苏州数字人民币红包正式上线：首推子钱包功能 支持“双离线”支付

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苏州数字人民币红包正式上线：首推子钱包功能 支持“双离线”支付

2020-12-13 10:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月13日 消息:12月11日晚，苏州数字人民币红包正式上线。本次苏州将面向所有符合条件的苏州市民发放总计2000万元的数字人民币红包，红包数量共计10万个，每个红包金额为200元。

从11日晚8点至12月28日，中签数字人民币红包的苏州市民可以下载“数字人民币APP”，用红包进行消费。

今年10月，深圳推出了1000万元数字人民币红包。而此次苏州发放的数字人民币红包，数量和总金额上都是深圳发放的2倍。

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在功能上，苏州数字人民币红包与深圳此前推出的数字人民币红包也有差异。此次苏州数字人民币钱包最大的看点是引入了线上支付和“双离线”支付。主要亮点功能如下:

  • NFC碰一碰支付:消费者使用数字人民币红包时除了可以使用数字人民币APP扫码付款，还可以“碰一碰”使用NFC支付。

  • 支持线上支付:京东商城支持消费者在购买自营商品时使用数字人民币支付，收货地址在相城区的用户还可货到付款，足不出户体验数字人民币支付。

  • 双离线支付:在没有网络环境或网络环境较差的情况下，市民碰一碰可实现双离线功能。

此外，苏州数字人民币首次推出了子钱包功能。用户可在数字人民币App中实时调整子钱包的付款限额和关闭子钱包，方便快捷且安全有保障。

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