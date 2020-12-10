滴滴启动橙心优选小店战略 将对合作团长采取一系列帮扶举措

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:据腾讯新闻一线报道，今日，滴滴旗下社区电商橙心优选宣布启动橙心小店战略。即日起，凡是自有20平米以上社区小店，且所在小区户数1000户的店主团长，都可以在“橙心优选团长端”小程序“门店合作”入口申请成为合作团长。

据悉，橙心优选公司将对“橙心小店”的合作团长提供一系列的线上线下服务，包括了：提升销售收入、提供安心售后、搭配爆款、特惠商品、商品补贴帮扶、开业帮扶、经营帮扶、客群覆盖帮扶、专业团队帮扶等举措。

目前，橙心优选已经在重庆、湖北、浙江、四川、江西五个省市试水“橙心优选小店”。

今年6月，滴滴开始在成都试水“橙心优选”业务，主打低于市场价的秒杀产品，吸引大量团长入驻，平日主要通过微信群来传播和推广当日的低价商品。滴滴方面表示，和跑腿、货运等新项目类似，橙心优选也是后疫情时代滴滴对用户需求的尝试探索之一。

今年9月，滴滴旗下社区团购项目“橙心优选”的独立App正式上线，用户进入App后需要选择自提点方可进行购物，用户购买商品后，可在次日的16点到自提点提货。

11月3日，滴滴CEO程维宣布，对旗下社区电商业务橙心优选的投入不设上限，力争拿下市场第一名。

11月25日，滴滴对橙心优选、小桔车服进行了一系列人事调整。调整包括:小桔有车总经理及车服产品负责人刘杨调至橙心优选事业部，担任产品体验及用户、商城运营负责人。