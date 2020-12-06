魅族被指暗中给手机植入木马“拉活” 官方回应：未参与相关非法事件

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:日前，关于金立给用户手机植木马“拉活”从中牟利近3000万元事件的报道引发业界关注。报道称，涉及到金立参股的子公司——深圳市致璞科技有限公司（以下简称“致璞科技”）暗中给手机植入木马非法牟利，而珠海市魅族科技(旗下拥有魅族手机)也被指合作过“拉活”业务。

对此，魅族Flyme昨天在其官方微博上回应称，称魅族坚持合法经营，未参与相关非法事件，未来将继续深耕手机安全业务，保障手机信息安全。

那么给用户手机植木马具体又是怎么一回事呢?据红星新闻5日报道，根据中国裁判文书网公布了一份判决书显示，在2018年7、8月时，北京一公司的朱某（另案处理）与致璞科技的总经理徐黎合谋开展“拉活”业务，双方在2018年12月1日正式签订“拉活”协议。

他们先后将“拉活木马”程序、热更新插件“黑马平台”植入到金立手机的故事锁屏APP中，从而赚取拉活费用。在2018年12月到2019年10月，双方共“拉活”（执行成功）28.84亿次。2019年4月以来，每月覆盖设备数都超过2175万台，其中2019年10月涉及金立手机2651.89万台。

致璞科技预计在此期间通过“拉活”收入2785.28万元，案发前双方已结算的费用为842.53万元。

最终，致璞科技因犯非法控制计算机信息系统罪，判处罚金人民币四十万元;该事的相关负责人因犯非法控制计算机信息系统罪，被判处三年至三年六个月不等的有期徒刑。