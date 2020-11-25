胡润中国500强民营企业 腾讯首次成为价值最高民营企业

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胡润中国500强民营企业 腾讯首次成为价值最高民营企业

2020-11-25 15:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今日，胡润研究院发布了《胡润中国500强民营企业》，榜单显示，500强平均价值比去年增长55%，达到1100亿元，创历史新高。上榜门槛230亿元，比去年提高90亿元。上榜企业总价值比去年增加20万亿，达到56万亿，相当于去年中国GDP的近六成。平均价值1100亿元，比去年增长390亿元。榜单前十名总价值18.8万亿，是五年前的3倍、十年前的10倍。

其中，84家企业价值翻了一番，5家企业涨了上千亿美金，以腾讯为首，其他4家是美团、阿里巴巴、拼多多和京东。

行业分布方面，受新冠肺炎疫情影响，今年大健康行业增长显著，第一次成为500强企业最多的行业，超过去年第一第二的先进制造和房地产，比去年增加四成，达到93家，占全榜单18%;先进制造以83家位列第二。房地产行业500强企业比去年大幅减少三成，以48家位列第三。新能源汽车、娱乐和教育是今年涨幅最快的三大行业，上榜企业平均估值涨幅都超过一倍。

QQ截图20201125153627.jpg

腾讯价值比去年涨了2万亿，相当于涨了一个工商银行，以4.98万亿首次成为中国价值最高民营企业、受蚂蚁集团暂缓上市的影响，阿里巴巴以4.78万亿价值排到第二，但仍比去年增长了25%、美团价值增长至去年3倍，超过中国平安和蚂蚁集团，以1.63万亿进入前三。两家电商新进前十:拼多多价值增长至去年4倍，达1.14万亿，从去年第14位上升至第六;京东价值增长至去年3倍，达9960亿元，从去年第12位上升至第八。

QQ截图20201125153117.jpg

此外，前十名的企业还包括了：中国平安保险以1.48万亿元的价值排第四、蚂蚁集团以1.4万亿元的价值排第五、拼多多以1.14万亿元的价值排第6、华为以1.1万亿元的价值排第七、京东以9960亿元的价值排第8、字节跳动以7000亿元的价值排第9、美的集团以6280亿元的价值排第10。

