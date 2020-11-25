胡润中国500强民营企业 腾讯首次成为价值最高民营企业

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今日，胡润研究院发布了《胡润中国500强民营企业》，榜单显示，500强平均价值比去年增长55%，达到1100亿元，创历史新高。上榜门槛230亿元，比去年提高90亿元。上榜企业总价值比去年增加20万亿，达到56万亿，相当于去年中国GDP的近六成。平均价值1100亿元，比去年增长390亿元。榜单前十名总价值18.8万亿，是五年前的3倍、十年前的10倍。

其中，84家企业价值翻了一番，5家企业涨了上千亿美金，以腾讯为首，其他4家是美团、阿里巴巴、拼多多和京东。

行业分布方面，受新冠肺炎疫情影响，今年大健康行业增长显著，第一次成为500强企业最多的行业，超过去年第一第二的先进制造和房地产，比去年增加四成，达到93家，占全榜单18%;先进制造以83家位列第二。房地产行业500强企业比去年大幅减少三成，以48家位列第三。新能源汽车、娱乐和教育是今年涨幅最快的三大行业，上榜企业平均估值涨幅都超过一倍。

腾讯价值比去年涨了2万亿，相当于涨了一个工商银行，以4.98万亿首次成为中国价值最高民营企业、受蚂蚁集团暂缓上市的影响，阿里巴巴以4.78万亿价值排到第二，但仍比去年增长了25%、美团价值增长至去年3倍，超过中国平安和蚂蚁集团，以1.63万亿进入前三。两家电商新进前十:拼多多价值增长至去年4倍，达1.14万亿，从去年第14位上升至第六;京东价值增长至去年3倍，达9960亿元，从去年第12位上升至第八。

此外，前十名的企业还包括了：中国平安保险以1.48万亿元的价值排第四、蚂蚁集团以1.4万亿元的价值排第五、拼多多以1.14万亿元的价值排第6、华为以1.1万亿元的价值排第七、京东以9960亿元的价值排第8、字节跳动以7000亿元的价值排第9、美的集团以6280亿元的价值排第10。

以下为具体榜单：

排名 公司 价值（亿元人民币） 涨幅 主业 总部 董事长 1 腾讯控股 49，800 75% 互联网服务 广东深圳 马化腾 2 阿里巴巴 47，800 25% 电子商务 浙江杭州 张勇 3 美团 16，300 196% 生活服务 北京 王兴 4 中国平安保险 14，800 -1% 金融 广东深圳 马明哲 5 蚂蚁集团 14，000 40% 金融科技 浙江杭州 井贤栋 6 拼多多 11，400 289% 电子商务 上海 黄峥 7 华为 11，000 -8% 智能手机、电信解决方案 广东深圳 梁华 8 京东集团 9，960 200% 电子商务 北京 刘强东 9 字节跳动 7，000 32% 传媒和娱乐 北京 张一鸣 10 美的集团 6，280 67% 家电 广东佛山 方洪波 11 宁德时代 5，930 207% 锂电池 福建宁德 曾毓群 12 海天调味食品 5，540 92% 调味品 广东佛山 庞康 13 贝壳 5，300 783% 房地产服务 北京 左晖 14 恒瑞医药 4，940 30% 医药 江苏连云港 孙飘扬 15 小米集团 4，710 143% 智能手机、智能家电 北京 雷军 16 迈瑞生物医疗电子 4，520 107% 医疗器械 广东深圳 李西廷 17 比亚迪 4，480 311% 汽车、手机部件及组装 广东深圳 王传福 18 立讯精密工业 4，170 129% 消费电子精密件 广东深圳 王来春 19 蔚来 4，160 New 新能源汽车 上海 李斌 20 网易 4，120 46% 互联网技术 浙江杭州 丁磊 21 顺丰控股 4，100 145% 快递 广东深圳 王卫 22 滴滴出行 3，600 0% 共享出行 北京 程维 23 农夫山泉 3，560 New 饮料 浙江杭州 钟睒睒 24 格力电器 3，490 1% 家电 广东珠海 董明珠 25 百度 3，380 17% 网络信息服务 北京 李彦宏 26 好未来教育集团 3，240 84% 教育 北京 白云峰 27 泰康保险 3，150 47% 保险 北京 陈东升 28 牧原食品 3，100 63% 畜牧 河南南阳 秦英林 29 西安隆基 2，950 228% 硅材料 陕西西安 钟宝申 30 药明康德 2，650 85% 生物医药 上海 李革 31 海底捞 2，560 63% 餐饮 北京 张勇 32 三一集团 2，530 82% 重型机械 北京 梁稳根 32 伊利实业集团 2，530 42% 乳制品 内蒙古呼和浩特 潘刚 34 智飞生物 2，500 252% 疫苗 重庆 蒋仁生 35 药明生物 2，400 133% 生物医药 上海 李革 36 爱尔眼科医院集团 2，360 89% 医疗服务 湖南长沙 陈邦 37 