开启一轮暴涨?最直接的原因是政策利好。11月2?

    富途证券

  • 国内首个“区块链﹢新能源”专利获授权

    企查查App显示，近日，由国网宁夏电力、国网电商公司共同申请的区块链核心技术发明专利“基于区块链的新能源用电数据处理方法、装置及参与节点”成功获得国家知识产权局授权，申请（专利权）人为国网区块链科技(北京)有限公司 ， 国网宁夏电力有限公司 ， 国网电子商务有限公司，公开号为CN111090890B。据悉，该专利属国内首个“区块链﹢新能源”授权专利，是能源电力行业区块链核心技术自主创新的重要突破。

    区块链 新能源

  • 富途证券|蔚来小鹏理想股价起飞 新能源车赛道发生了什么?

    导语：近段时间，美股新闻时常被蔚来、小鹏和理想等新能源车企刷屏，原因就是其动辄超过10%的单日涨幅。11 月以来，小鹏汽车累计涨幅高达160%，理想汽车 11 月以来累计上涨100%，蔚来 11 月以来累计上涨93%，但今年以来的涨幅已高达令人惊讶的1033%。当然还有特斯拉，其今年已上涨500%。火热的行情之下，蔚来、小鹏一度成为美股成交量最高的股票之一，市场的追捧程度可见一斑。到底发生了什么，让新能源车企开启一轮暴涨？最直接的

    富途证券 蔚来 小鹏

  • 上海再禁外牌，北京加码指标，新能源市场大热，威马销量稳步提升

    10 月 24 日， 2020 年十月份沪牌拍卖结果出炉，当期参加拍卖人数 121778 人，中标率12.7%，最低成交价 90600 元。就在当天，上海市公安局发布通告称，为缓解道路拥堵、改善交通秩序，自今年 11 月 2 日起，将禁止外省市车牌车辆上高架的时间从原来的工作日每天 7 时至 10 时和 15 时至 20 时，延长至 7 时至 20 时。此次限行政策调整，对于不少尚未拍得沪牌的消费者来说，尽快购置新能源汽车申请“绿牌” 成为最稳妥最快捷的解决?

    新能源 新能源市场

  • 洞察市场变幻，冠县奥菲汽车用品及石榴花汽车用品不断求进

    我国汽车后市场规模巨大且依旧具备强劲潜力,数据显示,2014年至2018年,我国汽车后市场行业增速始终保持在14%以上,并且在2017年正式进入万亿俱乐部。巨大的市场规模以及潜力,对从事于汽车后市场的企业来说,无疑是竞争压力变大,机遇变多。在这种背景下,隶属于冠县奥菲汽车用品有限公司的汽车用品新兴品牌石榴花,通过不断顺应市场变幻,从汽车后市场中脱颖而出。在一次采访中,石榴花汽车用品负责人曾引用过这样一个数据,来论证汽车后市?

    汽车用品

  • 抖音汽车兴趣用户达2.8亿 汽车垂类达人数量超过1.8万

    近日，巨量算数发布《2020抖音汽车创作者生态白皮书》。白皮书显示，截至2020年10月，抖音汽车兴趣用户达2.8亿，同比增长37%。

    抖音 汽车 短视频

  • 利真汽车延保靠谱吗？帮你全面分析

    随着社会的发展，很多家庭都拥有了汽车，同时汽车高昂的维修费用也成为了许多人头疼的问题，因此，汽车延保服务成为了不少人关注的焦点。 据了解，截止到 2020 年 6 月，全国汽车保有量达2. 7 亿量，占机动车总保有量的75%，全国有 69 个城市有超过 100 万辆的汽车，全国汽车驾驶人数量也达到了 4 亿人，由这些数据不难看出汽车在人们生活中的重要性。如此大的服务市场让市面上出现了众多提供汽车延保服务的品牌，利真汽车延保就?

