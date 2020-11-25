胡润中国500强民营企业 腾讯首次成为价值最高民营企业

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:今日，胡润研究院发布了《胡润中国500强民营企业》，榜单显示，500强平均价值比去年增长55%，达到1100亿元，创历史新高。上榜门槛230亿元，比去年提高90亿元。上榜企业总价值比去年增加20万亿，达到56万亿，相当于去年中国GDP的近六成。平均价值1100亿元，比去年增长390亿元。榜单前十名总价值18.8万亿，是五年前的3倍、十年前的10倍。
其中，84家企业价值翻了一番，5家企业涨了上千亿美金，以腾讯为首，其他4家是美团、阿里巴巴、拼多多和京东。
行业分布方面，受新冠肺炎疫情影响，今年大健康行业增长显著，第一次成为500强企业最多的行业，超过去年第一第二的先进制造和房地产，比去年增加四成，达到93家，占全榜单18%;先进制造以83家位列第二。房地产行业500强企业比去年大幅减少三成，以48家位列第三。新能源汽车、娱乐和教育是今年涨幅最快的三大行业，上榜企业平均估值涨幅都超过一倍。
腾讯价值比去年涨了2万亿，相当于涨了一个工商银行，以4.98万亿首次成为中国价值最高民营企业、受蚂蚁集团暂缓上市的影响，阿里巴巴以4.78万亿价值排到第二，但仍比去年增长了25%、美团价值增长至去年3倍，超过中国平安和蚂蚁集团，以1.63万亿进入前三。两家电商新进前十:拼多多价值增长至去年4倍，达1.14万亿，从去年第14位上升至第六;京东价值增长至去年3倍，达9960亿元，从去年第12位上升至第八。
此外，前十名的企业还包括了：中国平安保险以1.48万亿元的价值排第四、蚂蚁集团以1.4万亿元的价值排第五、拼多多以1.14万亿元的价值排第6、华为以1.1万亿元的价值排第七、京东以9960亿元的价值排第8、字节跳动以7000亿元的价值排第9、美的集团以6280亿元的价值排第10。
以下为具体榜单：
|排名
|公司
|价值（亿元人民币）
|涨幅
|主业
|总部
|董事长
|1
|腾讯控股
|49，800
|75%
|互联网服务
|广东深圳
|马化腾
|2
|阿里巴巴
|47，800
|25%
|电子商务
|浙江杭州
|张勇
|3
|美团
|16，300
|196%
|生活服务
|北京
|王兴
|4
|中国平安保险
|14，800
|-1%
|金融
|广东深圳
|马明哲
|5
|蚂蚁集团
|14，000
|40%
|金融科技
|浙江杭州
|井贤栋
|6
|拼多多
|11，400
|289%
|电子商务
|上海
|黄峥
|7
|华为
|11，000
|-8%
|智能手机、电信解决方案
|广东深圳
|梁华
|8
|京东集团
|9，960
|200%
|电子商务
|北京
|刘强东
|9
|字节跳动
|7，000
|32%
|传媒和娱乐
|北京
|张一鸣
|10
|美的集团
|6，280
|67%
|家电
|广东佛山
|方洪波
|11
|宁德时代
|5，930
|207%
|锂电池
|福建宁德
|曾毓群
|12
|海天调味食品
|5，540
|92%
|调味品
|广东佛山
|庞康
|13
|贝壳
|5，300
|783%
|房地产服务
|北京
|左晖
|14
|恒瑞医药
|4，940
|30%
|医药
|江苏连云港
|孙飘扬
|15
|小米集团
|4，710
|143%
|智能手机、智能家电
|北京
|雷军
|16
|迈瑞生物医疗电子
|4，520
|107%
|医疗器械
|广东深圳
|李西廷
|17
|比亚迪
|4，480
|311%
|汽车、手机部件及组装
|广东深圳
|王传福
|18
|立讯精密工业
|4，170
|129%
|消费电子精密件
|广东深圳
|王来春
|19
|蔚来
|4，160
|New
|新能源汽车
|上海
|李斌
|20
|网易
|4，120
|46%
|互联网技术
|浙江杭州
|丁磊
|21
|顺丰控股
|4，100
|145%
|快递
|广东深圳
|王卫
|22
|滴滴出行
|3，600
|0%
|共享出行
|北京
|程维
|23
|农夫山泉
|3，560
|New
|饮料
|浙江杭州
|钟睒睒
|24
|格力电器
|3，490
|1%
|家电
|广东珠海
|董明珠
|25
|百度
|3，380
|17%
|网络信息服务
|北京
|李彦宏
|26
|好未来教育集团
|3，240
|84%
|教育
|北京
|白云峰
|27
|泰康保险
|3，150
|47%
|保险
|北京
|陈东升
|28
|牧原食品
|3，100
|63%
|畜牧
|河南南阳
|秦英林
|29
|西安隆基
|2，950
|228%
|硅材料
|陕西西安
|钟宝申
|30
|药明康德
|2，650
|85%
|生物医药
|上海
|李革
|31
|海底捞
|2，560
|63%
|餐饮
|北京
|张勇
|32
|三一集团
|2，530
|82%
|重型机械
|北京
|梁稳根
|32
|伊利实业集团
|2，530
|42%
|乳制品
|内蒙古呼和浩特
|潘刚
|34
|智飞生物
|2，500
|252%
|疫苗
|重庆
|蒋仁生
|35
|药明生物
|2，400
|133%
|生物医药
|上海
|李革
|36
|爱尔眼科医院集团
|2，360
|89%
|医疗服务
|湖南长沙
|陈邦
|37
|中公教育科技
|2，260
|100%
|教育
|北京
|李永新
|38
|龙湖集团
|2，230
|30%
|房地产
|北京
|吴亚军
|39
|东方财富
|2，220
|139%
|金融数据服务
|上海
|其实
|39
|海尔智家
|2，220
|39%
|家用电器
|山东青岛
|梁海山
|41
|中国民生银行
|2，190
|-16%
|银行
|北京
