10月份全球最畅销电动汽车揭晓：特斯拉Model 3位居第一

站长之家(ChinaZ.com) 12月6日 消息:在电动汽车市场，特斯拉公司无疑是这个行业的领军者，而该公司的电动汽车也一直遥遥领先于其它品牌的产品。

根据专门追踪全球电动汽车销售情况的研究机构EV Sales Blog数据显示，在10月份的全球电动汽车销量中，特斯拉Model3是世界上最畅销的电动汽车。今年到目前为止，特斯拉已经售出了约26.1万辆Model3，在全球电动汽车市场占据了12%的巨大份额。紧随其后的是雷诺佐伊（Zoe），销量为74124辆，所占市场份额仅为3%。

另外，Model Y跨界车的销量超过大众ID.3。具体来说，Model Y在10月份售出10602辆，而ID.3销量为10584辆。马斯克预测，随着特斯拉提高在中国和德国工厂的产量，Model Y在未来1年的销量可能会超过其他兄弟车型。

值得一提的是，特斯拉Autopilot系统目前已经被评为中国最佳的驾驶辅助系统，在汽车集团42HOW在中国进行的一项测试中，特斯拉Model3及其Autopilot系统获得了283分的总分，排在第一。

根据特斯拉2020年Q3财报数据，该公司已经连续5个季度实现盈利。其中Q3总营收达87.71亿美元，净利润为3.31亿美元。

在交付量方面特斯拉再次创造纪录，第三季度全球一共交付13.93万辆新车，并维持今年交付50万辆汽车目标不变。

在产能方面，美国弗里蒙特工厂Model3和Model Y的产能已达到每年50万辆，上海超级工厂也已达到每年25万辆的年产能力。