消息称Airbnb将IPO定价在每股68美元 估值达470亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日 消息:关于Airbnb上市一事件又有了新的进展。据路透社报道，知情人士透露，Airbnb在IPO中将以68美元的价格出售股票，价格高于该公司发行价指导区间价格上限。按照这一预期定价计算，Airbnb的估值将达到约470亿美元。

12月2日，一份监管文件显示，Airbnb将出售5190万股股票的目标价格区间定在每股44美元至50美元之间，估值为348亿美元。之后，该公司又表示，预计将以56美元至60美元的价格出售股票。

财报显示，Airbnb第三季度的收入为13.4亿美元，净利润为2.19亿美元。这一收入较上年同期16.5亿美元下降了近19%。尽管主要是净亏损，但该公司也有其他盈利的季度，包括2018年第二、第三季度和2019年第三季度。

2019年全年，该公司报告净亏损6.74亿美元，营收为48.1亿美元。2020年迄今为止，该公司的营收为25.2亿美元，净亏损近6.97亿美元。

这种下降可能是受疫情的影响，今年早些时候，疫情遏制了休闲和商务旅行。据美国旅游协会（U.S. travel Association）12月3日的一份报告，自3月初以来，疫情给旅游业造成了约4，810亿美元的收入损失。

今年4月，也就是疫情在美国爆发后不久，该公司筹集了20亿美元的新债务融资，估值为180亿美元，并宣布了重大举措以成本削减，包括计划裁员25%，涉及近1，900名员工。该公司还大幅削减了营销成本，并筹集数十亿美元债务。

然而，随着有经济能力的居民逃离被关闭的城市，农村地区的租金出现飙升，Airbnb出现了反弹。该公司在招股说明书中说，疫情爆发后不到两个月，市场就开始反弹。

Airbnb在2020年CNBC“颠覆者50强”榜单上排名第41位，也是唯一一家8次入选CNBC年度榜单的初创公司。