Airbnb上市首日股价暴涨112%，市值达到865亿美元

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:美国当地时间周四，Airbnb在IPO首日股价大涨逾112%，成为今年以来最新一只在首日交易中大涨的科技股。

据悉，Airbnb在纳斯达克的股票代码为“ABNB”，其原先将IPO定价在每股68美元，但周四下午开盘时出现大幅上涨，达146美元。该公司目前的市值约为865亿美元，是其一天前IPO时寻求的估值的两倍多。

这使得Airbnb的市值超过了旅游巨头Booking，后者的估值超过了860亿美元。另外，Airbnb的市值也远远超过万豪（Marriott）和希尔顿(Hilton)等连锁酒店，这两家酒店的市值分别超过420亿美元和290亿美元。

根据其IPO的价格涨幅，Airbnb在2020年最佳首次公开募股中排名第十。

数据显示，Airbnb第三季度的收入为13.4亿美元，净利润为2.19亿美元。这一收入较上年同期16.5亿美元下降了近19%。尽管主要是净亏损，但该公司也有其他盈利的季度，包括2018年第二、第三季度和2019年第三季度。

2019年全年，该公司报告净亏损6.74亿美元，营收为48.1亿美元。2020年迄今为止，该公司的营收为25.2亿美元，净亏损近6.97亿美元。

Airbnb首席执行官Brian Chesky在IPO前接受采访时表示，该平台正在考虑改变旅行者的旅行计划方式，因为远程办公对很多人来说都是可能的。他还还表示，自己并不太担心估值。

作为首次公开募股（IPO）的一部分，Airbnb为房东设立了一个捐赠基金，其中包括920万股无投票权股份。Airbnb在其IPO招股说明书中表示，该基金将通过项目和赠款让房东受益。