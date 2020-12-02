Airbnb公布IPO发行价区间，估值最高可达348亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:继11月份公开招股说明书后，美国短租平台Airbnb周二表示，其IPO后估值最高可达348亿美元。

在一份监管文件中，Airbnb将出售5190万股股票的目标价格区间定在每股44美元至50美元之间，这或将带来26亿美元的融资。

在出售的股票中，Airbnb创始人布莱恩·切斯基（Brian Chesky）、乔·戈比亚(Joe Gebbia)和内森·布莱查奇克(Nathan Blecharczyk)将在IPO中出售价值近1亿美元的股票。

受疫情影响，Airbn今年以来的处境可以说是苦苦挣扎，不得不裁掉四分之一的员工，并向投资者募股权公司银湖（Silver Lake）和Sixth Street Partners寻求20亿美元的紧急资金。

按Airbnb目标区间的上限计算，此次IPO将使Airbnb包括期权和限制性股票在内的证券价值估值为348亿美元。这几乎是Airbnb在4月份私募融资中180亿美元估值的两倍。

按每股50美元计算，Airbnb的市值将达到298亿美元。切斯基所持股份的价值约为38亿美元，而戈比亚和布莱查奇克所持股份的价值约为35亿美元。红杉资本于2009年首次投资Airbnb，届时该公司的持有的股份价值将超过40亿美元。

Airbnb计划于12月10日在纳斯达克上市，股票代码为“ABNB”，这样将成为2020年美国规模最大、最受期待的IPO之一。

Airbnb是切斯基和戈比亚在2008年正式推出的民宿预订网站。2011年，Airbnb获得了“独角兽”的地位，进去超过180个国家的1.3万个城市。