|高迎欣
|42
|小鹏汽车科技
|2，125
|659%
|新能源汽车
|广东广州
|何小鹏
|43
|陆金所
|2，100
|-22%
|金融科技
|上海
|计葵生
|44
|碧桂园控股
|2，060
|-4%
|房地产
|广东佛山
|杨国强、杨惠妍
|45
|新东方教育科技集团
|2，010
|51%
|教育
|北京
|俞敏洪
|46
|快手科技
|2，000
|67%
|传媒和娱乐
|北京
|宿华
|46
|京东数科
|2，000
|50%
|数字科技
|北京
|刘强东
|46
|微众银行
|2，000
|33%
|金融科技
|广东深圳
|顾敏
|46
|安踏
|2，000
|11%
|体育用品
|福建厦门
|丁世忠
|50
|理想汽车
|1，990
|1227%
|新能源汽车
|北京
|李想
|51
|中国恒大集团
|1，965
|-11%
|房地产、投资
|广东深圳
|许家印
|52
|思摩尔国际控股
|1，960
|New
|电子雾化器
|广东深圳
|陈志平
|53
|翰森制药
|1，940
|62%
|医药
|江苏连云港
|钟慧娟
|54
|百济神州
|1，860
|119%
|生物医药
|北京
|欧雷强
|55
|双汇
|1，780
|68%
|食品加工
|河南郑州
|万隆
|55
|申洲国际
|1，780
|28%
|纺织、服装
|浙江宁波
|马建荣
|57
|vivo
|1，750
|46%
|智能手机
|广东东莞
|沈炜
|58
|长城汽车
|1，720
|136%
|汽车
|河北保定
|魏建军
|59
|OPPO
|1，700
|31%
|智能手机
|广东东莞
|陈明永
|60
|中通快递
|1，640
|40%
|物流
|上海
|赖梅松
|61
|扬子江药业集团
|1，620
|12%
|医药
|江苏泰州
|徐镜人
|62
|韦尔股份
|1，600
|48%
|半导体
|上海
|虞仁荣
|62
|恒力集团
|1，600
|23%
|化纤、石化、房地产
|江苏苏州
|陈建华
|64
|蓝思科技
|1，550
|192%
|电子器件制造
|湖南长沙
|周群飞
|65
|华彬集团
|1，500
|114%
|饮料
|北京
|严彬
|65
|太平洋建设
|1，500
|25%
|基础建设
|新疆乌鲁木齐
|严昊
|67
|新希望集团
|1，470
|69%
|农业、房地产、金融
|四川成都
|刘永好
|68
|用友网络科技
|1，460
|109%
|应用软件开发
|北京
|王文京
|68
|闻泰科技
|1，460
|46%
|软件
|浙江嘉兴
|张学政
|70
|中国飞鹤
|1，440
|148%
|乳业
|北京
|冷友斌
|70
|吉利控股集团
|1，440
|20%
|汽车制造
|浙江杭州
|李书福
|72
|新奥集团
|1，360
|10%
|天然气、能源化工
|河北廊坊
|王玉锁
|73
|分众传媒
|1，350
|65%
|广告新媒体
|上海
|江南春
|74
|歌尔股份
|1，330
|111%
|声学及多媒体产品
|山东潍坊
|姜滨
|74
|荣盛控股
|1，330
|66%
|化纤
|浙江杭州
|李水荣
|74
|中国生物制药
|1，330
|17%
|生物医药
|北京
|谢其润
|77
|通威集团
|1，280
|110%
|农业、新能源
|四川成都
|刘汉元
|78
|温氏食品集团
|1，270
|-33%
|家禽养殖、动物保健
|广东云浮
|温志芬
|79
|碧桂园服务控股
|1，250
|102%
|物业服务
|广东佛山
|杨惠妍
|80
|康泰生物制品
|1，230
|151%
|生物医药
|广东深圳
|杜伟民
|81
|华兰生物
|1，220
|160%
|生物医药
|河南新乡
|安康
|82
|舜宇光学科技
|1，200
|New
|电子元器件
|浙江宁波
|叶辽宁
|82
|万达集团
|1，200
|-7%
|房地产、文化、投资
|北京
|王健林
|82
|携程
|1，200
|-12%
|互联网旅游服务
|上海
|梁建章
|85
|融创中国控股
|1，190
|-22%
|房地产
|天津
|孙宏斌
|86
|三六零安全科技
|1，160
|-17%
|网络信息服务
|北京
|周鸿祎
|87
|爱奇艺
|1，140
|18%
|视频娱乐
|北京
|李彦宏
|88
|跟谁学
|1，130
|290%
|教育
|北京
|陈向东
|89
|万国数据
|1，100
|New
|数据服务
|上海
|黄伟
|89
|三安光电
|1，100
|62%
|LED
|福建厦门
|林志强
|89
|东方希望集团
|1，100
|57%
|氧化铝、重化工、饲料
|上海
|刘永行
|89
|万向集团
|1，100
|10%
|汽车制造业、房地产、农业
|浙江杭州
|鲁伟鼎
|93
|汇川技术
|1，090
|148%
|电力电子
|广东深圳
|朱兴明
|94
|猿辅导
|1，040
|447%
|教育
|北京
|李勇
|94
|颐海国际控股
|1，040
|121%
|食品配料
|北京
|施永宏
|96
|哔哩哔哩
|1，020
|168%
|视频弹幕网站
|上海
|陈睿
|96
|正威国际集团
|1，020
|7%
|有色金属
|广东深圳
|王文银
|98
|恒立液压
|1，010
|162%
|高压油缸
|江苏常州
|汪立平
|98
|石药集团
|1，010
|1%
|医药
|河北石家庄
|蔡东晨
|100
|公牛集团
|1，000
|New
|插座
|浙江宁波
|阮立平
|100
|亿纬锂能
|1，000
|133%
|锂电池
|广东惠州
|刘金成
|100
|大疆
|1，000
|0%
|机器人
|广东深圳
|汪滔
|103
|平安好医生
|995
|New
|医疗服务
|上海
|方蔚豪
|104
|信义光能
|990
|183%
|新能源
|安徽芜湖
|李贤义
|105
|广联达科技
|985
|166%
|应用软件开发
|北京
|刁志中
