靠谱？顶级对冲基金押注2021年比特币价格上涨至10万美元

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:据路透社报道，包括顶级对冲基金及资金管理者在内的比特币投资人，目前正押注比这种加密货币可能会在一年内暴涨四倍以上，达到10万美元的高点。

自今年1月以来，比特币已经大涨160%，这主要得益于强劲的机构需求，以及Square和Paypal等支付公司代表客户购买比特币的稀缺性。2017年12月，比特币曾创下略低于2万美元的历史峰值。

对冲基金Off the Chain Capital首席投资官Brian Estes表示，一年内，比特币价格从18，000美元涨到10万美元并非难事。他表示:“我看到过比特币在一年内上涨10倍、20倍和30倍。所以涨5倍也没什么大不了的。”

Estes预测，到2021年底比特币可能上涨到10万到28万美元之间。Estes模型利用库存流量比率来衡量黄金等大宗商品的稀缺性。据称该模型与比特币价格的相关性为94%。

另外，花旗技术分析师Tom Fitzpatrick上周在一份报告中称，到明年底，比特币可能会升至318，000美元，原因包括供应有限、跨境流动便利以及所有权模糊。Neo预测比特币到2021年底将达到6-8万美元。

但也有怀疑论者对严厉批评认为，剧烈波动的虚拟货币只不过是投机资产，而非黄金一般的价值储存工具。

Tempus Inc的资深外汇交易员Juan Perez认为，押注比特币明年升至10万美元是一种疯狂的预测，相当于是在押注全球金融体系的崩溃。他表示:“各国政府是不会让这种情况发生的。他们不会让法定货币就这样崩溃了。”

截至发稿时间，比特币价格为18924美元，接近突破19000美元。不过站长之家提示，文章不作为投资参考依据，加密货币价格波动大，风险高，投资需谨慎。