以下为具体榜单：

排名公司价值（亿元人民币）涨幅主业总部董事长
1腾讯控股49，80075%互联网服务广东深圳马化腾
2阿里巴巴47，80025%电子商务浙江杭州张勇
3美团16，300196%生活服务北京王兴
4中国平安保险14，800-1%金融广东深圳马明哲
5蚂蚁集团14，00040%金融科技浙江杭州井贤栋
6拼多多11，400289%电子商务上海黄峥
7华为11，000-8%智能手机、电信解决方案广东深圳梁华
8京东集团9，960200%电子商务北京刘强东
9字节跳动7，00032%传媒和娱乐北京张一鸣
10美的集团6，28067%家电广东佛山方洪波
11宁德时代5，930207%锂电池福建宁德曾毓群
12海天调味食品5，54092%调味品广东佛山庞康
13贝壳5，300783%房地产服务北京左晖
14恒瑞医药4，94030%医药江苏连云港孙飘扬
15小米集团4，710143%智能手机、智能家电北京雷军
16迈瑞生物医疗电子4，520107%医疗器械广东深圳李西廷
17比亚迪4，480311%汽车、手机部件及组装广东深圳王传福
18立讯精密工业4，170129%消费电子精密件广东深圳王来春
19蔚来4，160New新能源汽车上海李斌
20网易4，12046%互联网技术浙江杭州丁磊
21顺丰控股4，100145%快递广东深圳王卫
22滴滴出行3，6000%共享出行北京程维
23农夫山泉3，560New饮料浙江杭州钟睒睒
24格力电器3，4901%家电广东珠海董明珠
25百度3，38017%网络信息服务北京李彦宏
26好未来教育集团3，24084%教育北京白云峰
27泰康保险3，15047%保险北京陈东升
28牧原食品3，10063%畜牧河南南阳秦英林
29西安隆基2，950228%硅材料陕西西安钟宝申
30药明康德2，65085%生物医药上海李革
31海底捞2，56063%餐饮北京张勇
32三一集团2，53082%重型机械北京梁稳根
32伊利实业集团2，53042%乳制品内蒙古呼和浩特潘刚
34智飞生物2，500252%疫苗重庆蒋仁生
35药明生物2，400133%生物医药上海李革
36爱尔眼科医院集团2，36089%医疗服务湖南长沙陈邦
37中公教育科技2，260100%教育北京李永新
38龙湖集团2，23030%房地产北京吴亚军
39东方财富2，220139%金融数据服务上海其实
39海尔智家2，22039%家用电器山东青岛梁海山
41中国民生银行2，190-16%银行北京高迎欣
42小鹏汽车科技2，125659%新能源汽车广东广州何小鹏
43陆金所2，100-22%金融科技上海计葵生
44碧桂园控股2，060-4%房地产广东佛山杨国强、杨惠妍
45新东方教育科技集团2，01051%教育北京俞敏洪
46快手科技2，00067%传媒和娱乐北京宿华
46京东数科2，00050%数字科技北京刘强东
46微众银行2，00033%金融科技广东深圳顾敏
46安踏2，00011%体育用品福建厦门丁世忠
50理想汽车1，9901227%新能源汽车北京李想
51中国恒大集团1，965-11%房地产、投资广东深圳许家印
52思摩尔国际控股1，960New电子雾化器广东深圳陈志平
53翰森制药1，94062%医药江苏连云港钟慧娟
54百济神州1，860119%生物医药北京欧雷强
55双汇1，78068%食品加工河南郑州万隆
55申洲国际1，78028%纺织、服装浙江宁波马建荣
57vivo1，75046%智能手机广东东莞沈炜
58长城汽车1，720136%汽车河北保定魏建军
59OPPO1，70031%智能手机广东东莞陈明永
60中通快递1，64040%物流上海赖梅松
61扬子江药业集团1，62012%医药江苏泰州徐镜人
62韦尔股份1，60048%半导体上海虞仁荣
62恒力集团1，60023%化纤、石化、房地产江苏苏州陈建华
64蓝思科技1，550192%电子器件制造湖南长沙周群飞
65华彬集团1，500114%饮料北京严彬
65太平洋建设1，50025%基础建设新疆乌鲁木齐严昊
67新希望集团1，47069%农业、房地产、金融四川成都刘永好
68用友网络科技1，460109%应用软件开发北京王文京
68闻泰科技1，46046%软件浙江嘉兴张学政
70中国飞鹤1，440148%乳业北京冷友斌
70吉利控股集团1，44020%汽车制造浙江杭州李书福
72新奥集团1，36010%天然气、能源化工河北廊坊王玉锁
73分众传媒1，35065%广告新媒体上海江南春
74歌尔股份1，330111%声学及多媒体产品山东潍坊姜滨
74荣盛控股1，33066%化纤浙江杭州李水荣
74中国生物制药1，33017%生物医药北京谢其润
77通威集团1，280110%农业、新能源四川成都刘汉元
78温氏食品集团1，270-33%家禽养殖、动物保健广东云浮温志芬
79碧桂园服务控股1，250102%物业服务广东佛山杨惠妍
80康泰生物制品1，230151%生物医药广东深圳杜伟民
81华兰生物1，220160%生物医药河南新乡安康
82舜宇光学科技1，200New电子元器件浙江宁波叶辽宁
