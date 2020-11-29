微博解散马保国相关粉丝群 B站已无法搜到马保国相关内容

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微博解散马保国相关粉丝群 B站已无法搜到马保国相关内容

2020-11-29 22:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:今日早间，微博管理员发文称，自称“武术大师”的马保国因名不副实的言行受到社会舆论的关注，近期还引发了众多网友创作视频对其进行讽刺批判的热潮。但随着舆论热度上升，也出现了借此进行恶意炒作的趋势。为了有效防止这一趋势，除了正常的讽刺批判内容之外，微博将对借机恶意营销炒作的内容严格控制和审核。

据悉，目前微博已解散马保国相关的粉丝群。

QQ截图20201129220144.jpg

昨日早些时候，人民日报发文点评马保国称，马保国的一些言行，实际上就是哗众取宠、招摇撞骗。口口声声弘扬传统武术，实际上做的都是伤害传统武术的事。人人都有习武的权利，也可以表达自己的观点和想法，可是如果背离武术精神，没完没了在公开场合信口开河，特别是编造经历，这就与江湖骗子无异。真讲武德，马保国就应该从闹剧中抽身而退。

昨日晚间，针对人民日报对马保国的点名，B站发布公告称，马保国因自身吸引眼球的事件和言行在网络走红。期间，B站用户通过创作一系列视频，对其进行了讽刺，表达了对这种不良现象的批判。与比同时，有些业机构，想利用马保国现象的热度，炒作并收割流量进行谋利。

B站称，坚决反对这样的价值观和行为。另一方面，，也发现在全网传播过框中，对马保国的批判讽刺逐渐走向娱乐化，价值观被稀释，这与视频作者的原意已经不符。因此，为纠正这一趋势，不给恶意炒作者以可乘之机，B站自即日起将严格限制、审核、管理马保国相关视频内容，做好用户引导，还原人物事件原貌，履行平台社会责任。

据悉，目前B站对马保国相关视频进行了处理，已无法搜到相关内容。

QQ截图20201129220748.jpg

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