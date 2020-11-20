欢聚集团再次回应浑水报告；腾讯回应擦边球内容流入视频号；B站市值破200亿美元

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欢聚集团再次回应浑水报告；腾讯回应擦边球内容流入视频号；B站市值破200亿美元

2020-11-20 08:16 · 稿源：站长之家
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欢聚集团再次回应浑水报告

昨日晚间，欢聚集团（JOYY）发文再次回应浑水做空报告称，该报告包含大量错误的信息和陈述，以及误导性结论。浑水不了解整个直播行业的商业模式，JOYY相关的运营数据都有同行业数据可参考，符合行业逻辑。直播已成为互联网行业的重要收入手段。已有多家知名的互联网上市公司，以直播作为主要收入来源。

此外，欢聚集团表示，公司有强大的现金流和现金储备。为了反驳浑水报告对于公司利润真实性的质疑，公司可以提供海内外现金余额和银行存款对账单，被有能力的第三方机构做现金确认和调查。同时，JOYY收购BIGO时，严格遵循了应有的公司治理流程，并获得了所有必要的批准。

昨日，做空机构浑水公布数据称，YY直播约有90%的收入都是伪造数据。受此消息影响，欢聚集团股价下跌26.48%，报73.66美元，总市值59.65亿美元。

随后，欢聚集团回应称，报告逻辑不清、数据混乱、以偏概全，包含了大量的错误。

QQ截图20201120080954.jpg

腾讯回应擦边球内容流入视频号

据第一财经报道，昨日，针对不少网友反映的“微信视频号附近模式存在低俗内容”一事，腾讯回应称，已发现类似的问题，目前已经在产品调整，在加大打击力度。这种算非典型擦边球内容，在样本采集上会有一定难度。

此前，有不同区域的用户反映称，打开视频号附近功能后出现低俗化视频号内容。

今年1月，微信视频号正式上线，微信视频号可用1分钟内的视频，或者9张以内的图片，随时随地发挥创造，和更多人分享生活和世界。

腾讯 (2)

B站市值破200亿美元

截至昨日收盘，哔哩哔哩股价上涨22.17%，报58.46美元，总市值超200亿至203.11亿美元。

昨日早些时候，哔哩哔哩发布了2020第三季度财报。财报显示，哔哩哔哩第三季度营收达32.257亿元，同比增长74%

第三季度，哔哩哔哩平均月度活跃用户人数（MAU）达1.972亿人，同比增长54%。移动月度活跃用户人数达1.835亿人，同比增长61%;平均每日活跃用户人数(DAU)达5330万人，同比增长42%;平均月度付费用户(MPU)人数达1500万人，同比增长89%。

此外，第三季度，来自于移动游戏的营收为12.751亿元，同比增长37%。来自于增值服务的营收为9.796亿元，同比增长116%。来自于广告的营收为5.575亿元，同比增长126%。电商及其他收入为4.134亿元，同比增长83%。

QQ截图20201120081647.jpg

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    B站 B站财报 哔哩哔哩
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