中公教育科技 2，260 100% 教育 北京 李永新 38 龙湖集团 2，230 30% 房地产 北京 吴亚军 39 东方财富 2，220 139% 金融数据服务 上海 其实 39 海尔智家 2，220 39% 家用电器 山东青岛 梁海山 41 中国民生银行 2，190 -16% 银行 北京 高迎欣 42 小鹏汽车科技 2，125 659% 新能源汽车 广东广州 何小鹏 43 陆金所 2，100 -22% 金融科技 上海 计葵生 44 碧桂园控股 2，060 -4% 房地产 广东佛山 杨国强、杨惠妍 45 新东方教育科技集团 2，010 51% 教育 北京 俞敏洪 46 快手科技 2，000 67% 传媒和娱乐 北京 宿华 46 京东数科 2，000 50% 数字科技 北京 刘强东 46 微众银行 2，000 33% 金融科技 广东深圳 顾敏 46 安踏 2，000 11% 体育用品 福建厦门 丁世忠 50 理想汽车 1，990 1227% 新能源汽车 北京 李想 51 中国恒大集团 1，965 -11% 房地产、投资 广东深圳 许家印 52 思摩尔国际控股 1，960 New 电子雾化器 广东深圳 陈志平 53 翰森制药 1，940 62% 医药 江苏连云港 钟慧娟 54 百济神州 1，860 119% 生物医药 北京 欧雷强 55 双汇 1，780 68% 食品加工 河南郑州 万隆 55 申洲国际 1，780 28% 纺织、服装 浙江宁波 马建荣 57 vivo 1，750 46% 智能手机 广东东莞 沈炜 58 长城汽车 1，720 136% 汽车 河北保定 魏建军 59 OPPO 1，700 31% 智能手机 广东东莞 陈明永 60 中通快递 1，640 40% 物流 上海 赖梅松 61 扬子江药业集团 1，620 12% 医药 江苏泰州 徐镜人 62 韦尔股份 1，600 48% 半导体 上海 虞仁荣 62 恒力集团 1，600 23% 化纤、石化、房地产 江苏苏州 陈建华 64 蓝思科技 1，550 192% 电子器件制造 湖南长沙 周群飞 65 华彬集团 1，500 114% 饮料 北京 严彬 65 太平洋建设 1，500 25% 基础建设 新疆乌鲁木齐 严昊 67 新希望集团 1，470 69% 农业、房地产、金融 四川成都 刘永好 68 用友网络科技 1，460 109% 应用软件开发 北京 王文京 68 闻泰科技 1，460 46% 软件 浙江嘉兴 张学政 70 中国飞鹤 1，440 148% 乳业 北京 冷友斌 70 吉利控股集团 1，440 20% 汽车制造 浙江杭州 李书福 72 新奥集团 1，360 10% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁 73 分众传媒 1，350 65% 广告新媒体 上海 江南春 74 歌尔股份 1，330 111% 声学及多媒体产品 山东潍坊 姜滨 74 荣盛控股 1，330 66% 化纤 浙江杭州 李水荣 74 中国生物制药 1，330 17% 生物医药 北京 谢其润 77 通威集团 1，280 110% 农业、新能源 四川成都 刘汉元 78 温氏食品集团 1，270 -33% 家禽养殖、动物保健 广东云浮 温志芬 79 碧桂园服务控股 1，250 102% 物业服务 广东佛山 杨惠妍 80 康泰生物制品 1，230 151% 生物医药 广东深圳 杜伟民 81 华兰生物 1，220 160% 生物医药 河南新乡 安康 82 舜宇光学科技 1，200 New 电子元器件 浙江宁波 叶辽宁 82 万达集团 1，200 -7% 房地产、文化、投资 北京 王健林 82 携程 1，200 -12% 互联网旅游服务 上海 梁建章 85 融创中国控股 1，190 -22% 房地产 天津 孙宏斌 86 三六零安全科技 1，160 -17% 网络信息服务 北京 周鸿祎 87 爱奇艺 1，140 18% 视频娱乐 北京 李彦宏 88 跟谁学 1，130 290% 教育 北京 陈向东 89 万国数据 1，100 New 数据服务 上海 黄伟 89 三安光电 1，100 62% LED 福建厦门 林志强 89 东方希望集团 1，100 57% 氧化铝、重化工、饲料 上海 刘永行 89 万向集团 1，100 10% 汽车制造业、房地产、农业 浙江杭州 鲁伟鼎 93 汇川技术 1，090 148% 电力电子 广东深圳 朱兴明 94 猿辅导 1，040 447% 教育 北京 李勇 94 颐海国际控股 1，040 121% 食品配料 北京 施永宏 96 哔哩哔哩 1，020 168% 视频弹幕网站 上海 陈睿 96 正威国际集团 1，020 7% 有色金属 广东深圳 王文银 98 恒立液压 1，010 162% 高压油缸 江苏常州 汪立平 98 石药集团 1，010 1% 医药 河北石家庄 蔡东晨 100 公牛集团 1，000 