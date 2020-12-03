上海规范直播带货等网络经营活动秩序 保护网络消费者权益

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热点：上海规范直播带货等网络经营活动秩序 保护网络消费者权益

2020-12-03 09:22 · 稿源：站长之家

据上海市市场监管局消息，为深化落实《电子商务法》等法律法规规定，集中整治网络市场突出问题，进一步激发市场主体活力，促进网络经济健康发展，市市场监管局会同上海网络市场监管联席会议各成员单位共15个部门开展上海市2020网络市场监管专项行动（网剑行动）。

短视频、直播

专项行动围绕四大重点任务：

着力规范电子商务准入行为 营造良好准入环境

规范电子商务经营者市场准入，督促电子商务平台落实审查核验义务，严格落实网络实名制。健全违法违规网站和移动应用程序处置联动机制。加强电子商务经营者经营信息公示的监督管理。

加大技术和人力投入 强化重点领域和重点时段的监测监管

结合工作重点和热点问题，有针对性地开展长江禁捕、违法网络餐饮服务、侵权假冒、禁售产品等网络搜索监测。加大网络广告和信息监测力度，集中整治社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎、电子商务平台、移动客户端和新媒体账户等互联网媒介上发布违法广告和信息行为。实施线上线下联动质量监督专项抽查，督促电子商务平台经营者健全完善商品质量管控制度和措施。

严肃查处各类网络违法行为 不断净化网络市场环境

严厉打击限制竞争、网络虚假宣传、刷单炒信等行为。集中治理网上销售侵权假冒伪劣商品、盗版网课、盗版出版物等行为。严厉打击网络野生动植物及其制品非法交易行为。加强价格和个人信息管理，保护网络消费者权益。规范“直播带货”等网络经营活动秩序。加强新冠疫苗、血液制品、麻醉品等禁限售商品监测监管，严厉打击买卖、使用虚假检测报告误导消费者的行为。加强二手物品网络交易平台监管，依法打击借众筹名义实施非法集资、诈骗等违法犯罪行为。

落实电子商务经营者责任 营造诚信守法经营环境

综合运用行政指导、行政约谈、行政告诫、舆论曝光等手段，指导督促电子商务经营者特别是平台经营者履行法定责任和义务。指导和督促电子商务平台经营者建立健全平台规则，强化信息内容审核，完善商品（服务）信用评价体系，配合政府部门执法工作的开展。

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关键词：

  • 蘑菇街在海南成立新公司，经营范围含互联网直播服务

    海南蘑菇街科技有限公司日前成立，注册资本1000万元，法定代表人为蘑菇街CEO陈琪，由杭州卷瓜网络有限公司（蘑菇街关联企业）全资持股。该公司经营范围包括互联网直播服务，网络文化经营;进出口代理;离岸贸易经营，互联网销售;服装服饰批发;服装服饰零售等业务。

    蘑菇街 直播带货

  • 互联网直播营销信息内容服务管理规定 直播带货须提供回看功能

    今日，国家网信办会同有关部门起草了《互联网直播营销信息内容服务管理规定》，现向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2020年11月28日。其中，国家网信办对直播营销平台、直播间运营者和直播营销人员都做出了一系列的规定。

    直播 互联网直播 直播带货

  • 为什么你的直播带货赔钱了

    直播电商的成交规模、参与人数迭创新高。克劳锐“双11洞察报告”显示，2020年“双11”个别头部红人主播创造了单次直播观看量超1.5亿人次的记录;单人单次直播GMV（成交总额）突破数十亿元的销售奇迹。某研报指出，一线红人电商直播的购买转化率可达到20%，而社交电商为6%-10%，传统电商仅是 0.37%。

    直播带货 直播电商 主播

  • 直播带货，不讲武德？

    ​“原来合作的几乎没继续合作的，今年双十一也没有什么商家合作，合作了也拿不到有竞争力的价格，卖不出去还是一锤子买卖。”在薇娅、李佳琦们晒着双11战绩的时候，某“腰部”主播这样吐槽道。

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  • 直播带货的风口过了？只是商家更理智了

    ​“三、二、一，上链接!”在淘宝直播间拼手速、抢红包，在主播的热情介绍时下单，成了这个双十一很多人的“剁手”常态。

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  • 虎扑关联公司成立新公司，经营范围含出版物互联网销售等

    企查查APP显示，11月26日，呈阅（上海）网络科技有限公司成立，注册资本100万元，经营范围含从事网络科技、计算机科技、软件科技领域内的技术开发，电子商务，体育用品的销售，出版物互联网销售等。企查查股权穿透显示，该公司由虎扑(上海)文化传播股份有限公司全资持股。

    虎扑

  • CEO直播带货下半场 ：掌握规则才能幸存

    很多商家提前一个月就已经开始预热，各大带货主播们也提前几个月就进入紧锣密鼓的筹备状态。李佳琦和薇娅在10月20日晚的“双十一预热直播”中，累计观看量分别是1.62亿次和1.48亿次，直播成交总额近80亿元。

    直播带货 CEO直播 直播电商

  • 你在看直播带货，我在追MCN机构的江湖戏

    今年的双十一氪金游戏，比以往时候来得更早、更猛。最最重要的是更粗暴简单。叠加优惠、跨店满减、分享领券等规则依旧难懂，好在这回咱整不明白也不耽误剁手。你只需跟对带货主播，省了精打细算的麻烦，照样“开挂”抄底优惠好物。因此，直播间成了各家比拼主战场，娱乐消费的存在感空前加强。

    直播带货 MCN 主播

  • 经营困难到放量狂奔，抖音企业号如何让他们成为带货达人？

    对于一直靠着线下渠道不疾不徐地卖着二手车的“唐山小松汽车”（下称“小松汽车”）而言，很长一段时间以来，时光永是流驶，街市依旧太平。但是，人人都想岁月静好，但真实世界毕竟是大河奔流:今年年初以来，小松汽车越来越强烈地感觉到，线下获客越来越难了，汽车市场的凛冬说来就来了!