82万达集团1，200-7%房地产、文化、投资北京王健林
82携程1，200-12%互联网旅游服务上海梁建章
85融创中国控股1，190-22%房地产天津孙宏斌
86三六零安全科技1，160-17%网络信息服务北京周鸿祎
87爱奇艺1，14018%视频娱乐北京李彦宏
88跟谁学1，130290%教育北京陈向东
89万国数据1，100New数据服务上海黄伟
89三安光电1，10062%LED福建厦门林志强
89东方希望集团1，10057%氧化铝、重化工、饲料上海刘永行
89万向集团1，10010%汽车制造业、房地产、农业浙江杭州鲁伟鼎
93汇川技术1，090148%电力电子广东深圳朱兴明
94猿辅导1，040447%教育北京李勇
94颐海国际控股1，040121%食品配料北京施永宏
96哔哩哔哩1，020168%视频弹幕网站上海陈睿
96正威国际集团1，0207%有色金属广东深圳王文银
98恒立液压1，010162%高压油缸江苏常州汪立平
98石药集团1，0101%医药河北石家庄蔡东晨
100公牛集团1，000New插座浙江宁波阮立平
100亿纬锂能1，000133%锂电池广东惠州刘金成
100大疆1，0000%机器人广东深圳汪滔
103平安好医生995New医疗服务上海方蔚豪
104信义光能990183%新能源安徽芜湖李贤义
105广联达科技985166%应用软件开发北京刁志中
105泰格医药985110%医药浙江杭州叶小平
107世茂集团98017%房地产上海许荣茂
108海大集团975101%饲料广东广州薛华
109中升集团96569%汽车销售北京黄毅
110深信服科技930100%解决方案广东深圳何朝曦
111澜起科技905New芯片上海杨崇和
112东方雨虹900150%防水材料北京李卫国
112华住集团90028%连锁酒店上海季琦
112苏宁易购900-2%零售江苏南京张近东
115沃森生物89091%生物制药云南昆明李云春
116恩捷新材料875165%包装盒云南玉溪李晓明
116兆易创新87565%闪存芯片北京朱一明
118康龙化成860139%生物医药北京楼柏良
118同花顺86076%金融数据服务浙江杭州易峥
120领益智造85819%消费电子精密件广东深圳曾芳勤
121TCL集团85063%消费电子广东惠州李东生
122三花控股84087%汽车零部件浙江绍兴张道才
123沙钢集团83051%钢铁江苏苏州沈文荣
124万泰生物药业825New生物医药北京钟睒睒
125逸仙电商820New电子商务广东广州黄锦峰
125李宁82058%体育用品北京李宁
127信达生物800158%医药江苏苏州俞德超
127唯品会信息科技80034%电子商务广东广州沈亚
127娃哈哈80033%饮料浙江杭州宗庆后
127宝丰能源集团80014%煤炭宁夏银川党彦宝
131科大讯飞7908%软件和信息技术服务业安徽合肥刘庆峰
132汽车之家78538%汽车消费与服务北京陆敏
132洛阳钼业7852%钼矿河南洛阳李朝春
134传音控股780152%智能手机广东深圳竺兆江
135新产业生物医学工程770New体外诊断仪器及试剂广东深圳饶微
135永辉超市7708%超市零售福建福州张轩松
137汇顶科技765-14%芯片设计、软件开发广东深圳张帆
138卓胜微电子76085%集成电路江苏无锡许志翰
138福耀玻璃76038%玻璃福建福州曹德旺
138广汇集团760-16%汽车销售、能源、房地产新疆乌鲁木齐孙广信
141三七互娱75063%网络游戏安徽芜湖吴绪顺
141魏桥创业集团7500%氧化铝山东滨州张波
143甘李药业740New生物医药北京甘忠如
143安图生物74072%基因检测河南郑州苗拥军
145赣锋锂业735119%新能源材料江西新余李良彬
146通策医疗725120%医疗服务浙江杭州吕建明
147君实生物715297%生物医药上海熊俊
148晨光文具71069%文具用品制造上海陈湖文
149稳健医疗用品705New医疗用品广东深圳李建全
150奇安信700204%网络安全北京齐向东
150欧派家居集团70067%橱柜广东广州姚良松
150卓越集团70013%房地产广东深圳李华
153金蝶国际软件集团690200%应用软件开发广东深圳徐少春
153凯莱英医药集团690142%生物医药天津洪浩
153南山集团6908%铝业山东烟台宋作文
156寒武纪科技680325%人工智能芯片北京陈天石
157正泰集团67513%工业电器、投资浙江温州南存辉
158复星国际670-17%投资上海郭广昌
159华熙生物科技66071%生物医药北京赵燕
159世纪华通66014%网络游戏浙江绍兴王苗通
161视源电子科技650New消费电子广东广州王毅然
161福莱特650294%玻璃浙江嘉兴阮洪良
161福斯特650202%光伏材料浙江杭州林建华
164金地集团64019%房地产广东深圳凌克
165康希诺生物635New生物医药天津宇学峰
165新和成63538%医药浙江绍兴胡柏藩
165大华技术63525%应用软件开发浙江杭州傅利泉
168君正集团630142%化工内蒙古乌海张海生
