2020拼多多双十二有活动吗 拼多多双12活动玩法介绍

2020年拼多多平台双十二有哪些促销活动，今年双十二期间在拼多多平台上有没有满减或者是补贴活动呢，在这里我们来一起看下拼多多双十二期间的满减和补贴活动介绍。

一、“跨店拼单返现”

1、期间会场商品拼单成团后支付金额到达指定返现门槛即可领取现金券奖励

2、（00:00:00-23:59:59）拼单成功实付总金额计入返现进度。若该笔订单发生售后退款并已由商家确认，则其金额不再计入进度

3、违规或异常行为，则拼多多平台有权取消返现奖励

4、返现条件后，现金券将自动发放至个人账户，次日0:00起可用

二、双十二其他促销活动

1、拼多多开启了百亿补贴大促销活动，甄选了全国1万款最受欢迎的商品进行大规模的补贴。大家通过拼多多入口，直接进去就能看到，此外优惠券秒杀也是它的一大利器，因为优惠券确实很有用。

2、此外9.9块活动、超值大牌、品质水果团等日常玩法也继续，双十二开启了10多个分会场活动，大家可以慢慢逛、慢慢选。

3、所以，双十二的优惠活动也比较集中，都是消费者关注的商品，给予的活动力度也非常大，折扣也是不小的。

三、会场红包雨

获取方式:在活动期间进入活动会场就有机会获得“补贴红包”;

红包雨时间:

1、11月28日-12月9日:第一次进入大促会场会有随机红包雨（只有一次）;

2、12月10日-12月11日:第一次进入大促会场会有随机红包雨，每天的6:00、12:00、20:00，红包雨整点开放（每天最多可参加7次红包雨）;

3、12月12日:第一次进入大促会场会有随机红包雨，当天0:00、6:00、12:00、16:00、20:00、21:00，会有整点红包雨。

温馨提示:整点红包雨保持10分钟，大家需要在整点的1~10分钟内进入会场。

红包雨规则:

1、金色红包:每场红包雨会有2个金色红包，用户点击金色红包后，红包个数+5;

2、红包雨所发放的是12.12狂欢红包，每个红包1元，每满X元可用Y个红包，可叠加使用。不同商品对应不同的满减门槛，具体可参见商品详情页面提示。