自如暂停部分租金贷业务 称已签用户不受影响

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自如暂停部分租金贷业务 称已签用户不受影响

2020-12-02 14:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:据中国新闻网报道，近日，自如服务助手消息提示，签约海燕计划付款方式中，自如分期、轻松付于11月27日暂停使用，已签海燕用户不受影响，仍可正常还款。消息还注明，北京地区签约暂时不支持使用微众资金端的自如分期支付。季付、年付账单不支持使用轻松付。

对此，自如客服回应称，目前北京海燕自如分期和轻松付付款方式已下线，还有武汉的海燕计划也无法使用分期。

QQ截图20201202141905.jpg

11月17日，自如曾表示，自如一切安好，大家可以安心居住，2020年的疫情的确给整个租赁行业带来了很大影响，但截至目前，自如入住率已经超过去年同期水平，各方面经营状态都挺好。同时，自如的房屋出租周期显著缩短，一间新房子从上架到出租，自如平均仅需要15天时间，周转期远远短于普租的45天，自如向业主朋友支付租金也一直非常的稳定、准时。此外，目前自如的搬家、保洁、维修服务都是在正常运转的状态，客户满意度超过95%。

自如

自如还称，有一些同行企业过度运用租金贷手段等因素，采取长收短付、高收低付的经营方式，在市场环境较好时能实现快速的规模扩张，同时也带来了很大的经营风险。在过去的优惠活动中，自如也从来不要求客户必须以年付或租金贷方式进行支付。如果客户自主选择租金贷，那么我们也会进行充分告知，与客户签署两份独立的租房合同和贷款合同。对于自如来说，租金贷不是一种可以快速扩充现金流的杠杆工具，而是让一些年轻人不那么捉襟见肘的必要协助，我们不拒绝，也绝不滥用。

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