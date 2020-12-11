TGA2020全部游戏获奖名单出炉 最后生还者获得年度游戏

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TGA2020全部游戏获奖名单出炉 最后生还者获得年度游戏

2020-12-11 11:21 · 稿源：站长之家

2020年12月11日，TGA2020年的全部获奖名单已经正式出炉，其中《最后生还者2》获得年度最佳游戏，完整的获奖名单如下。

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· 最佳叙事:最后生还者 第二部

· 最佳多人游戏:糖豆人 终极淘汰赛

· 最佳视觉设计:最后生还者 第二部

· 最佳游戏扩展内容:无人深空 起源

·年度移动游戏:乐高 建筑者之旅

· 最佳音效:最后生还者 第二部

· 最佳独立游戏:黑帝斯

· 仍然在玩的游戏:我的世界

· 年度工作室:索尼顽皮狗工作室

· 年度电竞游戏:使命召唤 现代战争

· 最佳新人主播:iamBrandon

· 最佳家庭游戏:糖豆人 终极淘汰赛

· 最佳游戏社群:我的世界

· 最佳表演:Sandra Saad（《漫威复仇者联盟》卡玛拉·克汗）

· 重大突破奖: Innersloth（Among US）

· 杰出贡献奖:游戏业界慈善募捐活动（EA、Team17、11Bits等众多厂商均有参与）

· 年度PC游戏:死亡搁浅

· 最佳游戏硬件:NVIDIA GeForce RTX3080

· 年度PlayStation游戏:最后生还者 第二部

· 年度Xbox游戏:精灵与萤火意志

· 年度任天堂游戏:集合啦!动物森友会

· 最受期待游戏:战神 诸神黄昏

· 媒体选择奖:黑帝斯

· 年度游戏:最后生还者 第二部

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