|105
|泰格医药
|985
|110%
|医药
|浙江杭州
|叶小平
|107
|世茂集团
|980
|17%
|房地产
|上海
|许荣茂
|108
|海大集团
|975
|101%
|饲料
|广东广州
|薛华
|109
|中升集团
|965
|69%
|汽车销售
|北京
|黄毅
|110
|深信服科技
|930
|100%
|解决方案
|广东深圳
|何朝曦
|111
|澜起科技
|905
|New
|芯片
|上海
|杨崇和
|112
|东方雨虹
|900
|150%
|防水材料
|北京
|李卫国
|112
|华住集团
|900
|28%
|连锁酒店
|上海
|季琦
|112
|苏宁易购
|900
|-2%
|零售
|江苏南京
|张近东
|115
|沃森生物
|890
|91%
|生物制药
|云南昆明
|李云春
|116
|恩捷新材料
|875
|165%
|包装盒
|云南玉溪
|李晓明
|116
|兆易创新
|875
|65%
|闪存芯片
|北京
|朱一明
|118
|康龙化成
|860
|139%
|生物医药
|北京
|楼柏良
|118
|同花顺
|860
|76%
|金融数据服务
|浙江杭州
|易峥
|120
|领益智造
|858
|19%
|消费电子精密件
|广东深圳
|曾芳勤
|121
|TCL集团
|850
|63%
|消费电子
|广东惠州
|李东生
|122
|三花控股
|840
|87%
|汽车零部件
|浙江绍兴
|张道才
|123
|沙钢集团
|830
|51%
|钢铁
|江苏苏州
|沈文荣
|124
|万泰生物药业
|825
|New
|生物医药
|北京
|钟睒睒
|125
|逸仙电商
|820
|New
|电子商务
|广东广州
|黄锦峰
|125
|李宁
|820
|58%
|体育用品
|北京
|李宁
|127
|信达生物
|800
|158%
|医药
|江苏苏州
|俞德超
|127
|唯品会信息科技
|800
|34%
|电子商务
|广东广州
|沈亚
|127
|娃哈哈
|800
|33%
|饮料
|浙江杭州
|宗庆后
|127
|宝丰能源集团
|800
|14%
|煤炭
|宁夏银川
|党彦宝
|131
|科大讯飞
|790
|8%
|软件和信息技术服务业
|安徽合肥
|刘庆峰
|132
|汽车之家
|785
|38%
|汽车消费与服务
|北京
|陆敏
|132
|洛阳钼业
|785
|2%
|钼矿
|河南洛阳
|李朝春
|134
|传音控股
|780
|152%
|智能手机
|广东深圳
|竺兆江
|135
|新产业生物医学工程
|770
|New
|体外诊断仪器及试剂
|广东深圳
|饶微
|135
|永辉超市
|770
|8%
|超市零售
|福建福州
|张轩松
|137
|汇顶科技
|765
|-14%
|芯片设计、软件开发
|广东深圳
|张帆
|138
|卓胜微电子
|760
|85%
|集成电路
|江苏无锡
|许志翰
|138
|福耀玻璃
|760
|38%
|玻璃
|福建福州
|曹德旺
|138
|广汇集团
|760
|-16%
|汽车销售、能源、房地产
|新疆乌鲁木齐
|孙广信
|141
|三七互娱
|750
|63%
|网络游戏
|安徽芜湖
|吴绪顺
|141
|魏桥创业集团
|750
|0%
|氧化铝
|山东滨州
|张波
|143
|甘李药业
|740
|New
|生物医药
|北京
|甘忠如
|143
|安图生物
|740
|72%
|基因检测
|河南郑州
|苗拥军
|145
|赣锋锂业
|735
|119%
|新能源材料
|江西新余
|李良彬
|146
|通策医疗
|725
|120%
|医疗服务
|浙江杭州
|吕建明
|147
|君实生物
|715
|297%
|生物医药
|上海
|熊俊
|148
|晨光文具
|710
|69%
|文具用品制造
|上海
|陈湖文
|149
|稳健医疗用品
|705
|New
|医疗用品
|广东深圳
|李建全
|150
|奇安信
|700
|204%
|网络安全
|北京
|齐向东
|150
|欧派家居集团
|700
|67%
|橱柜
|广东广州
|姚良松
|150
|卓越集团
|700
|13%
|房地产
|广东深圳
|李华
|153
|金蝶国际软件集团
|690
|200%
|应用软件开发
|广东深圳
|徐少春
|153
|凯莱英医药集团
|690
|142%
|生物医药
|天津
|洪浩
|153
|南山集团
|690
|8%
|铝业
|山东烟台
|宋作文
|156
|寒武纪科技
|680
|325%
|人工智能芯片
|北京
|陈天石
|157
|正泰集团
|675
|13%
|工业电器、投资
|浙江温州
|南存辉
|158
|复星国际
|670
|-17%
|投资
|上海
|郭广昌
|159
|华熙生物科技
|660
|71%
|生物医药
|北京
|赵燕
|159
|世纪华通
|660
|14%
|网络游戏
|浙江绍兴
|王苗通
|161
|视源电子科技
|650
|New
|消费电子
|广东广州
|王毅然
|161
|福莱特
|650
|294%
|玻璃
|浙江嘉兴
|阮洪良
|161
|福斯特
|650
|202%
|光伏材料
|浙江杭州
|林建华
|164
|金地集团
|640
|19%
|房地产
|广东深圳
|凌克
|165
|康希诺生物
|635
|New
|生物医药
|天津
|宇学峰
|165
|新和成
|635
|38%
|医药
|浙江绍兴
|胡柏藩
|165
|大华技术
|635
|25%
|应用软件开发
|浙江杭州
|傅利泉
|168
|君正集团
|630
|142%
|化工
|内蒙古乌海
|张海生
|168
|车好多
|630
|5%
|汽车交易
|北京
|杨浩涌
|170
|乐普医疗器械
|625
|9%
|医疗器械
|北京
|蒲忠杰
|171
|上海莱士
|620
|72%
|生物制药
|上海
|陈杰
|171
|58 同城
|620
|-5%
|生活服务
|北京
|姚劲波
