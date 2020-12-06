魅族被指暗中给手机植入木马“拉活” 官方回应：未参与相关非法事件

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 魅族最新资讯 > 正文

魅族被指暗中给手机植入木马“拉活” 官方回应：未参与相关非法事件

2020-12-06 11:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:日前，关于金立给用户手机植木马“拉活”从中牟利近3000万元事件的报道引发业界关注。报道称，涉及到金立参股的子公司——深圳市致璞科技有限公司（以下简称“致璞科技”）暗中给手机植入木马非法牟利，而珠海市魅族科技(旗下拥有魅族手机)也被指合作过“拉活”业务。

魅族

对此，魅族Flyme昨天在其官方微博上回应称，称魅族坚持合法经营，未参与相关非法事件，未来将继续深耕手机安全业务，保障手机信息安全。

image.png

那么给用户手机植木马具体又是怎么一回事呢?据红星新闻5日报道，根据中国裁判文书网公布了一份判决书显示，在2018年7、8月时，北京一公司的朱某（另案处理）与致璞科技的总经理徐黎合谋开展“拉活”业务，双方在2018年12月1日正式签订“拉活”协议。

他们先后将“拉活木马”程序、热更新插件“黑马平台”植入到金立手机的故事锁屏APP中，从而赚取拉活费用。在2018年12月到2019年10月，双方共“拉活”（执行成功）28.84亿次。2019年4月以来，每月覆盖设备数都超过2175万台，其中2019年10月涉及金立手机2651.89万台。

致璞科技预计在此期间通过“拉活”收入2785.28万元，案发前双方已结算的费用为842.53万元。

最终，致璞科技因犯非法控制计算机信息系统罪，判处罚金人民币四十万元;该事的相关负责人因犯非法控制计算机信息系统罪，被判处三年至三年六个月不等的有期徒刑。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 10 月头号恶意软件：Trickbot 和 Emotet 木马导致勒索软件攻击激增

    Check Point Research 报告指出，Trickbot和Emotet在全球威胁指数榜单中位居前列，主要用于在全球医院和医疗提供商中传播勒索软件。2020 年11 月，全球领先网络安全解决方案提供商Check Point? 软件技术有限公司（纳斯达克股票代码：CHKP）的威胁情报部门Check Point Research 发布了2020 年10 月最新版《全球威胁指数》报告。研究人员报告称，Trickbot和Emotet木马在10 月份仍然是最猖獗的两大恶意软件，是全球各地医院和医疗服务

    恶意软件 勒索软件

  • 金立172万拍卖3000多件专利 价格不如名下奔驰车

    10月14日，金立关联公司深圳市金立通信设备有限公司新增一条司法拍卖信息，该公司名下的国内专利3279件，涉外专利77件，被以171.97万元的价格拍卖。

    金立 专利 刘立荣

  • 魅族注册手表系统“Flyme For WATCH”商标

    根据企查查信息显示，珠海市魅族科技有限公司近日已申请注册“Flyme For WATCH”商标，国际分类为:“14类珠宝钟表”和“9类科学仪器”，商标状态为注册申请中。

    魅族 魅族商标

  • 330万台老年机被植入木马 嫌疑人被判有期徒刑四年六个月

    近日，一条以侵犯老年人合法权益为犯罪手段的黑灰产业链70余名涉案人员被浙江省新昌县法院判处刑罚。2019年8月，新昌县的小朱给外婆买了一台老年机，他在网上营业厅给手机换套餐时，发现接收不到验证码，但将电话卡装到自己的手机里，验证码却能正常接收，他怀疑是外婆的老年机被装了木马， 随即报警。

    手机 验证码 木马病毒

  • 钟睒睒再次成为中国首富；金立172万拍卖3000多件专利；腾讯回应广告被罚20万

    昨日盘中，港股农夫山泉股价一度涨超8%续创历史新高，总市值一度超5000亿港元。截止收盘，农夫山泉股价上涨7.28%，报44.2港元，总市值4970.94亿港元。而农夫山泉创始人钟睒睒的身价也随之净增80亿美元至637亿美元，超越了马云、马化腾再次成为中国首富，全球富豪榜排名17名。

    钟睒睒 金立 腾讯

  • 魅族手表有望今年发布：正申请注册“Flyme For WATCH”商标

    现在智能穿戴设备领域可谓热闹非凡，各家手机厂商都纷纷亮出自家“绝活”，老牌手机厂商魅族也将要成为其中一员，早有传闻的魅族智能手表，似乎马上也要与大家见面。今日，根据企

    魅族

  • 拜登当选 魅族蹭热点神文案堪比杜蕾斯 网友：小编加鸡腿

    美国持续了5天的大选今天总算有了结果，拜登胜出，特朗普败了。这事网友吃瓜吃得不亦乐乎，魅族手机这一波也蹭热点了，而且非常传神，让网友忍不住点赞了一波。

    魅族 拜登当选 杜蕾斯

  • 双11手机大战，哪家手机厂商才是最后的赢家？

    每年的双11电商促销不仅给消费者带来“清空购物车”的最佳时机，同时也成为手机品牌商们的年度大考，消费者会充分结合手机的外观设计、配置、性能、体验、促销价等多维因素来做出购买选择。因此，双11“销量冠军”的头衔是对手机品牌和产品的极大肯定。在今年的双11期间，手机厂商在中高端及主流机种5G手机的厮杀非常激烈。搭载天玑1000+的iQOO Z1率先拿下1500元 – 2000元价格段京东平台的销售量、销售额双冠军。在苏宁平台上，搭

