《赛博朋克2077》仅1天就回本盈利 B站有望成中国代理？

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:据CDPR官方发布的报告，《赛博朋克2077》的预购量和首发日销量已经超过了其巨大的投入和市场宣传费用。也就是说，《赛博朋克2077》仅用一天的时间就已经回本和盈利了。

上线1小时在线玩家人数突破70万，4小时突破100万，上线1天实现盈利......《赛博朋克2077》摆脱主机游戏圈层的桎梏，成为时下最火的游戏。

据了解，《赛博朋克2077》是知名游戏《巫师》系列开发商波兰公司CD Projekt RED开发制作的一款角色扮演游戏。

早在2012年，CDPR就公布了《赛博朋克2077》这个项目。当时的CDPR还未凭借《巫师3》一战成名，但其公开的先导预告片还是勾起了人们对2077的向往。

该游戏的研发历时9年，赛博朋克的题材以及开放世界玩法备受玩家期待。目前，《赛博朋克2077》已在CDPR旗下数字商店GOG、Steam、Epic Games Store、PS4、XBOX、Stadia，以及次时代主机PS5/XSX多个平台同时发布。

值得注意的是，这款游戏对PC的电脑配置要求颇高，10606G显卡在中等画质下只能流畅运行。显卡配置未达到要求的玩家普遍抱怨存在帧率低、卡顿、闪退、黑屏等问题。尽管如此，依然无法阻止人们对《赛博朋克2077》的狂热。

此前，CDPR称《赛博朋克2077》的预购量已经超过了800万套，《赛博朋克2077》的官方数据显示，目前全部已经购买的玩家中74%是数字版，26%是实体版。59%是PC版，41%是主机版。

来自PC Gamer的数据显示，目前《赛博朋克2077》的玩家峰值已取代《辐射4》，一跃成为Steam史上单机类游戏第一名。

此外，《赛博朋克2077》中文情报站在哔哩哔哩（B站）上线，并开启预约，市场猜测B站或成为《赛博朋克2077》中国代理。