|173
|阳光保险集团
|615
|41%
|保险
|广东深圳
|张维功
|173
|完美世界
|615
|37%
|网游、影视娱乐
|北京
|池宇峰
|175
|康泰医学系统
|610
|New
|医疗器械
|河北秦皇岛
|胡坤
|175
|威高集团
|610
|58%
|医疗器械
|山东威海
|陈学利
|177
|健帆生物科技集团
|605
|109%
|生物医药和医疗器械
|广东珠海
|董凡
|178
|华大基因
|600
|150%
|基因检测
|广东深圳
|汪建
|178
|信发集团
|600
|33%
|铝电
|山东聊城
|张刚
|178
|达利食品
|600
|-8%
|食品
|福建泉州
|许世辉
|181
|滔搏运动
|590
|20%
|体育器材
|上海
|盛百椒
|181
|韵达控股
|590
|-9%
|物流
|上海
|聂腾云
|181
|华夏幸福
|590
|-30%
|房地产
|北京
|王文学
|184
|安克创新
|580
|New
|电子商务
|湖南长沙
|阳萌
|184
|龙蟒佰利联集团
|580
|119%
|钛白粉
|河南焦作
|许刚
|184
|恒安集团
|580
|5%
|个人护理用品
|福建泉州
|施文博
|184
|龙光集团
|580
|3%
|房地产
|广东深圳
|纪海鹏
|184
|美年大健康产业集团
|580
|0%
|医疗服务
|上海
|俞熔
|189
|大参林医药集团
|575
|113%
|医药
|广东广州
|柯云峰
|190
|高德电气
|570
|208%
|电子器件制造
|湖北武汉
|黄立
|191
|亿联网络
|565
|36%
|通信
|福建厦门
|陈智松
|192
|明源云集团
|560
|New
|应用软件开发
|广东深圳
|高宇
|192
|苏宁金服
|560
|0%
|金融科技
|上海
|黄金老
|194
|信义玻璃
|555
|68%
|玻璃
|广东深圳
|李贤义
|195
|联想集团
|550
|62%
|计算机通信
|北京
|杨元庆
|195
|居然之家
|550
|53%
|家居建材
|北京
|汪林朋
|195
|世纪金源
|550
|-2%
|房地产、投资
|北京
|黄如论
|198
|晶澳太阳能科技
|540
|New
|光伏
|北京
|靳保芳
|199
|再鼎医药
|530
|231%
|生物医药
|上海
|杜莹
|199
|金域医学检验集团
|530
|141%
|医疗数据服务
|广东广州
|梁耀铭
|199
|鼎力机械
|530
|136%
|机械制造
|浙江湖州
|许树根
|199
|中炬高新技术实业集团
|530
|47%
|调味品、房地产
|广东中山
|陈琳
|199
|盛虹集团
|530
|29%
|印染、化纤、房地产
|江苏苏州
|缪汉根
|199
|阳光龙净集团
|530
|-4%
|房地产、投资
|福建福州
|林腾蛟
|205
|商汤科技
|525
|7%
|人工智能
|北京
|汤晓鸥
|206
|爱美客
|520
|New
|生物医药
|北京
|简军
|206
|金融壹账通
|520
|New
|金融科技
|上海
|叶望春
|206
|益丰大药房
|520
|79%
|医药零售
|湖南长沙
|高毅
|206
|三环集团
|520
|58%
|电子元器件
|广东潮州
|张万镇
|210
|微创医疗
|515
|New
|医疗器械
|上海
|常兆华
|211
|北元化工
|510
|New
|化工
|陕西榆林
|刘国强
|211
|达达
|510
|New
|物流
|上海
|蒯佳祺
|211
|圣湘生物
|510
|New
|生物制药
|湖南长沙
|戴立忠
|211
|作业帮
|510
|104%
|教育
|北京
|侯建彬
|215
|人福医药
|505
|New
|医药
|湖北武汉
|李杰
|215
|华海药业
|505
|102%
|医药
|浙江台州
|李宏
|217
|芯原股份
|500
|New
|芯片
|上海
|戴伟民
|217
|华峰集团
|500
|150%
|化工、铝业、投资
|浙江温州
|尤小平
|217
|星河控股集团
|500
|67%
|房地产、投资
|广东深圳
|黄楚龙
|217
|璞泰来
|500
|64%
|锂电池材料
|上海
|梁丰
|217
|众安在线
|500
|39%
|互联网保险
|上海
|欧亚平
|217
|富华国际集团
|500
|0%
|房地产、紫檀博物馆
|北京
|陈丽华
|223
|金科股份
|495
|41%
|房地产
|重庆
|蒋思海
|224
|绝味食品
|490
|81%
|食品
|湖南长沙
|戴文军
|224
|龙盛集团
|490
|14%
|化工、钢铁
|浙江绍兴
|阮伟祥
|226
|欣旺达电子
|485
|80%
|电池
|广东深圳
|王威
|227
|光启技术
|480
|New
|超材料
|广东深圳
|刘若鹏
|227
|金山软件
|480
|123%
|应用软件开发
|北京
|雷军
|227
|南极电商
|480
|78%
|服装
|上海
|张玉祥
|227
|信维通信
|480
|26%
|通信部件
|广东深圳
|彭浩
|227
|美菜网
|480
|-2%
|生活服务
|北京
|刘传军
|227
|方大集团
|480
|-4%
|能源、零售、投资
|北京
|方威
|233
|新湖集团
|475
|19%
|房地产、金融
|浙江杭州
|黄伟
|234
|国美控股集团
|470
|176%
|零售、投资
|北京
|张大中
|234
|先导智能
|470
|42%
|新能源设备
|江苏无锡
|王燕清
|234
|正邦集团
|470
|31%
|饲料、养殖
|江西南昌
|林印孙
|237
|贝达药业
|465
|72%
|生物医药
|浙江杭州
|丁列明
|237
|圆通速递
|465
|33%
|物流
|上海
|喻会蛟
|239
|国金证券
|460
|New
|金融
|上海
|冉云
|239
