库克回应有些用户沉溺苹果设备：不会设计过分吸引用户的产品

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库克回应有些用户沉溺苹果设备：不会设计过分吸引用户的产品

2020-12-10 14:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:受疫情影响，人们开始更加依赖于自己的手机，当然极个别用户甚至会出现沉迷手机的现象。据QuestMobile数据显示，过去一年，移动用户月人均使用时长增长了12.9%，由2019年4月的128.2小时增长至2020年4月的144.8小时。

12月9日，针对用户沉迷苹果设备一事，苹果CEO库克回应称，苹果会找到合适的方式帮助他们，父母对孩子长时间使用设备感到焦虑，所以苹果设置了“屏幕使用时间”这个功能。

库克，苹果CEO

库克强调，苹果不会设计过分吸引用户目光的产品，不会让用户对产品产生依赖，苹果设计产品的目标不是让用户每天花几个小时在设备上，而是使设备简洁优雅，方便使用且快速。

据悉，“屏幕使用时间”是 iOS12 或更高版本上的一项功能，可让用户了解和控制自己或孩子的 App 和网页使用情况。

早在2018年11月，库克就曾表示，通过屏幕使用时间管理功能，自己看手机的次数正在减少。

据Strategy Analytics在今年7月公布的数据显示，疫情期间，美国用户APP的使用时间发生了显著变化。用户在APP上的使用每月增加了超过6个小时，相当于每天增加了20分钟。

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