168车好多6305%汽车交易北京杨浩涌
170乐普医疗器械6259%医疗器械北京蒲忠杰
171上海莱士62072%生物制药上海陈杰
17158 同城620-5%生活服务北京姚劲波
173阳光保险集团61541%保险广东深圳张维功
173完美世界61537%网游、影视娱乐北京池宇峰
175康泰医学系统610New医疗器械河北秦皇岛胡坤
175威高集团61058%医疗器械山东威海陈学利
177健帆生物科技集团605109%生物医药和医疗器械广东珠海董凡
178华大基因600150%基因检测广东深圳汪建
178信发集团60033%铝电山东聊城张刚
178达利食品600-8%食品福建泉州许世辉
181滔搏运动59020%体育器材上海盛百椒
181韵达控股590-9%物流上海聂腾云
181华夏幸福590-30%房地产北京王文学
184安克创新580New电子商务湖南长沙阳萌
184龙蟒佰利联集团580119%钛白粉河南焦作许刚
184恒安集团5805%个人护理用品福建泉州施文博
184龙光集团5803%房地产广东深圳纪海鹏
184美年大健康产业集团5800%医疗服务上海俞熔
189大参林医药集团575113%医药广东广州柯云峰
190高德电气570208%电子器件制造湖北武汉黄立
191亿联网络56536%通信福建厦门陈智松
192明源云集团560New应用软件开发广东深圳高宇
192苏宁金服5600%金融科技上海黄金老
194信义玻璃55568%玻璃广东深圳李贤义
195联想集团55062%计算机通信北京杨元庆
195居然之家55053%家居建材北京汪林朋
195世纪金源550-2%房地产、投资北京黄如论
198晶澳太阳能科技540New光伏北京靳保芳
199再鼎医药530231%生物医药上海杜莹
199金域医学检验集团530141%医疗数据服务广东广州梁耀铭
199鼎力机械530136%机械制造浙江湖州许树根
199中炬高新技术实业集团53047%调味品、房地产广东中山陈琳
199盛虹集团53029%印染、化纤、房地产江苏苏州缪汉根
199阳光龙净集团530-4%房地产、投资福建福州林腾蛟
205商汤科技5257%人工智能北京汤晓鸥
206爱美客520New生物医药北京简军
206金融壹账通520New金融科技上海叶望春
206益丰大药房52079%医药零售湖南长沙高毅
206三环集团52058%电子元器件广东潮州张万镇
210微创医疗515New医疗器械上海常兆华
211北元化工510New化工陕西榆林刘国强
211达达510New物流上海蒯佳祺
211圣湘生物510New生物制药湖南长沙戴立忠
211作业帮510104%教育北京侯建彬
215人福医药505New医药湖北武汉李杰
215华海药业505102%医药浙江台州李宏
217芯原股份500New芯片上海戴伟民
217华峰集团500150%化工、铝业、投资浙江温州尤小平
217星河控股集团50067%房地产、投资广东深圳黄楚龙
217璞泰来50064%锂电池材料上海梁丰
217众安在线50039%互联网保险上海欧亚平
217富华国际集团5000%房地产、紫檀博物馆北京陈丽华
223金科股份49541%房地产重庆蒋思海
224绝味食品49081%食品湖南长沙戴文军
224龙盛集团49014%化工、钢铁浙江绍兴阮伟祥
226欣旺达电子48580%电池广东深圳王威
227光启技术480New超材料广东深圳刘若鹏
227金山软件480123%应用软件开发北京雷军
227南极电商48078%服装上海张玉祥
227信维通信48026%通信部件广东深圳彭浩
227美菜网480-2%生活服务北京刘传军
227方大集团480-4%能源、零售、投资北京方威
233新湖集团47519%房地产、金融浙江杭州黄伟
234国美控股集团470176%零售、投资北京张大中
234先导智能47042%新能源设备江苏无锡王燕清
234正邦集团47031%饲料、养殖江西南昌林印孙
237贝达药业46572%生物医药浙江杭州丁列明
237圆通速递46533%物流上海喻会蛟
239国金证券460New金融上海冉云
239坚朗五金制品460New金属产品广东东莞白宝鲲
239Js环球生活460171%小家电上海王旭宁
239日照钢铁46092%钢铁山东日照杜双华
239瑞声科技460-19%声学科技广东深圳潘政民
244恒逸集团455-5%化工浙江杭州邱建林
245石头科技450New智能家电北京昌敬
246阳光电源445197%新能源电源设备安徽合肥曹仁贤
246星宇股份44593%汽车灯具江苏常州周晓萍
246东山精密44544%精密铸件江苏苏州袁富根
246红星美凯龙控股集团445-23%家具连锁上海车建兴
250拓普集团440New汽车零部件浙江宁波邬建树
250金发科技440175%塑料广东广州袁志敏
250欢聚时代44022%语音软件、游戏广东深圳李学凌
253华测检测认证集团43593%病理检测广东深圳万峰
253宋城集团4359%旅游、房地产浙江杭州黄巧灵
255名创优品集团430187%新零售广东广州叶国富