|坚朗五金制品
|460
|New
|金属产品
|广东东莞
|白宝鲲
|239
|Js环球生活
|460
|171%
|小家电
|上海
|王旭宁
|239
|日照钢铁
|460
|92%
|钢铁
|山东日照
|杜双华
|239
|瑞声科技
|460
|-19%
|声学科技
|广东深圳
|潘政民
|244
|恒逸集团
|455
|-5%
|化工
|浙江杭州
|邱建林
|245
|石头科技
|450
|New
|智能家电
|北京
|昌敬
|246
|阳光电源
|445
|197%
|新能源电源设备
|安徽合肥
|曹仁贤
|246
|星宇股份
|445
|93%
|汽车灯具
|江苏常州
|周晓萍
|246
|东山精密
|445
|44%
|精密铸件
|江苏苏州
|袁富根
|246
|红星美凯龙控股集团
|445
|-23%
|家具连锁
|上海
|车建兴
|250
|拓普集团
|440
|New
|汽车零部件
|浙江宁波
|邬建树
|250
|金发科技
|440
|175%
|塑料
|广东广州
|袁志敏
|250
|欢聚时代
|440
|22%
|语音软件、游戏
|广东深圳
|李学凌
|253
|华测检测认证集团
|435
|93%
|病理检测
|广东深圳
|万峰
|253
|宋城集团
|435
|9%
|旅游、房地产
|浙江杭州
|黄巧灵
|255
|名创优品集团
|430
|187%
|新零售
|广东广州
|叶国富
|255
|天味食品
|430
|139%
|食品
|四川成都
|邓文
|255
|卫宁健康
|430
|72%
|医疗数据服务
|上海
|周炜
|255
|建龙重工集团
|430
|51%
|钢铁、矿业、船运
|北京
|张志祥
|255
|桃李面包
|430
|51%
|食品
|辽宁沈阳
|吴学亮
|260
|丽珠集团
|425
|New
|中成药
|广东珠海
|朱保国
|260
|晶盛机电
|425
|143%
|机电制造
|浙江杭州
|曹建伟
|260
|吉比特
|425
|102%
|网络游戏
|福建厦门
|卢竑岩
|260
|华友钴业
|425
|29%
|有色金属
|浙江嘉兴
|陈雪华
|260
|中长石基信息技术
|425
|10%
|应用软件开发
|北京
|李仲初
|265
|安井食品
|420
|New
|食品
|福建厦门
|刘鸣鸣
|265
|凯赛生物
|420
|New
|生物医药
|上海
|刘修才
|265
|国瓷材料
|420
|100%
|陶瓷
|山东东营
|张曦
|265
|中国宏桥集团
|420
|31%
|氧化铝
|山东滨州
|张波
|265
|嘉晨
|420
|18%
|钢铁、耐火材料、煤化工
|辽宁营口
|孙寿宽
|265
|满帮集团
|420
|0%
|物流
|贵州贵阳
|王刚
|271
|三棵树
|415
|177%
|化工
|福建莆田
|洪杰
|271
|海澜集团
|415
|-1%
|服装、投资
|江苏无锡
|周建平
|273
|睿创微纳
|410
|New
|电子器件制造
|山东烟台
|马宏
|273
|顾家家居
|410
|74%
|家具
|浙江杭州
|顾江生
|273
|大博医疗
|410
|71%
|医疗器械
|福建厦门
|林志雄
|273
|青山控股
|410
|71%
|钢铁
|浙江温州
|项秉雪
|273
|欧菲光
|410
|21%
|消费电子精密件
|广东深圳
|蔡荣军
|273
|春秋航空
|410
|11%
|航空运输
|上海
|王煜
|279
|中科创达软件
|400
|122%
|智能操作系统
|北京
|赵鸿飞
|279
|欧普康视
|400
|100%
|医疗器械
|安徽合肥
|陶悦群
|279
|圣邦微电子
|400
|82%
|半导体
|北京
|张世龙
|279
|万得资讯
|400
|74%
|金融数据服务
|上海
|陆风
|279
|玲珑轮胎
|400
|63%
|橡胶
|山东烟台
|王锋
|279
|柔宇科技
|400
|23%
|柔性屏
|广东深圳
|刘自鸿
|279
|华林证券
|400
|18%
|金融、投资
|广东深圳
|林立
|279
|旭辉集团
|400
|-1%
|房地产
|上海
|林中
|287
|光威复合材料
|395
|103%
|化工
|山东威海
|陈亮
|288
|中骏集团
|390
|New
|房地产
|上海
|黄朝阳
|288
|华天科技
|390
|144%
|半导体
|甘肃天水
|肖胜利
|288
|均瑶集团
|390
|70%
|房地产、航空、零售
|上海
|王均金
|288
|康弘药业
|390
|11%
|制药
|四川成都
|柯尊洪
|288
|海亮集团
|390
|-13%
|铜加工、投资
|浙江绍兴
|冯海良
|288
|东旭集团
|390
|-20%
|电子科技
|北京
|李兆廷
|294
|玖龙纸业
|385
|13%
|环保造纸
|广东东莞
|张茵
|294
|荣盛控股
|385
|3%
|房地产
|河北廊坊
|耿建明
|294
|微医
|385
|0%
|健康科技
|浙江杭州
|廖杰远
|297
|君正集成电路
|380
|New
|芯片
|北京
|刘强
|297
|大北农
|380
|105%
|饲料
|北京
|邵根伙
|297
|宏发科技
|380
|77%
|工业电器、投资
|福建厦门
|郭满金
|297
|光线传媒
|380
|31%
|文化传媒
|北京
|王长田
|297
|中际旭创
|380
|21%
|电子设备制造
|山东烟台
|王伟修
|297
|巨人网络
|380
|6%
|在线游戏
|上海
|史玉柱
|297
|正荣集团
|380
|3%
|房地产
|上海
|欧宗荣
|297
|大族激光科技产业集团
|380
|-19%
|系统解决方案
|广东深圳
|高云峰
|305
|新宝电器
|375
|New
|小家电
|广东佛山
|郭建刚
|305
|合生创展集团
|375
|150%
|房地产
|广东广州
|朱孟依
|305
|宇通客车
|375
|21%
|汽车制造
|河南郑州
|汤玉祥
|308
|海雅集团
|370
|New
|商业地产、金融
|广东深圳
|涂辉龙
|308
|启明医疗
|370
|New
|医疗器械
|浙江杭州
|曾敏
|308
|英科医疗
|370
|New
|医疗器械
|山东淄博
|刘方毅
|308
|中国联塑集团
|370
|61%
|塑料管道及管件
|广东佛山
|黄联禧
|308
|健友股份
|370
|37%
|原料药
|江苏南京
|唐咏群
|313
|郎酒
|365
|New
|白酒
|四川成都
|汪俊林
|313
|光环新网科技
|365
|24%
|电信运营
|北京
|耿殿根
|315
|汤臣倍健
|360
|57%
|保健品
|广东珠海
|梁允超
|315
|千方科技
|360
|44%
|软件和信息系统
|北京
|夏曙东
|315
|雅居乐集团
|360
|-8%
|房地产
|广东广州
|陈卓林
|318
|艾迪精密
|355
|New
|机械设备
|山东烟台
|宋飞
|318
|河北建设集团
|355
|New
|建筑工程
|河北保定
|李宝忠
|318
|捷佳伟创
|355
|New
|太阳能电池设备
|广东深圳
|余仲
|318
|小马智行
|355
|New
|人工智能
|广东广州
|-
|318
|雅迪控股
|355
|New
|电动车
|江苏无锡
|董经贵
|318
|信立泰药业
|355
|87%
|生物医药
|广东深圳
|叶澄海
|324
|百润股份
|350
|New
|饮料
|上海
|刘晓东
|324
|道通科技
|350
|New
|汽车智能诊断
|广东深圳
|李红京
|324
|健康元药业集团
|350
|84%
|医药
|广东深圳
|朱保国
|324
|敏华控股
|350
|79%
|休闲沙发
|广东惠州
|黄敏利
|324
|小红书
|350
|75%
|社交、电子商务
|上海
|毛文超
|324
|特变电工
|350
|46%
|电器设备
|新疆昌吉
|张新
|324
|中天科技
|350
|40%
|电缆
|江苏南通
|薛济萍
|324
|启明星辰信息技术集团
|350
|25%
|网络安全
|北京
|王佳
|324
|威马汽车
|350
|17%
|新能源汽车
|上海
|沈晖
|324
|中南建设集团
|350
|17%
|房地产
|江苏南通
|陈锦石
|324
|富德生命人寿保险
|350
|3%
|金融投资
|广东深圳
|方力
|324
|联影医疗
|350
|0%
|医疗器械
|上海
|薛敏
|324
|优必选科技
|350
|0%
|机器人
|广东深圳
|周剑
|324
|新城控股
|350
|-20%
|房地产
|上海
|王晓松
|338
|天下秀数字科技
|345
|New
|新媒体营销
|北京
|李檬
|338
|美亚光电技术
|345
|38%
|光电检测设备
|安徽合肥
|田明
|340
|美东汽车
|340
|New
|汽车零售
|广东东莞
|叶帆
|340
|敏实集团
|340
|New
|汽车制造业
|浙江宁波
|魏清莲
|340
|秦淮数据
|340
|New
|数据中心服务
|北京
|Michael Foust
|340
|天赐材料
|340
|New
|化学原料制品
|广东广州
|徐金富
|340
|以岭药业
|340
|New
|医药
|河北石家庄
|吴以岭
|340
|鱼跃医疗
|340
|70%
|医疗设备
|江苏镇江
|吴光明
|340
|步长集团
|340
|10%
|医药
|北京
|赵涛
|340
|长峰房地产
|340
|1%
|房地产
|上海
|童锦泉
|340
|51job
|340
|-8%
|在线招聘
|上海
|赵克仁
|349
|华大智造科技
|335
|New
|基因检测
|广东深圳
|汪建
|349
|亨通集团
|335
|-7%
|电缆
|江苏苏州
|崔根良
|351
|老百姓药房
|330
|65%
|医药零售
|湖南长沙
|谢子龙
|351
|太阳纸业
|330
|40%
|造纸
|山东济宁
|李洪信
|351
|九州通医药集团
|330
|29%
|医药流通
|湖北武汉
|刘长云
|351
|东华软件
|330
|16%
|软件和信息系统
|北京
|薛向东
|351
|口子窖
|330
|3%
|白酒
|安徽淮北
|徐进
|351
|科伦药业
|330
|-1%
|制药、医药流通
|四川成都
|刘革新
|351
|雅戈尔
|330
|-1%
|服装、房地产、投资
|浙江宁波
|李如成
|351
|天齐锂业
|330
|-3%
|矿
|四川遂宁
|蒋卫平
|359
|孚能科技
|325
|New
|新能源设备
|江西赣州
|王瑀
|359
|国轩高科
|325
|New
|新能源设备
|安徽合肥
|李缜
|359
|瑞芯微
|325
|New
|半导体
|福建福州
|励民
|359
|老板电器
|325
|16%
|家用电器
|浙江杭州
|任建华
|363
|北斗星通导航技术
|320
|New
|导航通信设备
|北京
|周儒欣
|363
|大华
|320
|New
|房地产
|上海
|金惠明
|363
|亿帆医药
|320
|88%
|医药
|浙江杭州
|程先锋
|363
|赫基国际
|320
|0%
|服装
|广东广州
|徐宇
|363
|富力地产
|320
|-16%
|房地产
|广东广州
|李思廉
|368
|斯达半导
|315
|New
|半导体
|浙江嘉兴
|沈华
|368
|珀莱雅
|315
|85%
|化妆品
|浙江杭州
|侯军呈
|368
|万利达
|315
|62%
|电子信息产品
|福建厦门
|吴凯庭
|368
|纳思达
|315
|5%
|打印设备
|广东珠海
|汪东颖
|368
|俊发集团
|315
|2%
|房地产
|云南昆明
|李文斌
|368
|养元智汇饮品
|315
|2%
|饮料
|河北衡水
|姚奎章
|368
|波司登
|315