    双11 联发科

  • 京东双11学生最爱品牌：魅族第一 小米华为苹果出局前三

    双11马上就要到关键时刻了，今年很多人会升级5G手机，国产品牌中大家喜欢哪些公司？在京东的双11实时榜单中，华为、苹果、小米虽然是常客，但在学生最爱品牌中，魅族第一，TOP3中没有华为小米苹

    京东 魅族

  • 骁龙X60基带哪款手机在用 哪些手机是骁龙X60基带

    高通骁龙X60基带是高通2020年发布的全新5G基带芯片，已经集成在骁龙888芯片中，未来还会在很多高通的芯片中使用，那么骁龙X60基带在哪些手机上会使用呢，我们来一起看下吧。

    骁龙X60 高通骁龙X60

  • 一部手机相当于两部，天翼云手机帮你实现

    一部手机相当于两部，一部在手里，一部在云上。近日，中国电信正式发布5G云手机“天翼1号”，瞬间吸引了各大媒体的关注。 什么是云手机? 所谓云手机，就是将云计算技术运用于网络终端服务，通过云服务器实现云服务的手机。其实就是深度结合了网络服务的智能手机，这类手机凭借自带的系统以及厂商架设的网络终端可以通过网络实现众多的功能。 云手机的价值在于，充分利用5G带来的移动宽带网络、手机永远在线的特性和云技术的特点，

    天翼云 天翼云手机

  • 手机上的App占了几屏？OPPOR9splus重启助手机恢复流畅

    近日，来自中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的报告显示：15至19岁网民群体人均手机App数量最多，达83个；其次为20至29岁网民群体，人均手机App数量为72个。你手机上的App占了几屏？注意了，App越装越多，手机很可能越来越卡。举个例子，以人人都有的微信来说，最近一年版本更新多次，软件的体积从4.2版本的14.39MB，增长到7.0.19版本的150.8MB。体积越来大，功能越来越强，占用的运行内存也越来大。同时，随着我们频繁的使用，微

    OPPOR9splus

  • 苹果手机用什么蓝牙耳机好，适配iphone手机的蓝牙耳机

    作为一名蓝牙耳机行业的从业人员，从16年入行开始就一直有朋友会咨询我关于蓝牙耳机哪个品牌最好的问题，现在蓝牙耳机品牌确实太多，对于苹果用户来讲AirPods绝对是最好的选择，但是价位是劝退了不少人，开始转往华强北，要知道华强北只是外观相同，芯片不是苹果的，那么苹果手机到底用什么蓝牙耳机最合适呢？今天小编给大家推荐四款不仅音质超级给力，而且和苹果适配度也很高的蓝牙耳机。第一款、Nank南卡lite Pro蓝牙耳机推荐理?

    南卡litepro

  • 深圳补贴5G手机怎么申请 深圳购买5G手机补贴申请步骤

    近日深圳推出了购买5G手机补贴政策，在指定的商家购买5G手机可以享受最高1000元的补贴，那么要如何申请获得购买5G手机的补贴呢，这里我们来一起看下申请补贴的具体方法。

    5G 5G手机

  • 某店铺小米手机真假掺卖：官方报案 数百部假冒手机被查封

    今天小米品牌安全官方微博发布一起打击假冒小米手机的行动事例。据介绍，小米在某电商平台进行例行检查时发现某店铺销售的小米手机价格与官方售价有一定差距。在购机鉴定和前期排查后，小米

    小米手机

  • 信号贴无法改善手机信号

    随着生活的不断智能化，人们逐渐对手机产生了依赖。同时手机续航、性能以及信号强度也成了人们考量一部手机好坏的因素。据央视财经报道，近日，网上出现了所谓的手机信号“增强贴”正好解决了上述部分用户的焦虑。只要往手机背部一贴，号称即可将信号提速80%，而其价格低则不到两元，高则几十元。

    手机 手机信号 信号

  • 非洲手机之王传音崛起的逻辑

    在中国手机制造商中，有一个极其没有存在感的玩家——传音。这家低调的深圳公司在国内的民众中几乎没有任何知名度，而即便在科技行业，部分圈内人对传音的了解也并不多。

    传音控股 非洲手机之王 智能手机

  • 小米：双十一小米手机包揽全平台安卓手机销量全第一

    就在刚刚，小米公布了双十一更加详细的报告，11月1日-11月11日，小米全平台支付金额破143亿。报告显示，小米双十一包揽全平台安卓手机销量全第一，其中，Redmi9A 获天猫安卓手机单品累计销量第一、Redmi K30获京东安卓手机单品累计销量第一、Redmi K30Pro获苏宁易购安卓手机单品累计销量第一。

    小米 双十一 小米手机

  • 骁龙775G首发手机有哪些 骁龙775G哪些手机首发

    高通骁龙775G处理器是一款定位中端的处理器，仅次于骁龙888高端芯片。作为一款中端的芯片有可能会是很多2000-3000元档手机上使用，那么骁龙775G处理器的首发机型有哪些，这里我们来看下具体的介绍。

    骁龙775G 高通

  • 又有明星信息被泄露，腾讯手机管家隐私保险箱为手机信息安全加码

    近日，某明星称自己手机号码遭到泄露，接到多个骚扰电话，引发网友广泛讨论。很多用户表示：明星隐私工作做的这么好还被泄露，更何况普通人？信息泄露、骚扰电话几乎是每个手机用户的痛点，不仅影响用户生活，还威胁用户信息财产安全。对用户普遍关注的个人信息泄露和骚扰电话问题，腾讯手机管家可提供隐私保护和骚扰拦截能力，保护用户手机信息财产安全。信息泄露防不胜防？这样做可降低风险某速递公司40万条客户信息被“内鬼”泄

    腾讯手机管家 手机信息安全
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
手机cpu性能天梯图 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC UGC KV

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM