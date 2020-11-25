字节跳动申请“doupay”商标

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字节跳动申请“doupay”商标

2020-11-25 15:15 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，字节跳动于11月18日申请了“doupay”商标，核准注册在9类科学仪器、42类设计研究中。此前，字节跳动成功从武汉合众易宝科技有限公司手中拿到支付牌照，至此，字节跳动已有4张金融牌照在手。

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