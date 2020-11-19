5G消息或年底商用 小米等品牌已通过5G消息功能测试

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:据财联社报道，在今日的2020中国移动全球合作伙伴大会上，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌已经通过了5G消息的功能测试，三大运营商5G消息平台很有可能在今年底联合宣布商用。

4月8日，中国电信、中国移动、中国联通联合举行线上发布会，联合发布5G消息业务及5G消息白皮书。 据悉，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。例如在与12306的对话中，用户可以通过发送语音或文字、点选关键字的形式，快捷实现车票预订、支付、改签等操作。

业内人士指出，5G消息可能按流量计费，价格有望比目前的短信和微信更优惠。

今年5月，中国移动宣布在iOS及安卓端推出5G消息App。根据官方介绍，5G消息App是中国移动基于国际RCS标准，打造的一款通讯及服务软件，支持发送文本、图片、音视频、地理位置等丰富消息;还可与商户的聊天机器人进行交互，获取7*24小时的智能服务。

今年7月，中移互联网公司副总经理庄仁峰表示，当前，三家运营商都已经启动了5G消息商业化平台的建设工作，5G消息在中国的落地发展进入快车道。