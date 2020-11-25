企查查APP显示，字节跳动于11月18日申请了“doupay”商标，核准注册在9类科学仪器、42类设计研究中。此前，字节跳动成功从武汉合众易宝科技有限公司手中拿到支付牌照，至此，字节跳动已有4张金融牌照在手。
企查查APP显示，字节跳动于11月18日申请了“doupay”商标，核准注册在9类科学仪器、42类设计研究中。此前，字节跳动成功从武汉合众易宝科技有限公司手中拿到支付牌照，至此，字节跳动已有4张金融牌照在手。
今天的互联网圈，对字节跳动有一种近乎夸张的推崇，似乎这家急速增长公司无所不能、四处出击、来势汹汹，俨然一种“地球人都无法阻止字节跳动”扩张的阵势.
昨日，掌阅科技发布公告称，字节跳动旗下量子跃动将以24.42元/股的价格，受让创始人张凌云持有的22，522，523股和成湘均持有的22，522，523股，约占公司总股本的11.23%，共计约11亿元。
一家名为“松果门诊”的线下诊疗机构走入大众视线，而它的背后，就是由吴海锋和孙雯玉共同创办的幺零贰四，数月前，随着这两位百度前高管加入字节跳动，幺零贰四也一起并入了字节。
据天眼查数据显示，11月12日，北京字节跳动科技有限公司申请注册“抖音电商”商标，国际分类为广告销售，商标状态为“商标申请中”。
据界面新闻报道，近日，字节跳动正考虑推动抖音业务单独在港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。对此，字节跳动相关负责人回应称:确实有在考虑抖音独立分拆上市的计划，但目前还未确定。此前，路透社就曾报道称字节跳动正考虑其国内业务在港上市，预计估值将超过1000亿美元。
11月18日，字节跳动申请 “doupay”商标，商标分类涉及科学仪器、设计研究。不仅如此，就在去年12月以及今年6月，字节跳动就已申请了大量 “doupay”商标，目前商标状态为“注册申请中”“初审公告”中。
就在上周，掌阅科技股份有限公司（以下简称掌阅）发布公告称，公司控股股东、实际控制人成湘均和张凌云拟通过协议转让部分股份的方式，引入字节跳动全资子公司量子跃动作为公司重要股东。字节跳动以11亿元的价格获得掌阅11.23%的股份，成为掌阅第三大股东。
字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。
今日，针对“字节跳动拟推抖音单独赴港上市”的报道，字节跳动方面回应称，在考虑部分业务上市计划，还没有最后确定。
字节跳动又对网文公司下手了，不像过去只是象征性的挑选一些小鱼小虾，这一次字节跳动直接选择了大手笔入股A股上市公司掌阅科技。单笔花费超过11亿后，字节跳动旗下的量子跃动一跃成为了仅此于掌阅科技两位控制人的第三大股东。
10月29日消息，字节跳动今日宣布启用全新教育品牌“大力教育”。作为字节跳动旗下首个公开发布的业务独立品牌，大力教育承接字节跳动所有教育产品及业务，原教育业务负责人陈林出任大力教育CEO。陈林表示，拥有独立品牌的“大力教育”未来将专注于“大教育”领域，深耕教育服务的所有场景、赋能教育生态中所有参与者，并始终关注人的成长。据悉，早在2016年，字节跳动就开始关注教育。2018年陆续投资了一些教育公司。2
字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。
近日，CNMO在企查查官网了解到，北京字节跳动科技有限公司新增了一条名为“抖音电商”的商标信息，商标申请时间为2020年11月12日，国际分类有科学仪器、广告销售、教育研究等。商标目前的状态为“商标申请中”，这也透露出抖音即将进军电商市场的战略。
近日，一款名为“飞书文档”的APP在苹果 App store正式上线。据官方介绍，飞书文档是一款可多人实时协作的免费在线文档，整合文档、表格、思维笔记、云盘等功能于一体，支持多种设备和平台，提供从记录、分享到沟通、协作的一站式解决方案。
掌阅科技今天发布公告，宣布字节跳动旗下公司量子跃动拟受让公司4505万股，占公司总股本的11.23%。
字节跳动已于数月前完成对技术分享社区稀土掘金的收购。知情人士透露，这一交易在今年上半年就已全部谈妥，并入字节跳动后，月影兼着负责运营工作。”
DoNews 10月29日消息（记者 程梦玲）10月29日，字节跳动宣布启用独立教育品牌：大力教育，由字节跳动高级副总裁陈林出任大力教育CEO。陈林首度公布了大力教育的产品矩阵：2018年起，字节跳动陆续推出一对一外教产品GoGokid、中小学在线辅导教育产品清北网校，收购成人英语学习平台开言英语、进校产品AI学和极课大数据。今年字节跳动进入启蒙教育赛道，AI英语启蒙课程瓜瓜龙英语在3月上线，9月完成对数理思维培养平台“你拍一”的收
据21财经报道，今日针对“字节跳动有意收购欢聚海外业务”的传闻，YY官方回应称，消息不实，没有出售海外业务的计划。
今日，掌阅科技发布公告称，与字节跳动的进一步合作事宜目前尚未开展，未来推进进度存在不确定性。11月4日，掌阅科技发布公告宣布字节跳动旗下公司入股掌阅科技，成为第三大股东。
2014年1月20日，张某注册了域名“toutiaoba.com”（简称诉争域名）。2018年7月4日，字节跳动公司向亚洲域名争议解决中心北京秘书处（简称域名中心）投诉，主张其对诉争域名享有在先权益，张某对诉争域名的注册、使用具有恶意，故要求将诉争域名转移至字节跳动公司。
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