上海房管部门回复蛋壳事件：已约谈 要求妥善处理矛盾纠纷

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:11月30日，针对蛋壳公寓被曝出存在资金链断裂、租客房租、押金难退等问题，上海市房屋管理局回应称，已将用户的投诉内容反馈蛋壳公司，责成企业及时妥善处理。蛋壳公司总部在北京，北京市政府正在牵头协调危机化解方案。鉴于蛋壳公司运营出现困难，企业正在积极自救。目前现金流紧张的问题较显突出，确实存在资金延迟支付及诸多服务无法到位等问题，全面恢复尚需时日。

上海市房屋管理局表示，已约谈企业，要求企业妥善处理矛盾纠纷。同时上海市房屋管理局也在和蛋壳公司保持沟通联系，密切关注公司的动态情况。对于退租后的贷款征信问题，租户可微信搜索公账号“微众银行租住消费贷款"按照流程操作申请“征信保护"。根据合同相对性原则，对于租客有证据证明仍在合约期内，且已向长租公寓企业支付租金的，房东不得采取断水、断电、换门锁等方式，干扰、影响、驱赶租客。对于被房东驱赶的情况，您应当出示相关合同及付费凭证与房东协商，是否能各退一步，平稳过渡。协商不成的，可以通过向公安机关反映或向街道申请调解等生渠道寻求帮助、或通过法律途径来维护自己的合法权益。

此前，蛋壳公寓被曝出存在资金链断裂问题，同时还有传闻称蛋壳公寓分公司“破产”。

对此，蛋壳公寓回应称，近期，部分合作方因与本公司存在商业纠纷，采取了过激行为。散布“蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论、视频、图片，公司已报警处理。目前，公司经营活动一切正常，公司也正在积极处理纠纷，请大家不信谣、不传谣。新租户可以正常进行房屋租赁。与微众银行合作提供的租金贷款服务也仍可以正常使用。蛋壳公寓没有破产，也不会跑路，停止运营是假的。

此外，北京市住建委方面表示，已经针对蛋壳公寓成立了专办小组，希望能平稳解决此事，后续处理方案会及时公布。