天津立法禁止采集人脸识别信息 网友：其他省市什么时候跟上？ ​

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 人脸识别最新资讯 > 正文

天津立法禁止采集人脸识别信息 网友：其他省市什么时候跟上？ ​

2020-12-02 14:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:近年来，由人脸识别技术应用已经愈发广泛，大家都有相关生活体验，从线上的APP使用，到线下出入小区，人脸识别已经无处不在了，技术也在不断升级。

前面有“买房被人脸识别，可能多花20万，”后有“人脸识别第一案”正式宣判”，由涉嫌侵犯隐私而引起的纠纷、争论大有愈演愈烈之势。

人脸识别

据光明日报报道，《天津市社会信用条例》12月1日表决通过，自2021年1月1日起施行。《条例》第十六条规定，市场信用信息提供单位采集自然人信息的，应当经本人同意并约定用途，法律、行政法规另有规定的除外。

市场信用信息提供单位不得采集自然人的宗教信仰、血型、疾病和病史、生物识别信息以及法律、行政法规规定禁止采集的其他个人信息。据此，企事业单位、行业协会、商会等被禁止采集人脸、指纹、声音等生物识别信息。

广大网友也呼吁，其他省份赶紧跟上。其实，大家怕的不是人脸识别，怕的是保护不了大家的人脸信息安全。

人脸识别的历史

1、1964-1990年

这一阶段人脸识别通常只是作为一个一般性的模式识别问题来研究，所采用的主要技术方案是基于人脸几何结构特征（Geometric feature based）的方法。

2、1991-1997年

在这有阶段中，以美国军方为主的组织了著名的FERET人脸识别算法测试，并出现了若干商业化运作的人脸识别系统，比如Visionics（现为Identix）的FaceIt系统。

3、1998年至今

由于在第二阶段打下的良好基础，在本阶段开始全力发展，该技术被首先应用于安防行业，从公共安全记录车牌、人脸等内容。随着人脸识别在安防领域的不断深入与发展，逐步走向了其他领域，如消费、门禁等领域。

随着第三阶段的开始，人们看到了人脸识别背后的市场发展潜力，众多AI企业也开始布局这一市场。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 南京售楼处将下架人脸识别 因对客户个人信息构成侵权

    昨日，南京房地产市场方面表示，已有多家售楼处接到相关部门电话通知，要求拆除现有的人脸识别系统。相关律师表示，如果房地产收集信息的操作提前告知了客户，并且获得了客户的认可，应当来说是一个合法的行为。但相关新闻为无感获取客户个人信息，这种行为已构成侵权。客户可以要求商家删除相关信息，如果商量无果，可以向当地的市场监管部门进行举报。

    人脸识别 个人信息 侵权

  • 细思恐极 被售楼处人脸识别拍到买房多花30万？

    去售楼处买房，被他们的人脸识别系统识别后，您可能要多花30多W?房地产业内人士称，房企安装人脸识别系统，与其“分销模式”有关。”如果购房者是看了房企宣传前来买房，叫做“自然到访客户”，说明房企的营销费没白花;如果购房者被渠道中介带上门，就属于“渠道客户”，房企要给予中介一定的“好处费”，即提成佣金。

    人脸识别 买房 房地产

  • 三维人脸识别研究助力防控疫情，还得看京东数科

    企业复工对市场来说是个好消息，但目前看来新型冠状肺炎疫情的形势依然十分严峻，复工后如何保证员工的安全，优图在人脸检测、人脸配准(关键点定位)、人脸属性、人脸识别等技术进行重点攻坚，目前京东数科集团新技术可实时检查戴口罩人脸、精准识别五种不同的佩戴口罩情形，并对未佩戴口罩或错误佩戴口罩的人员及时发现预警。京东数科的惊人发明口罩佩戴识别准确率高于99%，优图攻克口罩下人脸识别技术，完美工事智能人脸考勤基于?

    人脸识别 京东数科

  • 专访模组厂商：人脸识别中单摄像头和双摄像头该如何选型

    随着智能硬件普及程度日渐提升，其产品种类也更趋于多样化，以适配更多的需求场景。以人脸识别的重要部件摄像头为例，各类产品不仅价格、款式不同，并且还有单目和双目区分。那么究竟该如何选择？近期在2020高交会，笔者对专注做影像采集行业、具备较强专业能力的摄像头模组厂商金视康康总经理何世锟介绍进行了一场关于人脸识别摄像头如何选型的深度沟通。关键点一：选单目还是双目？具体还需看活体检测需要单目摄像头主要是RGB摄?

