TGA2020全部游戏获奖名单出炉 最后生还者获得年度游戏

2020年12月11日，TGA2020年的全部获奖名单已经正式出炉，其中《最后生还者2》获得年度最佳游戏，完整的获奖名单如下。
· 最佳叙事:最后生还者 第二部
· 最佳多人游戏:糖豆人 终极淘汰赛
· 最佳视觉设计:最后生还者 第二部
· 最佳游戏扩展内容:无人深空 起源
·年度移动游戏:乐高 建筑者之旅
· 最佳音效:最后生还者 第二部
· 最佳独立游戏:黑帝斯
· 仍然在玩的游戏:我的世界
· 年度工作室:索尼顽皮狗工作室
· 年度电竞游戏:使命召唤 现代战争
· 最佳新人主播:iamBrandon
· 最佳家庭游戏:糖豆人 终极淘汰赛
· 最佳游戏社群:我的世界
· 最佳表演:Sandra Saad（《漫威复仇者联盟》卡玛拉·克汗）
· 重大突破奖: Innersloth（Among US）
· 杰出贡献奖:游戏业界慈善募捐活动（EA、Team17、11Bits等众多厂商均有参与）
· 年度PC游戏:死亡搁浅
· 最佳游戏硬件:NVIDIA GeForce RTX3080
· 年度PlayStation游戏:最后生还者 第二部
· 年度Xbox游戏:精灵与萤火意志
· 年度任天堂游戏:集合啦!动物森友会
· 最受期待游戏:战神 诸神黄昏
· 媒体选择奖:黑帝斯
· 年度游戏:最后生还者 第二部