New 插座 浙江宁波 阮立平 100 亿纬锂能 1，000 133% 锂电池 广东惠州 刘金成 100 大疆 1，000 0% 机器人 广东深圳 汪滔 103 平安好医生 995 New 医疗服务 上海 方蔚豪 104 信义光能 990 183% 新能源 安徽芜湖 李贤义 105 广联达科技 985 166% 应用软件开发 北京 刁志中 105 泰格医药 985 110% 医药 浙江杭州 叶小平 107 世茂集团 980 17% 房地产 上海 许荣茂 108 海大集团 975 101% 饲料 广东广州 薛华 109 中升集团 965 69% 汽车销售 北京 黄毅 110 深信服科技 930 100% 解决方案 广东深圳 何朝曦 111 澜起科技 905 New 芯片 上海 杨崇和 112 东方雨虹 900 150% 防水材料 北京 李卫国 112 华住集团 900 28% 连锁酒店 上海 季琦 112 苏宁易购 900 -2% 零售 江苏南京 张近东 115 沃森生物 890 91% 生物制药 云南昆明 李云春 116 恩捷新材料 875 165% 包装盒 云南玉溪 李晓明 116 兆易创新 875 65% 闪存芯片 北京 朱一明 118 康龙化成 860 139% 生物医药 北京 楼柏良 118 同花顺 860 76% 金融数据服务 浙江杭州 易峥 120 领益智造 858 19% 消费电子精密件 广东深圳 曾芳勤 121 TCL集团 850 63% 消费电子 广东惠州 李东生 122 三花控股 840 87% 汽车零部件 浙江绍兴 张道才 123 沙钢集团 830 51% 钢铁 江苏苏州 沈文荣 124 万泰生物药业 825 New 生物医药 北京 钟睒睒 125 逸仙电商 820 New 电子商务 广东广州 黄锦峰 125 李宁 820 58% 体育用品 北京 李宁 127 信达生物 800 158% 医药 江苏苏州 俞德超 127 唯品会信息科技 800 34% 电子商务 广东广州 沈亚 127 娃哈哈 800 33% 饮料 浙江杭州 宗庆后 127 宝丰能源集团 800 14% 煤炭 宁夏银川 党彦宝 131 科大讯飞 790 8% 软件和信息技术服务业 安徽合肥 刘庆峰 132 汽车之家 785 38% 汽车消费与服务 北京 陆敏 132 洛阳钼业 785 2% 钼矿 河南洛阳 李朝春 134 传音控股 780 152% 智能手机 广东深圳 竺兆江 135 新产业生物医学工程 770 New 体外诊断仪器及试剂 广东深圳 饶微 135 永辉超市 770 8% 超市零售 福建福州 张轩松 137 汇顶科技 765 -14% 芯片设计、软件开发 广东深圳 张帆 138 卓胜微电子 760 85% 集成电路 江苏无锡 许志翰 138 福耀玻璃 760 38% 玻璃 福建福州 曹德旺 138 广汇集团 760 -16% 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 孙广信 141 三七互娱 750 63% 网络游戏 安徽芜湖 吴绪顺 141 魏桥创业集团 750 0% 氧化铝 山东滨州 张波 143 甘李药业 740 New 生物医药 北京 甘忠如 143 安图生物 740 72% 基因检测 河南郑州 苗拥军 145 赣锋锂业 735 119% 新能源材料 江西新余 李良彬 146 通策医疗 725 120% 医疗服务 浙江杭州 吕建明 147 君实生物 715 297% 生物医药 上海 熊俊 148 晨光文具 710 69% 文具用品制造 上海 陈湖文 149 稳健医疗用品 705 New 医疗用品 广东深圳 李建全 150 奇安信 700 204% 网络安全 北京 齐向东 150 欧派家居集团 700 67% 橱柜 广东广州 姚良松 150 卓越集团 700 13% 房地产 广东深圳 李华 153 金蝶国际软件集团 690 200% 应用软件开发 广东深圳 徐少春 153 凯莱英医药集团 690 142% 生物医药 天津 洪浩 153 南山集团 690 8% 铝业 山东烟台 宋作文 156 寒武纪科技 680 325% 人工智能芯片 北京 陈天石 157 正泰集团 675 13% 工业电器、投资 浙江温州 南存辉 158 复星国际 670 -17% 投资 上海 郭广昌 159 华熙生物科技 660 71% 生物医药 北京 赵燕 159 世纪华通 660 14% 网络游戏 浙江绍兴 王苗通 161 视源电子科技 650 New 消费电子 广东广州 王毅然 161 福莱特 650 294% 玻璃 浙江嘉兴 阮洪良 161 福斯特 650 202% 光伏材料 浙江杭州 林建华 164 金地集团 640 19% 房地产 广东深圳 凌克 165 康希诺生物 635 New 生物医药 天津 宇学峰 165 新和成 635 38% 医药 浙江绍兴 胡柏藩 165 