    汽车延保

  • 俞永福退出小鹏汽车董事行列

    企查查App显示，近日广州橙行智动汽车科技有限公司发生工商变更，董事俞永福退出，新增董事CHEN JUN。俞永福为阿里巴巴合伙人，阿里巴巴文娱集团董事长兼CEO。

    俞永福 小鹏汽车 新能源汽车

  • 理想汽车实力所在 续航无忧未来可期！

    目前，国产车企在一定程度上已表现出极强的实力，特别是紧凑SUV市场，综合其实力在 10 万级价位远远超过合资，在销量上也是霸占榜单前几名，这对于国产紧凑SUV是一种肯定。在另一个市场，国产车也是表现出超越合资进口车的势头，那就是新能源市场，以理想，蔚来和小鹏等国产造车新势力车企为代表，旗下的车型为市场的销量主力，在销量和实力上面是已经超过大部分的合资进口新能源车型。理想汽车，蔚来汽车和小鹏汽车，这三个都是国

    理想汽车

  • 关于利真汽车服务车主想知道的要点总结

    现如今,人们对于保修已经非常在乎,无论是买手机电脑,还是家用电器,都很看重产品的保障服务,汽车当然也不例外,但通常汽车的原厂保修仅提供两年时间或六万公里里程数,而一般家庭使用汽车会长达五至十年,因此很多车主都选择给自己的爱车购买一份延保服务,能够更加放心的用车。 在市面上的众多延保服务品牌当中,一些车主都选择了上海利真汽车延保服务,其主要原因有品牌大、保障广、服务好、处理快、质量高五大方面。 在品牌上,上海利?

    汽车延保

  • 蔚来理想小鹏涨了1000亿美元，旗帜鲜明地夸夸新能源车投资人

    蔚来的股价年内涨了1125%、理想231%，小鹏259%，加起来，三家市值涨了1030亿美元。必须夸夸背后的投资人们:赚了钱就是硬道理，赚了钱才是非共识。

    小鹏汽车 蔚来汽车 理想汽车

  • 世界智能汽车大会，中兴新支点发布智能汽车操作系统解决方案

    近日在广州兴办的 2020 世界智能汽车大会上中兴新支点以“中兴新支点智能汽车操作系统解决方案”为主题发表演讲。在演讲中，中兴新支点发布了智能汽车领域中的 3 大操作系统解决方案。 未来将由软件来定义汽车，实现这一变革，基础软件平台层--操作系统发挥着至关重要的作用，新支点工业操作系统既能满足实时性、安全性，又能满足开放性，为构建整个智能汽车及应用场景提供重要支撑。 智能汽车既是国家汽车产业转型升级、由大变强

    世界智能汽车大会 中兴 智能汽车

  • 上头！汽车超人这家店成为杭州潮人养车目的地

    11 月 21 日，多位知名网红、各平台达人、杭城潮人、豪车车主等汇聚汽车超人一号大街店，联手燃爆下沙，嗨动杭城!▲众多潮人、达人到达汽车超人一号大街店汽车超人一号大街店位于浙江省杭州市钱塘新区一号大街 309 号南楼1-01，门店面积近 1000 平方米，因其年轻化的装修风格和炫酷的养车配置成为杭城众多潮人、达人的养车首选目的地。▲汽车超人一号大街店客休区当日有数十位网红达人通过多媒体渠道带领他们的粉丝们一起参观了汽?

    汽车超人

  • 盯盯拍联合小鹏汽车，一起升级智慧车生活

    近日，盯盯拍MINI5 及mini3 Pro小鹏定制版上线小鹏汽车精品商城，与“做更懂中国的智能汽车”的小鹏汽车一起升级智慧车生活。盯盯拍行车记录仪以高清画质、高颜值、高可玩性等功能特色，为小鹏汽车车主带来创新有趣的智慧出行体验!本次合作中，盯盯拍与小鹏汽车共联合打造适配小鹏P7、G3 车型的盯盯拍MINI5 及盯盯拍mini3 Pro小鹏定制版行车记录仪，定制版在记录仪原有功能基础上，直接适配小鹏汽车原车专用接口取电，并支持停车监

    盯盯拍 小鹏汽车
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM