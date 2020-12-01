王海称辛巴道歉是再次欺骗：应该退一赔十

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:昨日，针对此前辛巴（辛有志）的道歉，职业打假人王海发布视频表示，辛巴的道歉是对公众的愚弄，他不是夸大宣传而是虚假宣传，甚至是诈骗。

王海称，涉事的商品里根本就没有燕窝，而辛巴在道歉里称所售商品有不到2克的燕窝，这是对公众的再次欺骗。按照判定不是退一赔三，应该是退一赔十。

11月20日，职业打假人王海发布监测报告称，辛巴徒弟在直播售卖的“茗挚燕窝”是糖水而非燕窝。报告显示，该产品蔗糖含量4.8%，而成分表里碳水化合物为5%，确认该产品就是糖水。

随后，辛选称，事件发生后，已第一时间将产品送检，待结果回传后公证并公布给广大网友。如果消费者对这款产品有任何不满，可以向“茗挚”天猫旗舰店申请退货退款。

11月27日，辛巴（辛有志）在微博公布了此前燕窝事件的调查结果。调查结果显示，“茗挚”品牌燕窝产品确实存在夸大宣传，燕窝成分不足每碗2克。

对此，辛巴旗下辛选现提出先行赔付方案，“召回辛选直播间销售的全部‘茗挚’品牌燕窝产品、承担退一赔三责任”（共销售57820单，销售金额15，495，760元，共需先退赔61，983，040元），先解决问题。

此外，辛选会依据合同及法律规定追究品牌方的责任。