苹果明年发布的iPad Pro或将采用三星和LG OLED屏幕

站长之家（ChinaZ.com）11月24日 消息:据外媒报道，苹果准备在明年发布的iPad Pro平板电脑上采用三星和LG制造的OLED屏幕。据称，目前为iphone提供OLED面板的三星显示器（Samsung Display）和LG显示器(LG Display)可能为将于2021年下半年发布的新款平板电脑开发新的OLED面板。

三星显示器公司正在对其位于牙山的A4工厂的一条生产线进行改造，用来生产iPad所需的OLED屏幕，并在原有的材料上进行改进。

正常情况下，平板电脑的使用时间比智能手机长。仅仅拥有一个发光层可能会无意中导致蓝色OLED由于长期使用而失去亮度的老化。

知情人士说，与iPhone采用屏幕相比，苹果要求三星显示器（Samsung Display）和LG显示器(LG Display)对于将用于iPad Pro的OLED显示屏提出更高的规格。

LG Display已经将新的技术应到汽车上的OLED上，该公司正在利用其位于谷米的E5工厂生产汽车需要的OLED屏幕。LG正在利用该工厂为新的iPad Pro生产OLED样品。

三星显示器在OLED手机应用领域占据主导地位，而LG显示器一直在研发用于汽车的OLED，并正在扩大对美国和欧洲汽车制造商的供应。

不过，苹果将OLED屏幕用于其高端平板电脑的计划可能会推迟，这主要具体取决于miniLED的采用规模。另外，苹果预计将在2021年上半年推出的iPad Pro中使用背光LCD面板。

另据站长之家了解，从今年开始，三星电子也开始在其Galaxy Tab系列平板电脑上使用LCD。Galaxy Tab S7采用了CSOT的11英寸LCD面板。

根据Strategy Analytics的数据，2020年第三季度平板电脑出货量同比增长33%。这是由疫情导致远程工作需求的增加。

苹果和三星第三度平板电脑出货量同比分别增长49%和87%。苹果卖出了1，510万台，三星卖出了940万台。