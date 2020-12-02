高通骁龙888处理器发布，将由小米11首发

12月1日晚上，2020高通骁龙技术峰会正式举行，高通正式发布了骁龙888处理器，该处理器采用了5nm工艺制程，一共有8核心，同时还集成骁龙X60 5G基带，支持Wi-Fi6E，蓝牙5.2传输协议，支持144fps游戏，在发布会上还宣布小米11将成为首发的机型。

高通骁龙888处理器采用三星5nm工艺制程，由1颗2.84GHz超大核Cortex X1、3 颗2.4GHz Cortex A78以及4 颗1.8GHz Cortex A55 核心构成，GPU芯片为Adreno660 GPU、第三代Elite Gaming、第六代AI引擎，集成骁龙X60 5G基带。

高通还介绍这颗芯片的ISP速度提高35％ ，每秒可处理27 亿像素，提供更强的影像算力；它还支持Wi-Fi6E，蓝牙5.2 传输协议，同时支持144fps 游戏。

在这次的发布会上还公布了一段小米创始人、董事长雷军的演讲视频，在视频中雷军称：小米11将全球首发骁龙888处理器。这次骁龙 8 系列旗舰处理器的命名不同于以往，888象征着“发发发”的美好寓意。此次小米与高通深度合作，小米 11 将全球首发高通骁龙888。

除了小米之外，确认会使用骁龙888处理器的手机厂商还包括OPPO、realme、vivo、魅族、中兴、华硕、黑鲨、LG、摩托罗拉、努比亚、夏普等总计14家。三星虽然没有出现在这份名单中，但由于这颗骁龙888处理器是由三星代工，不出意外的话三星的Galaxy S21系列手机也会搭载这款处理器。