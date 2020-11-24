盒马回应用户买到腐烂树莓：已把问题反馈至档口

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:据沸点视频报道，11月23日，四川成都的宁先生称，自己在盒马鲜生网购了一盒树莓，递给孩子之前发现树莓已经坏了，部分发霉长毛，还有一部分烂了已经化水了。

宁先生称，还好自己和老婆提前看了一下，不然自己的孩子就直接拿走，如果吃下去问题就大了。

对此，盒马鲜生客服人员表示，将把问题反馈至档口，去核查这一批次的商品，已经做了线上退款，具体处理方案将在核查过后给出。