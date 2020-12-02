天津立法禁止采集人脸识别信息 网友：其他省市什么时候跟上？ ​

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:近年来，由人脸识别技术应用已经愈发广泛，大家都有相关生活体验，从线上的APP使用，到线下出入小区，人脸识别已经无处不在了，技术也在不断升级。

前面有“买房被人脸识别，可能多花20万，”后有“人脸识别第一案”正式宣判”，由涉嫌侵犯隐私而引起的纠纷、争论大有愈演愈烈之势。

据光明日报报道，《天津市社会信用条例》12月1日表决通过，自2021年1月1日起施行。《条例》第十六条规定，市场信用信息提供单位采集自然人信息的，应当经本人同意并约定用途，法律、行政法规另有规定的除外。

市场信用信息提供单位不得采集自然人的宗教信仰、血型、疾病和病史、生物识别信息以及法律、行政法规规定禁止采集的其他个人信息。据此，企事业单位、行业协会、商会等被禁止采集人脸、指纹、声音等生物识别信息。

广大网友也呼吁，其他省份赶紧跟上。其实，大家怕的不是人脸识别，怕的是保护不了大家的人脸信息安全。

人脸识别的历史

1、1964-1990年

这一阶段人脸识别通常只是作为一个一般性的模式识别问题来研究，所采用的主要技术方案是基于人脸几何结构特征（Geometric feature based）的方法。

2、1991-1997年

在这有阶段中，以美国军方为主的组织了著名的FERET人脸识别算法测试，并出现了若干商业化运作的人脸识别系统，比如Visionics（现为Identix）的FaceIt系统。

3、1998年至今

由于在第二阶段打下的良好基础，在本阶段开始全力发展，该技术被首先应用于安防行业，从公共安全记录车牌、人脸等内容。随着人脸识别在安防领域的不断深入与发展，逐步走向了其他领域，如消费、门禁等领域。

随着第三阶段的开始，人们看到了人脸识别背后的市场发展潜力，众多AI企业也开始布局这一市场。