    人脸识别

  • 中国人脸识别第一案判了：动物园被判删除用户面部信息

    据国内媒体报道，2019年10月，浙江理工大学特聘副教授郭兵因不满杭州野生动物世界采用人脸识别方式入园，而以侵犯隐私权和服务合同违约为由将杭州野生动物世界告上法庭。此案被称为“人脸识别第一案”。

    人脸识别 人脸识别技术 生物识别

  • 获IEEE FG2020冠亚季三项大奖，深兰计算机视觉领跑人脸识别科技领域

    日前，第 15 届IEEE自动面部和手势识别国际会议(IEEE FG2020)在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。以计算机视觉为核心技术的深兰科技，分别夺得“复合情绪识别”、“亲属关系验证”以及“三元组亲属关系验证”三项竞赛任务的冠亚季，实力再次得到验证。这些领先的技术方案，将在心理研究和治疗、公共安防、人机交互，甚至广告(针对消费者真实反应)等领域得到广泛应用。IEEE FG是人脸与手势识别方向最有影响力的高规格国际会议之一，由全球

    深兰计算机 人脸识别

  • 旧手机是如何一步步泄露你的个人隐私的？保护隐私请这样做！

    旧手机是如何一步步泄露你的个人信息的?时下，各种智能手机更新换代的速度越来越快，不少手机用户在更换新手机后都会选择把“退休”的闲置手机卖给二手手机回收市场。这样安全吗?“恢复出厂设置”能否一了百了?手机中一般都保存了我们大量的私人信息，你能确保不被泄漏吗?旧手机里面的数据信息应该怎么处理?每个人使用手机以后，手机里都会存留一些个人信息，如果旧手机里的信息处理不好的话，联系人，通话记录，照片，身份信息都?

    个人隐私

  • 怎样彻底清理手机内的隐私信息防止第三方恢复?个人隐私保护指南!

    怎样彻底清理手机内的隐私信息防止第三方恢复?随着互联网技术的飞速发展，整个社会被强行推入“大数据”时代。不管你是否愿意，我们手机里的个人数据正在不经意间被动地被搜集并使用。个人数据的网络化和透明化已经成为不可阻挡的大趋势。面对个人信息被泄露的风险，我们是被动的接受，还是主动的去保护我们的个人隐私不被泄露，当然是选择后者。可是到底应该怎么样才能做好隐私保护呢?就拿手机里面的数据信息来说，很多人觉得只要

    数据清理 隐私安全

  • 彻底删除手机内的微信聊天记录？个人隐私信息不再被泄露！

    彻底删除手机内的微信聊天记?手机是我们个人信息的载体，承载了很多我们比较隐私的数据，一旦这些数据被不法分子盗取，后果将不堪设想，很多小伙伴以为，将手机中存储的信息，照片等数据删除之后，手机内的信息就不会被泄露。但是这样真的能彻底删除手机里的信息内容吗?我们一起往下看就一目了然了!手机里删除的数据真的可以被恢复吗?普通的手动删除或者恢复出厂设置，其实并不能彻底抹除手机里的数据内容，我们在操作删除时，手机

    个人隐私

  • Facebook首次公布平台仇恨言论占比 95%为主动识别

    Facebook首次公布其平台上仇恨言论的流行程度，据称在第三季度每一万次内容浏览中就有10到11次包含仇恨言论。

    Facebook 仇恨言论 社交媒体

  • 苹果全新指纹识别专利过审 Touch ID或将重回iPhone

    11月4日消息，据国外媒体报道，本周二，美专利和商标局通过了一项名为 “通过电子设备显示屏进行短波红外光学成像 ”的专利申请，这份专利中，苹果提出了利用短波红外光学成像来进行指纹识别的方法，可以算是苹果的屏下Touch ID技术。自全面屏手机以来苹果一直主推Face ID。因为疫情的原因，人们不得不与口罩相伴，这也让Face ID派不上用场了。所以苹果又将Touch ID重新提上日程。据悉，可以在不重新引入实体Home键的?

    指纹识别

  • 这个人工智能工具可以生成逼真的人像来骗过面部识别

    如果你担心面部识别公司或者跟踪者会挖掘你的在线照片，那么一款名为Anonymizer的新工具可以帮你摆脱他们的控制。这款应用由初创公司Generated Media开发，该公司向客户提供人工智能生成的图片，包括创造新角色的视频游戏开发商，以及保护消息来源身份的记者。该公司表示，创建Anonymizer是为了“展示合成媒体的效用的一种有效方式”。

    人工智能 面部识别 人脸识别

  • 加好友进群领疫情补助？腾讯手机管家应用安全助力识别诈骗好友

    “交2元申请疫情补助，后期可返还12万元”，如此高额“补贴”你是否心动了？近日，警方通报打掉一个假借新冠肺炎疫情、国家扶贫政策实施电信网络诈骗的犯罪团伙，全国两万余人被骗，危害用户信息财产安全。腾讯手机管家揭底骗局套路，为用户手机信息财产安全护航。高额补贴骗局中，不法分子以国家发放补助为幌子，通过添加用户好友、拉群等方式实施诈骗。“交2元能申请疫情补助，后期可返回12万元”，“交10元能申请粮食补助，后期