大华技术 635 25% 应用软件开发 浙江杭州 傅利泉 168 君正集团 630 142% 化工 内蒙古乌海 张海生 168 车好多 630 5% 汽车交易 北京 杨浩涌 170 乐普医疗器械 625 9% 医疗器械 北京 蒲忠杰 171 上海莱士 620 72% 生物制药 上海 陈杰 171 58 同城 620 -5% 生活服务 北京 姚劲波 173 阳光保险集团 615 41% 保险 广东深圳 张维功 173 完美世界 615 37% 网游、影视娱乐 北京 池宇峰 175 康泰医学系统 610 New 医疗器械 河北秦皇岛 胡坤 175 威高集团 610 58% 医疗器械 山东威海 陈学利 177 健帆生物科技集团 605 109% 生物医药和医疗器械 广东珠海 董凡 178 华大基因 600 150% 基因检测 广东深圳 汪建 178 信发集团 600 33% 铝电 山东聊城 张刚 178 达利食品 600 -8% 食品 福建泉州 许世辉 181 滔搏运动 590 20% 体育器材 上海 盛百椒 181 韵达控股 590 -9% 物流 上海 聂腾云 181 华夏幸福 590 -30% 房地产 北京 王文学 184 安克创新 580 New 电子商务 湖南长沙 阳萌 184 龙蟒佰利联集团 580 119% 钛白粉 河南焦作 许刚 184 恒安集团 580 5% 个人护理用品 福建泉州 施文博 184 龙光集团 580 3% 房地产 广东深圳 纪海鹏 184 美年大健康产业集团 580 0% 医疗服务 上海 俞熔 189 大参林医药集团 575 113% 医药 广东广州 柯云峰 190 高德电气 570 208% 电子器件制造 湖北武汉 黄立 191 亿联网络 565 36% 通信 福建厦门 陈智松 192 明源云集团 560 New 应用软件开发 广东深圳 高宇 192 苏宁金服 560 0% 金融科技 上海 黄金老 194 信义玻璃 555 68% 玻璃 广东深圳 李贤义 195 联想集团 550 62% 计算机通信 北京 杨元庆 195 居然之家 550 53% 家居建材 北京 汪林朋 195 世纪金源 550 -2% 房地产、投资 北京 黄如论 198 晶澳太阳能科技 540 New 光伏 北京 靳保芳 199 再鼎医药 530 231% 生物医药 上海 杜莹 199 金域医学检验集团 530 141% 医疗数据服务 广东广州 梁耀铭 199 鼎力机械 530 136% 机械制造 浙江湖州 许树根 199 中炬高新技术实业集团 530 47% 调味品、房地产 广东中山 陈琳 199 盛虹集团 530 29% 印染、化纤、房地产 江苏苏州 缪汉根 199 阳光龙净集团 530 -4% 房地产、投资 福建福州 林腾蛟 205 商汤科技 525 7% 人工智能 北京 汤晓鸥 206 爱美客 520 New 生物医药 北京 简军 206 金融壹账通 520 New 金融科技 上海 叶望春 206 益丰大药房 520 79% 医药零售 湖南长沙 高毅 206 三环集团 520 58% 电子元器件 广东潮州 张万镇 210 微创医疗 515 New 医疗器械 上海 常兆华 211 北元化工 510 New 化工 陕西榆林 刘国强 211 达达 510 New 物流 上海 蒯佳祺 211 圣湘生物 510 New 生物制药 湖南长沙 戴立忠 211 作业帮 510 104% 教育 北京 侯建彬 215 人福医药 505 New 医药 湖北武汉 李杰 215 华海药业 505 102% 医药 浙江台州 李宏 217 芯原股份 500 New 芯片 上海 戴伟民 217 华峰集团 500 150% 化工、铝业、投资 浙江温州 尤小平 217 星河控股集团 500 67% 房地产、投资 广东深圳 黄楚龙 217 璞泰来 500 64% 锂电池材料 上海 梁丰 217 众安在线 500 39% 互联网保险 上海 欧亚平 217 富华国际集团 500 0% 房地产、紫檀博物馆 北京 陈丽华 223 金科股份 495 41% 房地产 重庆 蒋思海 224 绝味食品 490 81% 食品 湖南长沙 戴文军 224 龙盛集团 490 14% 化工、钢铁 浙江绍兴 阮伟祥 226 欣旺达电子 485 80% 电池 广东深圳 王威 227 光启技术 480 New 超材料 广东深圳 刘若鹏 227 金山软件 480 123% 应用软件开发 北京 雷军 227 南极电商 480 78% 服装 上海 张玉祥 227 信维通信 480 26% 通信部件 广东深圳 彭浩 227 美菜网 480 -2% 生活服务 北京 刘传军 227 方大集团 480 -4% 能源、零售、投资 北京 方威 233 新湖集团 475 19% 房地产、金融 浙江杭州 黄伟 234 国美控股集团 470 176% 零售、投资 北京 张大中 234 先导智能 470 42% 