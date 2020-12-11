迪士尼Plus将于2021年3月开始提价 每月8美元

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:继Netflix上调月费后，迪士尼Plus也紧跟其步伐，宣布将于2021年3月26日开始提价，其售价由原来的每月6.99美元涨至7.99美元，年费则为79.99美元。

与此同时，Disney+、Hulu（带广告）和ESPN+的订阅价格也上涨了1美元，达到每月13.99美元。另外，迪士尼还推出了无广告版Hulu的捆绑服务，每月收费18.99美元。

据悉，这次涨价是公司在经过长期的讨论后得出的结果，而这也是迪士尼Plus第一次涨价。

由于迪士尼在内容服务上投资巨大，因此有时会要求客户多付一些钱，以保持投资和创造价值的良性循环。

此前发布的财报显示，第四季度，迪士尼Plus订阅用户达7370万，相比三季度末增加1600万。这项服务已经成为迪士尼更重要的支柱，尤其是在新冠危机降低了票房和主题公园收入的情况下。

迪士尼首席执行官Bob Chapek在投资者日活动开始时表示，迪士尼Plus的爆炸式增长已经超出了公司“最疯狂的预期”。在发布会上，高管们还宣布，在接下来的几年里，将会有大批星球大战、漫威、迪士尼动画和皮克斯等品牌的原创电影加盟迪士尼。