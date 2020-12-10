魔兽世界12月10日在线更新修正公告 修改纳斯利亚堡大量更新内容

魔兽世界在12月10日开启了在线更新的修正，其中对纳斯利亚堡的内容作出了大量的更新，很多玩家还不清楚有什么更新内容，下面就来为大家分享一下。
职业
- 猎人
- 生存
- 修正了野火炸弹对正在坠落的目标的伤害高于预期的问题。
- 生存
- 武僧
- 综合
- 修正了晨晖之露（传说效果）会使被复制的复苏之雾施放迷雾之风的问题。
- 酒仙
- 修正了灵魂变形（法夜技能）效果下切换专精时醉拳的被动效果没有作用于角色的问题。
- 综合
- 潜行者
- 奇袭
- 修正了末日之刃（传说效果）没有在评级战场和竞技场生效的问题。
- 奇袭
盟约
- 格里恩
- 修正了完成了战役第三章的格里恩玩家能够在晋升之巅上面飘浮，并能看到前一个状态中似乎在飘浮的玩家的问题。掌炉宗师米卡尼科斯应用了一项新发明来防止这种情况再次发生。
- 晋升堡垒的永恒熔炉的能量核心和熔炉之焰不再能够在区域以外使用。
- 修正了完成了战役第三章的格里恩玩家的宠物会显示为它们似乎飘浮在晋升之巅上的问题。
- 修正了带有无忧效果的格里恩玩家使用飞行路线时会遇到问题的问题。
怪物和NPC
- 修正了雷文德斯马车的后座问题，这样玩家坐在后排时就不会在错误的方向徘徊了。
- 冷酷的瓦尔菲尔休息了一下，现在只会在心能送往塞兹仙林时刷新。
团队副本和地下城
- 纳斯利亚堡
- 猎手阿尔迪莫
- 修正了所有难度下寻罪箭的持续伤害受团队规模加成过高的问题。
- 所有难度下寻罪箭的施法时间延长至5.5秒（原为4秒）。
- 普通难度下吞噬灵魂的增益效果降低至100%，英雄难度下降低至150%（原为200%）。
- 普通和英雄难度下吞噬灵魂的持续时间缩短至30秒（原为60秒）。
- 饥饿的毁灭者
- 普通和英雄难度下饥饿的毁灭者施放暴食瘴气时选中的目标数量减少1个。
- 普通难度下饥饿的毁灭者的不稳定的喷发的施法时间延长至4.5秒（原为4秒）。
- 伊涅瓦·暗脉女勋爵
- 坦克与被掌控的幽灵交战时，他们不再倾向于使用判罪。
- 太阳之王的救赎
- 大幅提高了所有难度下灵魂底座的治疗效果。
- 普通和英雄难度下敌人现在在14分钟后狂暴。
- 普通和英雄难度下缚石征服者的震荡跃击的伤害降低了15%。
- 普通和英雄难度下荒翼刺客的猩红乱舞的伤害和持续伤害降低了15%。
- 普通和英雄难度下凯尔萨斯之影的燃烬风暴的伤害降低了20%、
- 修正了凯尔萨斯之影被击败后不会消失的问题。
- 圣物匠赛·墨克斯
- 普通难度下毁灭符文的持续伤害降低了50%。
- 普通难度下裂隙冲击的施法时间延长至3.75秒（原为3秒）。
- 普通难度下裂隙冲击的伤害降低了18%。
- 所有难度下10人团队中转瞬即逝的灵魂现在召唤2个灵魂，随团队规模最多召唤6个灵魂。
- 限制了所有难度下转瞬即逝的灵魂选中治疗专精的玩家数量。
- 普通难度下灭绝之种的施法时间延长了2秒。
- 泥拳
- 修正了泥拳达到100怒气时有时没有立即施放怨恨凝视的问题。
- 猎手阿尔迪莫
- 赎罪大厅
- 高阶裁决官阿丽兹
- 修正了高阶裁决官阿丽兹的镜子传送器会在她被击败前生效的问题。
- 高阶裁决官阿丽兹
- 通灵战潮
- 在史诗难度下完成该地下城现在会有一个飞翼勇士将玩家传送至缝合车间。
- 凋魂之殇
- 软泥触须被放逐时不再施放邪恶喷吐。
- 在凋魂之殇的软泥触须的窒息勒压内使用放逐现在会将你释放。
- 修正了斯特拉达玛侯爵的魔药撞击会影响在非预期位置的玩家的问题。
物品和奖励
- 修正了纳斯利亚堡的逝灭的灵魂心能为心能收集任务提供过多的进度的问题。
- 附魔护腕 - 永恒智力现在在拍卖行中现在在正确的栏位中。
- 在暗影国度区域内时艾泽拉斯之心不再为坦克提供额外的威胁值。
- 暴食尖刺不再为神圣圣骑士掉落。
PvP
- 佐·索尔格和他的生意伙伴现在提供评级PvP任务。
任务
- 命运丝线
- 命运丝线玩家现在会看到一个充满心能的噬渊作为雷文德斯故事线的结局。
- 晋升堡垒
- 修正了任务“你先走”中厅室香炉没有刷新的问题。
托加斯特，罪魂之塔
- Empowered Coldheart怪物不再施放堕落武装和黑暗堡垒。
- 降低了Empowered Coldheart Agents施放暗影之矛的频率。
- 武僧
- 心能之力
- 踏风武僧的法夜余波（法夜）现在造成正确的伤害。
- 法夜余波（法夜）现在每2秒造成伤害，持续10秒(原为持续2秒)。
- 心能之力
用户界面
- 所有暗影国度地下城和团队副本现在在地图上可见，无论它们的位置是否被发现。
世界任务
- 在晋升堡垒世界任务“飞行课:狂乱振翅”中掉线的玩家现在会在登录时位于任务开始位置。