|-15%
|服装
|江苏苏州
|高德康
|375
|科沃斯
|310
|New
|机器人
|江苏苏州
|钱东奇
|375
|兆驰股份
|310
|New
|消费品
|广东深圳
|顾伟
|375
|迈克生物
|310
|107%
|医药
|四川成都
|唐勇
|375
|金宇生物
|310
|48%
|医药
|内蒙古呼和浩特
|张翀宇
|375
|南微医学
|310
|48%
|医疗设备
|江苏南京
|隆晓辉
|375
|海普瑞药业集团
|310
|44%
|医药
|广东深圳
|李锂
|375
|VIPKID
|310
|-2%
|教育
|北京
|米雯娟
|375
|天士力医药集团
|310
|-3%
|医药
|天津
|闫凯境
|383
|洽洽食品
|305
|85%
|食品加工
|安徽合肥
|陈先保
|383
|桐昆集团
|305
|30%
|化工
|浙江嘉兴
|陈士良
|385
|赤峰吉隆黄金矿业
|300
|New
|黄金矿业
|内蒙古赤峰
|王建华
|385
|康华生物
|300
|New
|疫苗
|四川成都
|王振滔
|385
|银泰黄金
|300
|New
|物流、投资
|北京
|杨海飞
|385
|万孚生物技术
|300
|88%
|快速诊断试剂
|广东广州
|王继华
|385
|昆仑万维科技
|300
|82%
|传媒和娱乐
|北京
|金天
|385
|南洋天融信科技集团
|300
|62%
|电缆
|广东汕头
|李雪莹
|385
|科博达
|300
|58%
|汽车电子产品
|上海
|柯桂华
|385
|拉卡拉
|300
|58%
|金融科技
|北京
|孙陶然
|385
|裕同包装科技
|300
|43%
|包装
|广东深圳
|王华君
|385
|京基集团
|300
|25%
|房地产
|广东深圳
|陈华
|385
|我武生物
|300
|25%
|医药
|浙江湖州
|胡赓熙
|385
|中国东方教育
|300
|5%
|教育
|安徽合肥
|吴俊保
|385
|比特大陆科技控股公司
|300
|0%
|区块链
|北京
|吴忌寒
|385
|协鑫集团
|300
|-25%
|太阳能芯片、发电厂
|上海
|朱共山
|385
|雪松控股
|300
|-25%
|大宗商品供应链、金融投资
|广东广州
|张劲
|400
|爱旭股份
|295
|New
|太阳能
|上海
|陈刚
|400
|神州细胞生物技术集团
|295
|New
|生物医药
|北京
|谢良志
|400
|中顺洁柔纸业
|295
|74%
|生活用纸
|广东中山
|邓颖忠
|400
|景旺电子
|295
|13%
|印刷电路板
|广东深圳
|刘绍柏
|400
|圣农集团
|295
|0%
|农业
|福建南平
|傅光明
|400
|泰邦生物
|295
|-6%
|生物医药
|北京
|周凡
|406
|合景泰富集团
|290
|New
|房地产
|广东广州
|孔健岷
|406
|声网
|290
|New
|实时互动平台
|上海
|赵斌
|406
|通富微电
|290
|New
|集成电路封测
|江苏南通
|石明达
|406
|新宙邦科技
|290
|New
|电子化学品
|广东深圳
|覃九三
|406
|有赞
|290
|New
|电子商务
|浙江杭州
|关贵森
|406
|虹软科技
|290
|81%
|视觉技术
|浙江杭州
|邓晖
|406
|晶晨半导体
|290
|45%
|半导体
|上海
|钟培峰
|406
|东宝实业
|290
|7%
|医药
|吉林通化
|李佳鸿
|414
|富途证券
|285
|New
|金融科技
|广东深圳
|李华
|414
|太平洋证券
|285
|New
|证券
|云南昆明
|郑亚南
|414
|天智航医疗科技
|285
|New
|医疗机器人
|北京
|张送根
|414
|均胜投资
|285
|43%
|汽车制造业
|浙江宁波
|王剑峰
|418
|天山铝业
|280
|New
|铝
|新疆石河子
|曾超林
|418
|同程艺龙
|280
|New
|互联网旅游服务
|江苏苏州
|吴志祥
|418
|伟明环保
|280
|37%
|垃圾发电
|浙江温州
|项光明
|418
|海丰国际控股
|280
|33%
|海运
|上海
|杨绍鹏
|418
|碧水源
|280
|17%
|环保工程
|北京
|文剑平
|418
|格兰仕集团
|280
|17%
|家电
|广东佛山
|梁昭贤
|418
|横店集团
|280
|12%
|影视文化、电气电子、医药健康
|浙江金华
|徐永安
|418
|合盛集团
|280
|10%
|化工
|浙江嘉兴
|罗立国
|418
|旷视科技
|280
|0%
|人工智能
|北京
|印奇
|418
|杰瑞石油服务集团
|280
|-7%
|机械设备
|山东烟台
|孙伟杰
|418
|济民可信
|280
|-18%
|医药
|江西南昌
|李义海
|429
|九洲药业
|275
|New
|医药
|浙江台州
|花莉蓉
|429
|明阳智慧能源集团
|275
|72%
|风力发电机装备
|广东中山
|张传卫
|429
|万达控股
|275
|20%
|轮胎、电缆、化工
|山东东营
|尚吉永
|429
|丸美生物技术
|275
|10%
|化妆品
|广东广州
|孙怀庆
|433
|迪安诊断
|270
|New
|医药
|浙江杭州
|陈海斌
|433
|海吉亚
|270
|New
|肿瘤检测
|上海
|朱义文
|433
|红狮控股
|270
|New
|水泥
|浙江金华
|章小华
|433
|九号公司
|270
|New
|智能出行
|北京
|高禄峰
|433
|千禾味业
|270
|New
|调味品
|四川眉山
|伍超群
|433
|三全食品
|270
|New
|食品加工
|河南郑州
|陈南
|433
|易事特集团
|270
|New
|不间断电源
|广东东莞
|何佳
|433
|盈峰集团
|270
|New
|环保设备
|广东佛山
|何剑锋
|433
