任正非称荣耀要做华为最强的竞争对手 甚至超越华为

站长之家（ChinaZ.com）11月26日 消息:今日，华为心声社区公布了任正非在荣耀送别会上的讲话内容。

其中，任正非表示，华为短期的困难，我们有能力克服。我们不因自己受难，而要拖无辜的人下水。荣耀是生产中、低端产品的，剥离后的荣耀在智信公司的领导下迅速恢复生产，解决上、下游合作伙伴的困难。

此外，任正非表示，荣耀要做华为全球最强的竞争对手，超越华为，甚至可以喊打倒华为。华为和荣耀一旦“离婚”就不要再藕断丝连，我们是成年人了，理智地处理分开，严格按照合规管理，严格遵守国际规则，各自实现各自的奋斗目标。不能像小青年一样，婚姻恋爱，一会热一会冷，缠缠绵绵，划不清界限。我们对荣耀不会客气的，荣耀有人在竞争中骂打倒华为，他是英雄好汉，千万不要为难他们。

11月17日，多家企业发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

随后，华为发布声明回应称，交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

11月24日，荣耀终端有限公司发生主要成员变更，余承东、郑丽英、魏承敏退出，新增张静、李山林、方飞。