盒马回应用户买到腐烂树莓：已把问题反馈至档口

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:据沸点视频报道，11月23日，四川成都的宁先生称，自己在盒马鲜生网购了一盒树莓，递给孩子之前发现树莓已经坏了，部分发霉长毛，还有一部分烂了已经化水了。
宁先生称，还好自己和老婆提前看了一下，不然自己的孩子就直接拿走，如果吃下去问题就大了。
对此，盒马鲜生客服人员表示，将把问题反馈至档口，去核查这一批次的商品，已经做了线上退款，具体处理方案将在核查过后给出。
站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:据沸点视频报道，11月23日，四川成都的宁先生称，自己在盒马鲜生网购了一盒树莓，递给孩子之前发现树莓已经坏了，部分发霉长毛，还有一部分烂了已经化水了。
宁先生称，还好自己和老婆提前看了一下，不然自己的孩子就直接拿走，如果吃下去问题就大了。
对此，盒马鲜生客服人员表示，将把问题反馈至档口，去核查这一批次的商品，已经做了线上退款，具体处理方案将在核查过后给出。
11月16日，成都市民李先生反映称，盒马鲜生（未来中心店）部分糖果商品没有价签，或是以低价价签吸引顾客，但实际价格比价签价格高出许多。
今日，盒马火锅正式在盒马、饿了么上线发售。据悉，盒马火锅锅底达40多种，食材种类超2000个，价格约为火锅店的一半。
盒马今日宣布，盒马火锅正式在全国盒马、饿了么同步上线发售。
据国是直通车报道，今日，盒马副总裁沈丽在接受采访时表示，盒马总部年底前即将落户浦东。据悉，盒马产业基地4月17日在上海浦东新区航头镇正式动工，预计2022年投产使用，年营收将超100亿元，服务于上海各大盒马门店。
盒马最新回应称，已下架被检出批次的产品
10月29日消息，日前，上海市市场监督管理局网站公布2020年第40期省级食品安全抽检信息。其中，由石家庄经济技术开发区长城食品有限公司生产、上海盒马网络科技有限公司普陀第二分公司销售的精肉培根(切片)减盐样品检验不合格，不合格项目为大肠菌群。信息显示，本次抽检信息涉及7大类食品，包括：肉制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、糕点、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食用农产品等。抽检样品共计698批次，其中合格693?
10月28日，上海市场监管局发布2020年第40期省级食品安全抽检信息，上海盒马网络科技有限公司普陀第二分公司销售的精肉培根被检出大肠菌群。
2020年的生鲜赛道异常火热，阿里、京东、美团、滴滴各家巨头蜂涌而至，市场也出现了“得生鲜者得天下”的观点。既然是一条赛道，势必也会存在选手竞速的快慢之分。放眼整个赛道，美团近期的一些动作颇受市场关注。
在生鲜电商这条赛道上，美团三年发了三趟车，势头一次比一次猛烈。2018年5月，小象生鲜正式上线，并接连开了七家门店，美团的生鲜战事由此开始。
11 月 12 日，由上海青联海外学人华侨界别发起，联合在在沪全青联委员、上海青联经济界别、体育界别、社会组织和社会中介界别、宗教界别以及技能人才界别共同举办的“叮咚买菜”总部调研参访活动顺利举行。“叮咚买菜”创始人兼CEO梁昌霖、副总裁张奕、公共事务部副总裁胡佳瑱，经济界别主任施永雷，团市委团结联络部（青联秘书处）部长陈峰，海外学人华侨界别副主任许涛芳、副主任温蜜，技能人才界别副主任宋结斌，社会组织和社会
疫情改变了人们诸多的消费习惯，由此诞生出不少新蓝海，社区团购就是其中的一个代表。社区团购虽作为生鲜电商的四大发展模式之一（前置仓模式、到店+到家模式、社区模式和传统电商模式），从原先并不被看好，到如今已成为生鲜电商最热门的赛道。目前，阿里、美团、滴滴、拼多多、京东等巨头纷纷下场参战，6月滴滴“橙心优选”上线，7月美团推出美团优选，8月拼多多上线“多多买菜”……
11月11日零时刚过，京东生鲜5分钟成交额同比增长5倍，3分钟涌入百万用户。
据证券时报报道，盒马已注册“盒马火锅”商标，已有多家知名火锅品牌加入。
今日，盒马事业群总裁侯毅公布数据称，过去一年中，盒马从159 家门店增至 227 家门店。年度活跃买家用户从 2000 万增至 2500 多万。
企查查信息显示，盒马已于今年 9 月份注册了“盒马火锅”商标，宣布将进行一场火锅革新。从申请信息来看，盒马申请的火锅商标包含 30 类 方便食品、 35 类 广告销售、 43 类 餐饮住宿、 31 类 饲料种籽四大类别。同时该公司已经于 9 月末申请注册闪骑侠、好壹点、零家小食纪商标。
在业内人士看来已饱和的火锅市场，盒马火锅作为后入局者再次回归，底气何来？
10月12日，阿里巴巴集团控股有限公司申请注册“火锅江湖”商标，国际分类为广告销售，目前该商标状态为“注册申请中”。
10 月 1 日，盒马首家仓储式会员店正式营业。据了解，这是全球首个新零售会员店，也是仓储式会员制赛道理的首个中国品牌。据《每日经济新闻》报道，这家会员店位于上海浦东森兰商都中心B1 层，占地面积达1. 8 万平方米。该门店采用仓储式货架，商品类型包括休闲食品、酒水饮料、日用百货等。门店总计大约 1500 个SKU，采用线上线下一体化运营，店内商品以直采和自有产品为主。
据企查查数据显示，易果生鲜(上海易果电子商务有限公司)、云象供应链(上海云象供应链管理有限公司)和安鲜达(上海安鲜达物流科技有限公司) 已于 7 月 30 日进入自愿破产重组。资料显示，上海易果电子商务有限公司成立于2005年。
2020 年，连卖菜都开启“惊喜消费”新时代了。对于 95 后、 00 后来说，手办盲盒一定不陌生。为了抽到心仪的玩偶，有不少年轻人不惜砸下重金，甚至要靠“盲盒”续命。但如果盲盒里的内容不是玩具公仔，而是可以吃的猪肉、鸡蛋、扇贝、油菜、胡萝卜等生鲜菜品，这样的“生鲜版”盲盒你还喜欢拆吗?“生鲜盲盒还可解决‘吃什么’这人生第一大难题，实属刺激。”聊起亲身体验，王萌
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