|浙富控股
|270
|New
|清洁能源装备
|浙江杭州
|孙毅
|433
|稻花香
|270
|13%
|白酒
|湖北宜昌
|蔡开云
|433
|海天国际
|270
|8%
|注塑机
|浙江宁波
|张静章
|433
|天茂集团
|270
|-18%
|投资
|上海
|刘益谦
|445
|绿城服务
|265
|New
|房地产
|浙江杭州
|李海荣
|445
|伟星集团
|265
|39%
|服装辅料、管材
|浙江台州
|章卡鹏
|445
|华泽集团
|265
|18%
|酒业、零售
|北京
|吴向东
|445
|美锦能源
|265
|-22%
|煤炭
|山西太原
|姚俊良
|449
|柏楚电子
|260
|New
|电子元件
|上海
|唐晔
|449
|海思科
|260
|New
|医药
|西藏山南
|王俊民
|449
|优刻得
|260
|New
|云计算
|上海
|季昕华
|449
|中教控股
|260
|37%
|教育
|江西赣州
|于果、谢可滔
|449
|金螳螂
|260
|21%
|建筑
|江苏苏州
|朱兴良
|449
|前海人寿保险
|260
|8%
|保险
|广东深圳
|张金顺
|449
|多益网络
|260
|4%
|网络游戏
|广东广州
|徐波
|449
|鄂尔多斯投资控股集团
|260
|4%
|能源、投资
|内蒙古鄂尔多斯
|王林祥
|449
|富源集团
|260
|0%
|房地产、教育、水电
|广东深圳
|缪寿良
|458
|雅克科技
|255
|New
|化工原料
|江苏无锡
|沈琦
|458
|修正药业
|255
|2%
|医药
|吉林长春
|修涞贵
|460
|多弗国际控股集团
|250
|New
|投资
|浙江温州
|胡兴荣
|460
|蓝帆医疗
|250
|New
|医疗器械
|山东淄博
|刘文静
|460
|良品铺子
|250
|New
|食品加工
|湖北武汉
|杨红春
|460
|天合光能
|250
|New
|光伏
|江苏常州
|高纪凡
|460
|先声药业
|250
|New
|医药
|江苏南京
|任晋生
|460
|荣民
|250
|19%
|房地产
|陕西西安
|史贵禄
|460
|云从科技集团
|250
|9%
|人工智能
|广东广州
|周曦
|467
|康基医疗
|245
|New
|医疗器械
|浙江杭州
|钟鸣
|467
|旗滨集团
|245
|New
|玻璃
|湖南株洲
|俞其兵
|467
|索菲亚家居
|245
|53%
|家具
|广东广州
|江淦钧
|467
|中国远大集团
|245
|40%
|医药
|北京
|胡凯军
|467
|重庆华宇集团
|245
|20%
|房地产
|重庆
|蒋业华
|467
|东方集团
|245
|14%
|能源、零售、投资
|北京
|张宏伟
|467
|知乎
|245
|0%
|传媒和娱乐
|北京
|周源
|467
|森马服饰
|245
|-4%
|服装
|浙江温州
|邱光和
|475
|博瑞医药
|240
|New
|生物医药
|江苏苏州
|袁建栋
|475
|杭可科技
|240
|New
|锂电池
|浙江杭州
|曹骥
|475
|金达威
|240
|New
|医药
|福建厦门
|江斌
|475
|联化科技
|240
|New
|化工
|浙江台州
|王萍
|475
|三诺生物
|240
|New
|医疗器械
|湖南长沙
|李少波
|475
|一心堂
|240
|New
|医药
|云南昆明
|阮鸿献
|475
|壹网壹创
|240
|New
|电子商务
|浙江杭州
|林振宇
|475
|泽璟制药
|240
|New
|医药
|江苏苏州
|盛泽林
|475
|长盈精密技术
|240
|New
|消费电子精密件
|广东深圳
|陈奇星
|475
|昭衍新药研究中心
|240
|New
|生物医药
|北京
|冯宇霞
|475
|格林美
|240
|41%
|文具用品制造
|广东深圳
|许开华
|475
|伊泰集团
|240
|14%
|能源
|内蒙古鄂尔多斯
|张东海
|475
|中天金融集团
|240
|12%
|房地产
|贵州贵阳
|罗玉平
|475
|隆基泰和
|240
|2%
|房地产、建筑
|北京
|魏少军
|475
|大搜车
|240
|0%
|汽车交易平台
|浙江杭州
|姚红军
|475
|融侨
|240
|0%
|房地产、公共事业
|福建福州
|林宏修
|475
|联美集团
|240
|-13%
|房地产、公共事业
|北京
|苏壮强
|475
|传化集团
|240
|-23%
|化工、农业、投资
|浙江杭州
|徐冠巨
|493
|鸿路钢构
|235
|New
|金属结构
|安徽合肥
|商晓波
|493
|美畅股份
|235
|New
|金属制品
|陕西咸阳
|吴英
|493
|卫星石化
|235
|47%
|化工
|浙江嘉兴
|杨卫东
|493
|苏宁体育
|235
|0%
|传媒和娱乐
|江苏南京
|张近东
|497
|九毛九国际
|230
|New
|餐饮
|广东广州
|管毅宏
|497
|巨星科技
|230
|New
|工具制造
|浙江杭州
|仇建平
|497
|鹏欣集团
|230
|New
|食品加工、房地产、半导体
|上海
|姜照柏
|497
|日月股份
|230
|New
|汽车零部件制造
|浙江宁波
|傅明康
|497
|思瑞浦
|230
|New
|芯片
|上海
|周之栩
|497
|新易盛
|230
|New
|通信
|四川成都
|高光荣
|497
|豪迈科技
|230
|53%
|机械制造
|山东高密
|张恭运
|497
|安科生物
|230
|44%
|生物工程
|安徽合肥
|宋礼华
|497
|泛海控股
|230
|5%
|房地产
|北京
|宋宏谋
|497
|华强集团
|230
|5%
|投资
|广东深圳
|张恒春
|497
|三只松鼠
|230
|5%
|食品加工
|安徽合肥
|章燎源
|497
|申通快递
|230
|-18%
|快递
|上海
|陈德军