新能源设备 江苏无锡 王燕清 234 正邦集团 470 31% 饲料、养殖 江西南昌 林印孙 237 贝达药业 465 72% 生物医药 浙江杭州 丁列明 237 圆通速递 465 33% 物流 上海 喻会蛟 239 国金证券 460 New 金融 上海 冉云 239 坚朗五金制品 460 New 金属产品 广东东莞 白宝鲲 239 Js环球生活 460 171% 小家电 上海 王旭宁 239 日照钢铁 460 92% 钢铁 山东日照 杜双华 239 瑞声科技 460 -19% 声学科技 广东深圳 潘政民 244 恒逸集团 455 -5% 化工 浙江杭州 邱建林 245 石头科技 450 New 智能家电 北京 昌敬 246 阳光电源 445 197% 新能源电源设备 安徽合肥 曹仁贤 246 星宇股份 445 93% 汽车灯具 江苏常州 周晓萍 246 东山精密 445 44% 精密铸件 江苏苏州 袁富根 246 红星美凯龙控股集团 445 -23% 家具连锁 上海 车建兴 250 拓普集团 440 New 汽车零部件 浙江宁波 邬建树 250 金发科技 440 175% 塑料 广东广州 袁志敏 250 欢聚时代 440 22% 语音软件、游戏 广东深圳 李学凌 253 华测检测认证集团 435 93% 病理检测 广东深圳 万峰 253 宋城集团 435 9% 旅游、房地产 浙江杭州 黄巧灵 255 名创优品集团 430 187% 新零售 广东广州 叶国富 255 天味食品 430 139% 食品 四川成都 邓文 255 卫宁健康 430 72% 医疗数据服务 上海 周炜 255 建龙重工集团 430 51% 钢铁、矿业、船运 北京 张志祥 255 桃李面包 430 51% 食品 辽宁沈阳 吴学亮 260 丽珠集团 425 New 中成药 广东珠海 朱保国 260 晶盛机电 425 143% 机电制造 浙江杭州 曹建伟 260 吉比特 425 102% 网络游戏 福建厦门 卢竑岩 260 华友钴业 425 29% 有色金属 浙江嘉兴 陈雪华 260 中长石基信息技术 425 10% 应用软件开发 北京 李仲初 265 安井食品 420 New 食品 福建厦门 刘鸣鸣 265 凯赛生物 420 New 生物医药 上海 刘修才 265 国瓷材料 420 100% 陶瓷 山东东营 张曦 265 中国宏桥集团 420 31% 氧化铝 山东滨州 张波 265 嘉晨 420 18% 钢铁、耐火材料、煤化工 辽宁营口 孙寿宽 265 满帮集团 420 0% 物流 贵州贵阳 王刚 271 三棵树 415 177% 化工 福建莆田 洪杰 271 海澜集团 415 -1% 服装、投资 江苏无锡 周建平 273 睿创微纳 410 New 电子器件制造 山东烟台 马宏 273 顾家家居 410 74% 家具 浙江杭州 顾江生 273 大博医疗 410 71% 医疗器械 福建厦门 林志雄 273 青山控股 410 71% 钢铁 浙江温州 项秉雪 273 欧菲光 410 21% 消费电子精密件 广东深圳 蔡荣军 273 春秋航空 410 11% 航空运输 上海 王煜 279 中科创达软件 400 122% 智能操作系统 北京 赵鸿飞 279 欧普康视 400 100% 医疗器械 安徽合肥 陶悦群 279 圣邦微电子 400 82% 半导体 北京 张世龙 279 万得资讯 400 74% 金融数据服务 上海 陆风 279 玲珑轮胎 400 63% 橡胶 山东烟台 王锋 279 柔宇科技 400 23% 柔性屏 广东深圳 刘自鸿 279 华林证券 400 18% 金融、投资 广东深圳 林立 279 旭辉集团 400 -1% 房地产 上海 林中 287 光威复合材料 395 103% 化工 山东威海 陈亮 288 中骏集团 390 New 房地产 上海 黄朝阳 288 华天科技 390 144% 半导体 甘肃天水 肖胜利 288 均瑶集团 390 70% 房地产、航空、零售 上海 王均金 288 康弘药业 390 11% 制药 四川成都 柯尊洪 288 海亮集团 390 -13% 铜加工、投资 浙江绍兴 冯海良 288 东旭集团 390 -20% 电子科技 北京 李兆廷 294 玖龙纸业 385 13% 环保造纸 广东东莞 张茵 294 荣盛控股 385 3% 房地产 河北廊坊 耿建明 294 微医 385 0% 健康科技 浙江杭州 廖杰远 297 君正集成电路 380 New 芯片 北京 刘强 297 大北农 380 105% 饲料 北京 邵根伙 297 宏发科技 380 77% 工业电器、投资 福建厦门 郭满金 297 光线传媒 380 31% 文化传媒 北京 王长田 297 中际旭创 380 21% 电子设备制造 山东烟台 王伟修 297 巨人网络 380 6% 在线游戏 上海 史玉柱 297 正荣集团 380 3% 房地产 上海 欧宗荣 297 