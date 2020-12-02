SensorTower：原神2个月吸金近4亿美元 位列游戏收入榜第2

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日，苹果App Store正式公布了2020年度精选应用，其中米哈游的《原神》夺得了苹果App Store年度游戏的称号。

据SensorTower公布数据显示，自9月28日全球同步上市以来，米哈游《原神》移动端2个月预估收入达到3.93亿美元。

《原神》上市首周在移动端吸金6000万美元，首月收入高达2.45亿美元;次月热度保持稳定，收入近1.48亿美元。过去2个月，《原神》位列全球移动游戏收入榜第2名，仅次于腾讯《王者荣耀》，超越《和平精英》和《PUBG Mobile》，在移动端的日均收入超过600万美元。

其中，《原神》收入最高的市场仍是中国，中国iOS玩家氪金超过1.2亿美元，占移动端全球总收入的30.5%。海外手游玩家贡献近2.73亿美元，占69.5%。其中，日本玩家贡献了9800万美元，占25%;美国玩家贡献7400万美元，占18.8%。

平台方面，来自苹果App Store的收入超过2.26亿美元，占57.5%;Google Play贡献了1.67亿美元，占42.5%。

据悉，《原神》是由上海米哈游制作发行的一款开放世界冒险游戏，于2020年9月28日正式开启公测。游戏发生在一个被称作“提瓦特”的幻想世界，在这里，被神选中的人将被授予“神之眼”，导引元素之力。玩家将扮演一位名为“旅行者”的神秘角色，在自由的旅行中邂逅性格各异、能力独特的同伴们，和他们一起击败强敌。

在数据方面，同在官方服务器的情况下，iOS、PC、Android平台之间的账号数据互通，玩家可以在同一账号下切换设备。