中芯国际新动作！中芯控股、国家集成电路基金II等共同成立合资企业

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中芯国际新动作！中芯控股、国家集成电路基金II等共同成立合资企业

2020-12-05 10:27 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月5日 消息:昨日晚间，中芯国际发布公告，于2020年12月4日（交易时段后），中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。

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据悉，合资企业的注册资本为50亿美元，中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投各自同意出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元，分别占合资企业注册资本51%、24.49%和24.51%。

合资企业的业务范围包括生产12吋集成电路晶圆及集成电路封装系列;技术测试;集成电路相关技术开发、技术服务及设计服务;销售自产产品（对须根据相关法律审批的项目，将按照相关机构核定的审批内容开展业务活动）(受限于市场监管机关最终审批及备案的内容)。

中芯国际表示，成立合资企业可以满足不断增长的市场和客户需求，有助本公司扩大生产规模，降低生产成本，精进晶圆代工服务，从而推动本公司的可持续发展。

芯片

根据2020年第三季度报告显示，中芯国际三季度收入76.38亿元，环比增长13.0%，同比增长31.7%;，归属于上市公司股东的净利润为16.94亿元，息税折旧及摊销前利润为44.55亿元。

其中晶圆生产制造为公司主营业务，营收占比约85%-90%，其中超过50%收入来自55/65纳米与0.15/0.18微米两类晶圆。公司先进制程工艺水平稳步提升，产能转化业绩能力不断增强，下游5G及AIoT领域增量发展带给公司业务增长广阔空间。

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