大族激光科技产业集团 380 -19% 系统解决方案 广东深圳 高云峰 305 新宝电器 375 New 小家电 广东佛山 郭建刚 305 合生创展集团 375 150% 房地产 广东广州 朱孟依 305 宇通客车 375 21% 汽车制造 河南郑州 汤玉祥 308 海雅集团 370 New 商业地产、金融 广东深圳 涂辉龙 308 启明医疗 370 New 医疗器械 浙江杭州 曾敏 308 英科医疗 370 New 医疗器械 山东淄博 刘方毅 308 中国联塑集团 370 61% 塑料管道及管件 广东佛山 黄联禧 308 健友股份 370 37% 原料药 江苏南京 唐咏群 313 郎酒 365 New 白酒 四川成都 汪俊林 313 光环新网科技 365 24% 电信运营 北京 耿殿根 315 汤臣倍健 360 57% 保健品 广东珠海 梁允超 315 千方科技 360 44% 软件和信息系统 北京 夏曙东 315 雅居乐集团 360 -8% 房地产 广东广州 陈卓林 318 艾迪精密 355 New 机械设备 山东烟台 宋飞 318 河北建设集团 355 New 建筑工程 河北保定 李宝忠 318 捷佳伟创 355 New 太阳能电池设备 广东深圳 余仲 318 小马智行 355 New 人工智能 广东广州 - 318 雅迪控股 355 New 电动车 江苏无锡 董经贵 318 信立泰药业 355 87% 生物医药 广东深圳 叶澄海 324 百润股份 350 New 饮料 上海 刘晓东 324 道通科技 350 New 汽车智能诊断 广东深圳 李红京 324 健康元药业集团 350 84% 医药 广东深圳 朱保国 324 敏华控股 350 79% 休闲沙发 广东惠州 黄敏利 324 小红书 350 75% 社交、电子商务 上海 毛文超 324 特变电工 350 46% 电器设备 新疆昌吉 张新 324 中天科技 350 40% 电缆 江苏南通 薛济萍 324 启明星辰信息技术集团 350 25% 网络安全 北京 王佳 324 威马汽车 350 17% 新能源汽车 上海 沈晖 324 中南建设集团 350 17% 房地产 江苏南通 陈锦石 324 富德生命人寿保险 350 3% 金融投资 广东深圳 方力 324 联影医疗 350 0% 医疗器械 上海 薛敏 324 优必选科技 350 0% 机器人 广东深圳 周剑 324 新城控股 350 -20% 房地产 上海 王晓松 338 天下秀数字科技 345 New 新媒体营销 北京 李檬 338 美亚光电技术 345 38% 光电检测设备 安徽合肥 田明 340 美东汽车 340 New 汽车零售 广东东莞 叶帆 340 敏实集团 340 New 汽车制造业 浙江宁波 魏清莲 340 秦淮数据 340 New 数据中心服务 北京 Michael Foust 340 天赐材料 340 New 化学原料制品 广东广州 徐金富 340 以岭药业 340 New 医药 河北石家庄 吴以岭 340 鱼跃医疗 340 70% 医疗设备 江苏镇江 吴光明 340 步长集团 340 10% 医药 北京 赵涛 340 长峰房地产 340 1% 房地产 上海 童锦泉 340 51job 340 -8% 在线招聘 上海 赵克仁 349 华大智造科技 335 New 基因检测 广东深圳 汪建 349 亨通集团 335 -7% 电缆 江苏苏州 崔根良 351 老百姓药房 330 65% 医药零售 湖南长沙 谢子龙 351 太阳纸业 330 40% 造纸 山东济宁 李洪信 351 九州通医药集团 330 29% 医药流通 湖北武汉 刘长云 351 东华软件 330 16% 软件和信息系统 北京 薛向东 351 口子窖 330 3% 白酒 安徽淮北 徐进 351 科伦药业 330 -1% 制药、医药流通 四川成都 刘革新 351 雅戈尔 330 -1% 服装、房地产、投资 浙江宁波 李如成 351 天齐锂业 330 -3% 矿 四川遂宁 蒋卫平 359 孚能科技 325 New 新能源设备 江西赣州 王瑀 359 国轩高科 325 New 新能源设备 安徽合肥 李缜 359 瑞芯微 325 New 半导体 福建福州 励民 359 老板电器 325 16% 家用电器 浙江杭州 任建华 363 北斗星通导航技术 320 New 导航通信设备 北京 周儒欣 363 大华 320 New 房地产 上海 金惠明 363 亿帆医药 320 88% 医药 浙江杭州 程先锋 363 赫基国际 320 0% 服装 广东广州 徐宇 363 富力地产 320 -16% 房地产 广东广州 李思廉 368 斯达半导 315 New 半导体 浙江嘉兴 沈华 368 珀莱雅 315 85% 化妆品 浙江杭州 侯军呈 368 万利达 315 62% 电子信息产品 福建厦门 吴凯庭 368 纳思达 315 5% 打印设备 广东珠海 汪东颖 368 俊发集团 315 2% 房地产 云南昆明 李文斌 368 养元智汇饮品 315 2% 饮料 河北衡水 姚奎章 368 波司登 315 -15% 服装 江苏苏州 高德康 375 科沃斯 310 New 机器人 江苏苏州 钱东奇 375 兆驰股份 310 New 消费品 广东深圳 顾伟 375 迈克生物 310 107% 医药 四川成都 唐勇 375 金宇生物 310 48% 医药 内蒙古呼和浩特 张翀宇 375 南微医学 310 48% 医疗设备 江苏南京 隆晓辉 375 海普瑞药业集团 310 44% 医药 广东深圳 李锂 375 VIPKID 310 -2% 教育 北京 米雯娟 375 天士力医药集团 310 -3% 医药 天津 闫凯境 383 洽洽食品 305 85% 食品加工 安徽合肥 陈先保 383 桐昆集团 305 30% 化工 浙江嘉兴 陈士良 385 赤峰吉隆黄金矿业 300 New 黄金矿业 内蒙古赤峰 王建华 385 康华生物 300 New 疫苗 四川成都 王振滔 385 银泰黄金 300 New 物流、投资 北京 杨海飞 385 万孚生物技术 300 88% 快速诊断试剂 广东广州 王继华 385 昆仑万维科技 300 82% 传媒和娱乐 北京 金天 385 南洋天融信科技集团 300 62% 电缆 广东汕头 李雪莹 385 科博达 300 58% 汽车电子产品 上海 柯桂华 385 拉卡拉 300 58% 金融科技 北京 孙陶然 385 裕同包装科技 300 43% 包装 广东深圳 王华君 385 京基集团 300 25% 房地产 广东深圳 陈华 385 我武生物 300 25% 医药 浙江湖州 胡赓熙 385 中国东方教育 300 5% 教育 安徽合肥 吴俊保 385 比特大陆科技控股公司 300 0% 区块链 北京 吴忌寒 385 协鑫集团 300 -25% 太阳能芯片、发电厂 上海 朱共山 385 雪松控股 300 -25% 大宗商品供应链、金融投资 广东广州 张劲 400 爱旭股份 295 New 太阳能 上海 陈刚 400 神州细胞生物技术集团 295 New 生物医药 北京 谢良志 400 中顺洁柔纸业 295 74% 生活用纸 广东中山 邓颖忠 400 景旺电子 295 13% 印刷电路板 广东深圳 刘绍柏 400 圣农集团 295 0% 农业 福建南平 傅光明 400 泰邦生物 295 -6% 生物医药 北京 周凡 406 合景泰富集团 290 New 房地产 广东广州 孔健岷 406 声网 290 New 实时互动平台 上海 赵斌 406 通富微电 290 New 集成电路封测 江苏南通 石明达 406 新宙邦科技 290 New 电子化学品 广东深圳 覃九三 406 有赞 290 New 电子商务 浙江杭州 关贵森 406 虹软科技 290 81% 视觉技术 浙江杭州 邓晖 406 晶晨半导体 290 45% 半导体 上海 钟培峰 406 东宝实业 290 7% 医药 吉林通化 李佳鸿 414 富途证券 285 New 金融科技 广东深圳 李华 414 太平洋证券 285 New 证券 云南昆明 郑亚南 414 天智航医疗科技 285 New 医疗机器人 北京 张送根 414 均胜投资 285 43% 汽车制造业 浙江宁波 王剑峰 418 天山铝业 280 New 铝 新疆石河子 曾超林 418 同程艺龙 280 New 互联网旅游服务 江苏苏州 吴志祥 418 伟明环保 280 37% 垃圾发电 浙江温州 项光明 418 海丰国际控股 280 33% 海运 上海 杨绍鹏 418 碧水源 280 17% 环保工程 北京 文剑平 418 格兰仕集团 280 17% 家电 广东佛山 梁昭贤 418 横店集团 280 12% 影视文化、电气电子、医药健康 浙江金华 徐永安 418 合盛集团 280 10% 化工 浙江嘉兴 罗立国 418 旷视科技 280 0% 人工智能 北京 印奇 418 杰瑞石油服务集团 280 -7% 机械设备 山东烟台 孙伟杰 418 济民可信 280 -18% 医药 江西南昌 李义海 429 九洲药业 275 New 医药 浙江台州 花莉蓉 429 明阳智慧能源集团 275 72% 风力发电机装备 广东中山 张传卫 429 万达控股 275 20% 轮胎、电缆、化工 山东东营 尚吉永 429 丸美生物技术 275 10% 化妆品 广东广州 孙怀庆 433 迪安诊断 270 New 医药 浙江杭州 陈海斌 433 海吉亚 270 New 肿瘤检测 上海 朱义文 433 红狮控股 270 New 水泥 浙江金华 章小华 433 九号公司 270 New 智能出行 北京 高禄峰 433 千禾味业 270 New 调味品 四川眉山 伍超群 433 三全食品 270 New 食品加工 河南郑州 陈南 433 易事特集团 270 New 不间断电源 广东东莞 何佳 