尴尬！美国顶级安全公司FireEye遭黑客攻击 股价暴跌8%

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息:多年来，美国顶级网络安全公司FireEye一直是第一个向全球各地的政府机构和公司发出提醒，告知这些机构和公司已经遭到黑客攻击，或者担心它们会受到攻击。比较尴尬的是，这家安全公司现在也遭受了严重黑客攻击。

据纽约时报报道，这可能是黑客在实施报复——FireEye周二透露，在本次事件中，证据指向俄罗斯情报机构。该公司表示，黑客使用“新奇技术”窃取了自己的工具包"Red Team“，这可能有促使在世界各地发动新的攻击。

事实上，FireEye周二表示，在股市收盘后，它已在联邦调查局。这家价值35亿美元的公司通过找出世界上一些严重违规行为的罪犯来谋生，其客户包括索尼和Equifax。

遭窃取的Red Team工具包本质上是数字工具，可以复制世界上最复杂的黑客工具。在获得客户公司或政府机构的许可后，FireEye使用这些工具来寻找系统中的漏洞。简单的说，FireEye使用这类工具来进行模拟网络攻击，并发现客户系统中的弱点。大多数工具都位于一个由FireEye严密保护的数字库中。

此次黑客攻击是自2016年美国国家安全局（National Security Agency）的网络安全工具被盗以来，已知的最大规模网络安全工具盗窃案案件。

对于黑客来说，使用盗取的工具的优势在于，在发动攻击时隐藏自己的踪迹。

值得一提的是，FireEye遭遇攻击州，其股价在周二盘后交易中大跌8%。该公司正在与微软和FBI一起调查这一事件，并且已经采取措施，最大限度地降低损失。