255天味食品430139%食品四川成都邓文
255卫宁健康43072%医疗数据服务上海周炜
255建龙重工集团43051%钢铁、矿业、船运北京张志祥
255桃李面包43051%食品辽宁沈阳吴学亮
260丽珠集团425New中成药广东珠海朱保国
260晶盛机电425143%机电制造浙江杭州曹建伟
260吉比特425102%网络游戏福建厦门卢竑岩
260华友钴业42529%有色金属浙江嘉兴陈雪华
260中长石基信息技术42510%应用软件开发北京李仲初
265安井食品420New食品福建厦门刘鸣鸣
265凯赛生物420New生物医药上海刘修才
265国瓷材料420100%陶瓷山东东营张曦
265中国宏桥集团42031%氧化铝山东滨州张波
265嘉晨42018%钢铁、耐火材料、煤化工辽宁营口孙寿宽
265满帮集团4200%物流贵州贵阳王刚
271三棵树415177%化工福建莆田洪杰
271海澜集团415-1%服装、投资江苏无锡周建平
273睿创微纳410New电子器件制造山东烟台马宏
273顾家家居41074%家具浙江杭州顾江生
273大博医疗41071%医疗器械福建厦门林志雄
273青山控股41071%钢铁浙江温州项秉雪
273欧菲光41021%消费电子精密件广东深圳蔡荣军
273春秋航空41011%航空运输上海王煜
279中科创达软件400122%智能操作系统北京赵鸿飞
279欧普康视400100%医疗器械安徽合肥陶悦群
279圣邦微电子40082%半导体北京张世龙
279万得资讯40074%金融数据服务上海陆风
279玲珑轮胎40063%橡胶山东烟台王锋
279柔宇科技40023%柔性屏广东深圳刘自鸿
279华林证券40018%金融、投资广东深圳林立
279旭辉集团400-1%房地产上海林中
287光威复合材料395103%化工山东威海陈亮
288中骏集团390New房地产上海黄朝阳
288华天科技390144%半导体甘肃天水肖胜利
288均瑶集团39070%房地产、航空、零售上海王均金
288康弘药业39011%制药四川成都柯尊洪
288海亮集团390-13%铜加工、投资浙江绍兴冯海良
288东旭集团390-20%电子科技北京李兆廷
294玖龙纸业38513%环保造纸广东东莞张茵
294荣盛控股3853%房地产河北廊坊耿建明
294微医3850%健康科技浙江杭州廖杰远
297君正集成电路380New芯片北京刘强
297大北农380105%饲料北京邵根伙
297宏发科技38077%工业电器、投资福建厦门郭满金
297光线传媒38031%文化传媒北京王长田
297中际旭创38021%电子设备制造山东烟台王伟修
297巨人网络3806%在线游戏上海史玉柱
297正荣集团3803%房地产上海欧宗荣
297大族激光科技产业集团380-19%系统解决方案广东深圳高云峰
305新宝电器375New小家电广东佛山郭建刚
305合生创展集团375150%房地产广东广州朱孟依
305宇通客车37521%汽车制造河南郑州汤玉祥
308海雅集团370New商业地产、金融广东深圳涂辉龙
308启明医疗370New医疗器械浙江杭州曾敏
308英科医疗370New医疗器械山东淄博刘方毅
308中国联塑集团37061%塑料管道及管件广东佛山黄联禧
308健友股份37037%原料药江苏南京唐咏群
313郎酒365New白酒四川成都汪俊林
313光环新网科技36524%电信运营北京耿殿根
315汤臣倍健36057%保健品广东珠海梁允超
315千方科技36044%软件和信息系统北京夏曙东
315雅居乐集团360-8%房地产广东广州陈卓林
318艾迪精密355New机械设备山东烟台宋飞
318河北建设集团355New建筑工程河北保定李宝忠
318捷佳伟创355New太阳能电池设备广东深圳余仲
318小马智行355New人工智能广东广州-
318雅迪控股355New电动车江苏无锡董经贵
318信立泰药业35587%生物医药广东深圳叶澄海
324百润股份350New饮料上海刘晓东
324道通科技350New汽车智能诊断广东深圳李红京
324健康元药业集团35084%医药广东深圳朱保国
324敏华控股35079%休闲沙发广东惠州黄敏利
324小红书35075%社交、电子商务上海毛文超
324特变电工35046%电器设备新疆昌吉张新
324中天科技35040%电缆江苏南通薛济萍
324启明星辰信息技术集团35025%网络安全北京王佳
324威马汽车35017%新能源汽车上海沈晖
324中南建设集团35017%房地产江苏南通陈锦石
324富德生命人寿保险3503%金融投资广东深圳方力
324联影医疗3500%医疗器械上海薛敏
324优必选科技3500%机器人广东深圳周剑
324新城控股350-20%房地产上海王晓松
338天下秀数字科技345New新媒体营销北京李檬
338美亚光电技术34538%光电检测设备安徽合肥田明
340美东汽车340New汽车零售广东东莞叶帆
340敏实集团340New汽车制造业浙江宁波魏清莲
340秦淮数据340New数据中心服务北京Michael Foust
