这个人工智能工具可以生成逼真的人像来骗过面部识别

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:如果你担心面部识别公司或者跟踪者会挖掘你的在线照片，那么一款名为Anonymizer的新工具可以帮你摆脱他们的控制。

这款应用由初创公司Generated Media开发，该公司向客户提供人工智能生成的图片，包括创造新角色的视频游戏开发商，以及保护消息来源身份的记者。该公司表示，创建Anonymizer是为了“展示合成媒体的效用的一种有效方式”。

Anonymizer通过对媒体工作室中拍摄的数万张照片进行了训练。这些图片被输入到生成对抗网络（GANs）中，GANs通过两个神经网络相互对抗来生成新图像:一个生成新样本的生成器和一个检查它们是否看起来真实的鉴别器。

这个过程会产生一个反馈循环，最终生成逼真的头像照片。

在使用上，用户只需要上传一张清晰正脸头像照片，系统就会生成一个由20个二重身组成的网格。接着就可以选择一个像自己的照片，用它来代替Clearview AI扫描的社交媒体档案。目前，该工具仅对个人使用免费开放。

与它可能欺骗的许多面部识别系统不同的是，测试中，Anonymizer似乎在各种不同的面孔上工作得相当好。

当然，目前这款工具还不是很完善，因此人脸创建后，进一步的机器学习过程识别并去除缺陷。

尽管Anonymizer可能是避免面部识别系统的有效方法，Generated Media禁止它用于任何非法活动，如诽谤、冒名顶替或欺诈，但它仍有被用于邪恶目的的风险。这个工具也可能会让我们陷入一个假冒的世界。