    抖音 抖音企业号 直播带货

  • 脱口秀+直播带货，TCL的直播简直太懂年轻人！

    缘起于西方的脱口秀，在中国已经成为了当代青年群体最易接受和传播的语言喜剧形式。各种脱口秀节目、脱口秀演员，甚至节目中出现的梗，开始频繁地登上微博热搜，为商业媒体和娱乐媒体创造了无数10w+选题。直播带货同样是近几年开始兴起的一种营销方式，已经成为了这个双十一期间寸土必争的高地，各个电商品牌都开始在直播带货上发力，力求玩出新意、玩出效果。而脱口秀，恰恰能为已经审美疲劳的直播带货插上想象力的翅膀。脱口秀的

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    ​11月20日，中消协发布“双11”消费维权舆情分析报告，点名汪涵、李雪琴、李佳琦，有刷单造假、售后不满意的问题。一石激起千层浪，引发各界对明星/红人直播带货如何规范的讨论。

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  • 罗永浩已经报名GMCA蝉鸣奖，年度直播带货之王将花落谁家？

    2020 年最火爆的电商模式，非直播电商莫属。由于疫情的原因，促进各大平台的直播带货的高速发展。刚刚过去的双十一，抖音直播电商交出了 187 亿的成绩单，其中众多网红达人在抖音创造了多个直播带货记录，那么今年的年度直播带货王会是谁呢?11 月 19 号，2020GMCA蝉鸣奖官方首次公布直播带货王入围名单，其中罗永浩、朱瓜瓜、呗呗兔、刘楠等头部直播带货达人均出现在此次入围名单中。在 4 月 1 日的抖音直播首秀中，根据蝉妈妈数据

    罗永浩 GMCA蝉鸣奖 直播带货

  • 直播带货求“速度”，导购返利在“深耕”，55海淘强调“把流量还给商家”

    今年“双11”比往常来得要早一些，全国的消费者“宝宝们”纷纷守着李佳琦、薇娅等人的直播间抢货，各种与直播相关的话题频频占据热搜，直播成为今年“双11”预售主力军。 在这场剁手党的刺激战场里，淘宝主播李佳琦和薇娅两人贡献了近乎恐怖的GMV，在10 月20 日晚至10 月21 日凌晨的直播中，两人直播间的累计观看量分别是1.62 亿和1.48 亿人次，GMV总和近80 亿元，而 按照国家统计局公开的信息，今年我国前三季度完成的GDP约为72.

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  • 1场直播4款产品卖出600万,直播带货究竟有多少泡沫？

    ​今天，小编在看抖音带货榜单的时候，发现了很多“不同寻常”的地方。在抖音众多头部直播没有开播的情况下，11月16日的抖音直播带货榜多位中腰部主播进入了日榜TOP10的榜单。

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  • 交个朋友主播朱萧木：直播带货为何能让新品牌爆发增长？

    他认为，“交朋友其实不是一个主播公司，（我们的核心竞争力）不是我们直播的技巧有多好，真正的核心竞争力是品。如果选的品好、价格好，狗也能把货卖出去。虽然大家都在讲直播带货是人货场，但最重要的其实还是货。”

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  • 浦桑尼克赞助《爆款星主播》与王霏霏一起探讨新直播带货方式

    随着带货直播的火爆，越来越多的品牌都开始挑选主播进行带货，观众对于主播的要求也越来越高。腾讯视频与场景互娱、蓝象传媒、定象互动联合出品的职场真人秀网络综艺节目《爆款星主播》。由沈涛担任“首席聚星官”，关关担任“聚星助力官”，薇娅、王霏霏、胡可等嘉宾组成明星评审团。让所有怀揣主播梦想的人，展现自己独特的带货方式，通过多方位呈现主播特色，为年轻主播们搭建了一个个人IP独家打造的舞台。 而浦桑尼克品牌是国

    浦桑尼克 爆款星主播 直播带货

  • 三部门：不得发布浮夸的直播带货战报虚增流量

    近日，中央网信办、市场监管总局、税务总局三部门联合召开规范线上经济秩序行政指导会。会议指出，我国互联网市场存在一些恶性竞争、滥用市场支配地位等情况，要规范市场秩序，鼓励进行良性竞争。

    直播 直播带货 电商

  • 岚风文化创始人苏通：明星+达人组合模式或成直播带货趋势

    今年在疫情“宅经济”的持续发酵下,越来越多的平台、线上/线下商家、明星、企业家、素人纷纷加入直播电商战局,助推了直播电商近几年积攒的行业势能提前爆发。据《2020直播电商研究报告》显示,超六成商家已经把直播作为常态化营销方式。上半年直播电商交易规模达4561.2亿元,预计全年交易规模达到9712.3亿元,直逼万亿大关。随着双十一电商大战再次开启,直播电商的下半场如何持续造血?日前,在一场线上论坛上,关于直播电商未来发展变化

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