iPhone12无线充电不能用怎么回事 苹果12无线充电失效原因

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iPhone12无线充电不能用怎么回事 苹果12无线充电失效原因

2020-12-08 17:12 · 稿源：站长之家

苹果iPhone12系列手机不仅支持无线充电，在今年还加入了Magsafe新功能，可以让很多Magsafe功能的配件在iPhone12手机上搭配使用。不过最近有用户表示iPhone12出现了无线充电失效的情况，这是怎么回事，要如何解决无线充电充不进的情况呢。

苹果.jpg

1、iPhone手机壳太厚，或者是手机壳上有金属部件导致无线充电失效，解决方法是尝试取下保护壳或外壳。

2、不要在 iPhone 和充电器之间放置任何物品。比如在iPhone背部粘贴金属饰物，或者指环扣等任何其他东西，可能会影响iPhone无线充电。

3、确保iPhone无线充电线环在准确的位置，请将手机放在充电器的中央位置或制造商建议的位置。（建议的方法有:以iPhone背面的Logo为中心放置到无线充电器的中央）位置摆放不正，也可能会导致充电缓慢。

4、如果您的 iPhone 振动（例如在收到通知时），iPhone 可能会发生位移。这可能会导致充电台停止为 iPhone 提供电能。如果经常出现这种情况，请考虑关闭振动功能、打开“勿扰模式”或使用保护壳来防止移动。

5、如果手机过热，或者无线充电器过热，这都可能会导致iPhone不充电。

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