    腾讯手机管家

  • 亚略特明厨亮灶解决方案发布，AI行为识别赋能食品安全监管

    在近期举办的亚略特“聚力?共赢 共话新智能”合作伙伴大会上，亚略特的AI行为识别场景化产品——“AI+明厨亮灶”解决方案首次公开亮相。 作为亚略特AI多模态生物识别技术落地餐饮行业监管和后厨食品安全场景的重要一环，该方案积极响应国家四部委市场监督管理总局、教育部、公安部、国家卫生健康委联合印发《校园食品安全守护行动方案( 2020 年— 2022 年)》“互联网+明厨亮灶”工程号召，提供基于AI行为识别和大数据分析技术的?

    人脸识别 AI技术

  • 互联网理财百家争鸣 度小满理财教你识别优质产品

    互联网金融因为各个方面的因素得到显著发展，随着监管的不断收紧，各家平台如何在百家争鸣的局面中杀出一条路？互联网金融平台如何才能做到稳健发展？与传统产业不同，互联网金融企业或产品如能不断创新、不断迎合重要用户的客户体验，就将长期处于发展期，令企业和产品在发展中长青。以度小满理财代表的平台在给用户提供高收益的同时，也探索了新的互联网理财模式。互联网理财平台种类繁多，质量参差不齐，想要了解理财平台自身实

    互联网理财

  • 苹果屏下指纹识别新专利曝光，Touch ID功能有望回归

    近日据外媒报道，美专利和商标局通过了苹果的一项名为“通过电子设备显示屏进行短波红外光学成像”的专利申请。在专利中，苹果提出了利用短波红外光学成像来进行指纹识别的方法，也就是苹果的屏下Touch ID技术。

    苹果 指纹识别 屏下指纹识别

  • 荣耀V40系列预热海报曝光：侧面指纹识别泄露 还是那块LCD屏？

    由于众所周知的原因，今年下半年华为家族的新机相比往年要少一些，荣耀家族则更是如此，已经有很长一段时间没有推出新产品，而有望成为今年最后一款荣耀新机的荣耀V40系列也就成为了喜欢荣耀品牌的用户关注的焦点。现在有最新消息，继部分外观配置细节之后，近日有数码博主进一步晒出了据称是该机的预热海报。根据数码博主最新发布的海报显示，全新的荣耀V40系列的机身背部将采用纯平玻璃背板设计，拥有漂亮的炫光效果?

    荣耀V40

  • 亿速云高防CDN，基于先进特征识别算法进行精准的DDoS攻击流量清洗和防御

    亿速云高防CDN，基于先进特征识别算法进行精准的DDoS攻击流量清洗和防御；支持开启CC攻击防御，有效过滤CC攻击！自上个月亿速云发布上线了“新版高防IP”之后，这款针对DDoS攻击/CC攻击防护，具备隐藏源站IP功能的付费增值服务，广受一批新老用户的好评和欢迎。在此基础上，亿速云在本月又新推出了一项“高防CDN”的产品和服务。什么是“高防CDN”？高防CDN从产品功能上来讲，就是至尊版、高可用的“高防IP”，它可以满足用户更高?

    亿速云 DDoS攻击

  • 武汉网盾科技和极风云IDC大数据中心教你：一分钟识别真假BGP机房

    目前在云计算大数据风行的时代，5G高速网络传输的来临对很多传统产业产生了冲击，传统IDC服务也已经感受到了云计算的巨大压力!更多的互联网用户将业务转存到云服务中，但是无论是公有云还是企业自建私用云，对IDC资源的需求只有增加而无衰减。国内不少IDC服务商都建立起不少所谓“真正的双线”、“多线”、“几星级”的IDC机房，但是，这其中有没有水分?他们都真的是BGP线路机房吗?其实很个很重要的基础就是BGP线路需要有自己的机?

    网盾科技 大数据中心

  • 苹果解决了macOS中关于应用认证的隐私问题

    在上周发布macOS Big Sur后，Mac用户在连接互联网时开始遇到了应用程序启动缓慢或根本无法启动等相关问题。苹果的系统状态页面将这一情况归因于其开发者ID公证服务的问题，开发人员Jeff Johnson指出，这是苹果的OCSP服务器存在连接问题。不久之后，安全研究员Jeffrey Paul分享了一篇题为“你的电脑不是你的”的博客文章，他在文中提出了隐私和安全问题，简而言之就是macOS产?

    macOS 苹果Mac 苹果隐私
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
手机cpu性能天梯图 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM