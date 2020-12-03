上海规范直播带货等网络经营活动秩序 保护网络消费者权益

今年“双11”比往常来得要早一些，全国的消费者“宝宝们”纷纷守着李佳琦、薇娅等人的直播间抢货，各种与直播相关的话题频频占据热搜，直播成为今年“双11”预售主力军。 在这场剁手党的刺激战场里，淘宝主播李佳琦和薇娅两人贡献了近乎恐怖的GMV，在10 月20 日晚至10 月21 日凌晨的直播中，两人直播间的累计观看量分别是1.62 亿和1.48 亿人次，GMV总和近80 亿元，而 按照国家统计局公开的信息，今年我国前三季度完成的GDP约为72.