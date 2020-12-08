抖音把趣抖音告了：不存在任何投资或隶属关系 已起诉

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日，抖音官方账号抖音黑板报发布消息称，近日，接到大量用户反馈称一款名为 “趣抖音”的 App宣称为字节跳动旗下产品，还侵权使用了北京字节跳动科技有限公司拥有的 “趣抖音”商标。

对此，抖音表示，抖音官方注册了 “趣抖音”商标，但该商标与目前的 “趣抖音（JoyTok）”App 没有任何关系。“趣抖音(JoyTok)”冒用商标的行为，侵犯了抖音公司 “抖音”、“趣抖音”及 “抖音图形商标”商标权。“趣抖音(JoyTok)”App 与抖音、字节跳动不存在任何投资或隶属关系。已对其运营主体提起民事诉讼。

以下为抖音声明全文:

近期，抖音安全中心接到大量用户反馈称，一款名为 “趣抖音（JoyTok）”的 App，在以抖音的名义对外宣传，并声称其为字节跳动旗下产品。我们发现，“趣抖音(JoyTok)”App 在宣传中，还侵权使用了北京字节跳动科技有限公司拥有的 “趣抖音”商标。

对此，抖音声明如下:

一、2018年11月，抖音官方注册了 “趣抖音”商标，但该商标与目前的 “趣抖音（JoyTok）”App 没有任何关系。“趣抖音(JoyTok)”冒用商标的行为，侵犯了抖音公司 “抖音”、“趣抖音”及 “抖音图形商标”商标权。

二、“趣抖音（JoyTok）”App 与抖音、字节跳动不存在任何投资或隶属关系。

三、抖音公司已对 “趣抖音（JoyTok）”微信公众号运营主体——重庆跳跳虎文化传媒有限公司提起民事诉讼，目前法院已受理立案。在向法院提交的起诉书中，抖音公司明确要求 “趣抖音(JoyTok)”立即停止虚假宣传，关闭涉案微信公众号，关闭网站(www.joytok.me)并注销该域名，停止 “趣抖音(JoyTok)”App 的运营。