433 盈峰集团 270 New 环保设备 广东佛山 何剑锋 433 浙富控股 270 New 清洁能源装备 浙江杭州 孙毅 433 稻花香 270 13% 白酒 湖北宜昌 蔡开云 433 海天国际 270 8% 注塑机 浙江宁波 张静章 433 天茂集团 270 -18% 投资 上海 刘益谦 445 绿城服务 265 New 房地产 浙江杭州 李海荣 445 伟星集团 265 39% 服装辅料、管材 浙江台州 章卡鹏 445 华泽集团 265 18% 酒业、零售 北京 吴向东 445 美锦能源 265 -22% 煤炭 山西太原 姚俊良 449 柏楚电子 260 New 电子元件 上海 唐晔 449 海思科 260 New 医药 西藏山南 王俊民 449 优刻得 260 New 云计算 上海 季昕华 449 中教控股 260 37% 教育 江西赣州 于果、谢可滔 449 金螳螂 260 21% 建筑 江苏苏州 朱兴良 449 前海人寿保险 260 8% 保险 广东深圳 张金顺 449 多益网络 260 4% 网络游戏 广东广州 徐波 449 鄂尔多斯投资控股集团 260 4% 能源、投资 内蒙古鄂尔多斯 王林祥 449 富源集团 260 0% 房地产、教育、水电 广东深圳 缪寿良 458 雅克科技 255 New 化工原料 江苏无锡 沈琦 458 修正药业 255 2% 医药 吉林长春 修涞贵 460 多弗国际控股集团 250 New 投资 浙江温州 胡兴荣 460 蓝帆医疗 250 New 医疗器械 山东淄博 刘文静 460 良品铺子 250 New 食品加工 湖北武汉 杨红春 460 天合光能 250 New 光伏 江苏常州 高纪凡 460 先声药业 250 New 医药 江苏南京 任晋生 460 荣民 250 19% 房地产 陕西西安 史贵禄 460 云从科技集团 250 9% 人工智能 广东广州 周曦 467 康基医疗 245 New 医疗器械 浙江杭州 钟鸣 467 旗滨集团 245 New 玻璃 湖南株洲 俞其兵 467 索菲亚家居 245 53% 家具 广东广州 江淦钧 467 中国远大集团 245 40% 医药 北京 胡凯军 467 重庆华宇集团 245 20% 房地产 重庆 蒋业华 467 东方集团 245 14% 能源、零售、投资 北京 张宏伟 467 知乎 245 0% 传媒和娱乐 北京 周源 467 森马服饰 245 -4% 服装 浙江温州 邱光和 475 博瑞医药 240 New 生物医药 江苏苏州 袁建栋 475 杭可科技 240 New 锂电池 浙江杭州 曹骥 475 金达威 240 New 医药 福建厦门 江斌 475 联化科技 240 New 化工 浙江台州 王萍 475 三诺生物 240 New 医疗器械 湖南长沙 李少波 475 一心堂 240 New 医药 云南昆明 阮鸿献 475 壹网壹创 240 New 电子商务 浙江杭州 林振宇 475 泽璟制药 240 New 医药 江苏苏州 盛泽林 475 长盈精密技术 240 New 消费电子精密件 广东深圳 陈奇星 475 昭衍新药研究中心 240 New 生物医药 北京 冯宇霞 475 格林美 240 41% 文具用品制造 广东深圳 许开华 475 伊泰集团 240 14% 能源 内蒙古鄂尔多斯 张东海 475 中天金融集团 240 12% 房地产 贵州贵阳 罗玉平 475 隆基泰和 240 2% 房地产、建筑 北京 魏少军 475 大搜车 240 0% 汽车交易平台 浙江杭州 姚红军 475 融侨 240 0% 房地产、公共事业 福建福州 林宏修 475 联美集团 240 -13% 房地产、公共事业 北京 苏壮强 475 传化集团 240 -23% 化工、农业、投资 浙江杭州 徐冠巨 493 鸿路钢构 235 New 金属结构 安徽合肥 商晓波 493 美畅股份 235 New 金属制品 陕西咸阳 吴英 493 卫星石化 235 47% 化工 浙江嘉兴 杨卫东 493 苏宁体育 235 0% 传媒和娱乐 江苏南京 张近东 497 九毛九国际 230 New 餐饮 广东广州 管毅宏 497 巨星科技 230 New 工具制造 浙江杭州 仇建平 497 鹏欣集团 230 New 食品加工、房地产、半导体 上海 姜照柏 497 日月股份 230 New 汽车零部件制造 浙江宁波 傅明康 497 思瑞浦 230 New 芯片 上海 周之栩 497 新易盛 230 New 通信 四川成都 高光荣 497 豪迈科技 230 53% 机械制造 山东高密 张恭运 497 安科生物 230 44% 生物工程 安徽合肥 宋礼华 497 泛海控股 230 5% 房地产 北京 宋宏谋 497 华强集团 230 5% 投资 广东深圳 张恒春 497 三只松鼠 230 5% 食品加工 安徽合肥 章燎源 497 申通快递 230 -18% 快递 上海 陈德军