340天赐材料340New化学原料制品广东广州徐金富
340以岭药业340New医药河北石家庄吴以岭
340鱼跃医疗34070%医疗设备江苏镇江吴光明
340步长集团34010%医药北京赵涛
340长峰房地产3401%房地产上海童锦泉
34051job340-8%在线招聘上海赵克仁
349华大智造科技335New基因检测广东深圳汪建
349亨通集团335-7%电缆江苏苏州崔根良
351老百姓药房33065%医药零售湖南长沙谢子龙
351太阳纸业33040%造纸山东济宁李洪信
351九州通医药集团33029%医药流通湖北武汉刘长云
351东华软件33016%软件和信息系统北京薛向东
351口子窖3303%白酒安徽淮北徐进
351科伦药业330-1%制药、医药流通四川成都刘革新
351雅戈尔330-1%服装、房地产、投资浙江宁波李如成
351天齐锂业330-3%四川遂宁蒋卫平
359孚能科技325New新能源设备江西赣州王瑀
359国轩高科325New新能源设备安徽合肥李缜
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359老板电器32516%家用电器浙江杭州任建华
363北斗星通导航技术320New导航通信设备北京周儒欣
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363亿帆医药32088%医药浙江杭州程先锋
363赫基国际3200%服装广东广州徐宇
363富力地产320-16%房地产广东广州李思廉
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368珀莱雅31585%化妆品浙江杭州侯军呈
368万利达31562%电子信息产品福建厦门吴凯庭
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368俊发集团3152%房地产云南昆明李文斌
368养元智汇饮品3152%饮料河北衡水姚奎章
368波司登315-15%服装江苏苏州高德康
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375兆驰股份310New消费品广东深圳顾伟
375迈克生物310107%医药四川成都唐勇
375金宇生物31048%医药内蒙古呼和浩特张翀宇
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375海普瑞药业集团31044%医药广东深圳李锂
375VIPKID310-2%教育北京米雯娟
375天士力医药集团310-3%医药天津闫凯境
383洽洽食品30585%食品加工安徽合肥陈先保
383桐昆集团30530%化工浙江嘉兴陈士良
385赤峰吉隆黄金矿业300New黄金矿业内蒙古赤峰王建华
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385银泰黄金300New物流、投资北京杨海飞
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433浙富控股270New清洁能源装备浙江杭州孙毅
433稻花香27013%白酒湖北宜昌蔡开云
433海天国际2708%注塑机浙江宁波张静章
433天茂集团270-18%投资上海刘益谦
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445伟星集团26539%服装辅料、管材浙江台州章卡鹏
445华泽集团26518%酒业、零售北京吴向东
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449富源集团2600%房地产、教育、水电广东深圳缪寿良
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458修正药业2552%医药吉林长春修涞贵
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475联化科技240New化工浙江台州王萍
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475联美集团240-13%房地产、公共事业北京苏壮强
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493鸿路钢构235New金属结构安徽合肥商晓波
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493卫星石化23547%化工浙江嘉兴杨卫东
493苏宁体育2350%传媒和娱乐江苏南京张近东
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    蚂蚁集团 阿里 支付宝

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