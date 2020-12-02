抖音汽车兴趣用户达2.8亿 内容创作者同比增长超过 112%

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:受疫情影响，今年以来抖音平台上的汽车视频创作者更为活跃了。通过对抖音汽车内容和创作者的研究，透视抖音汽车行业内容的变迁，对抖音平台汽车生态进行解构和发现，巨量算数今日发布《2020抖音汽车创作者生态白皮书》。

数据显示，截至2020年10月，抖音汽车兴趣用户已达2.8亿，同时累积用户量较去年同比增长37%，对汽车兴趣用户的吸引能力仍在上升。

抖音汽车内容创作者同比增长超过112%，汽车内容发布量同比增长113%，汽车垂类达人数量超过1.8万，同比增长173%。汽车短视频内容的不断增长的同时，内容质量亦提升显著。截止9月，播放时长较1月增长24%，汽车内容视频日均播放10月同比增长123%，标志着视频的传播的广度和深度都不断提高，影响力不断扩大。

汽车内容的互动量同比上升99%;每天有超过8400万人为汽车内容点赞，1100万人评论汽车内容，260万人 分享汽车内容，互动场景进一步强化，用户在平台的活跃性增强，主动搜索行为不断增长，汽车内容搜索增长量较一月上涨158%。

在抖音汽车达人吸金榜中，「虎哥说车」、「猴哥说车」、「小刚学长」位列前三名。

另外，随着抖音在汽车领域影响力的不断增强，入驻抖音的汽车蓝 V 账号迅猛增长，截止10月，蓝 V 总量较1月增长45%。蓝 V 构成成金字塔状，除了位于顶端的品牌商与中层的经销商的之外，包含汽车后市场的各类服务机构构成了塔基，入驻蓝 V 数量超过8成，不断的完善抖音汽车服务体系。蓝V数量快速增长|2020年1-10月 汽车蓝V数覆盖率高| 2020年10月 各类汽车蓝V覆盖情况閔窅鰤W157跣鄽䀏縟鰤W1.2醐，主流品牌覆盖90%+45%