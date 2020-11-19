5G消息或年底商用 小米等品牌已通过5G消息功能测试

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 5G最新资讯 > 正文

5G消息或年底商用 小米等品牌已通过5G消息功能测试

2020-11-19 14:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:据财联社报道，在今日的2020中国移动全球合作伙伴大会上，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌已经通过了5G消息的功能测试，三大运营商5G消息平台很有可能在今年底联合宣布商用。

5G

4月8日，中国电信、中国移动、中国联通联合举行线上发布会，联合发布5G消息业务及5G消息白皮书。 据悉，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。例如在与12306的对话中，用户可以通过发送语音或文字、点选关键字的形式，快捷实现车票预订、支付、改签等操作。

业内人士指出，5G消息可能按流量计费，价格有望比目前的短信和微信更优惠。

今年5月，中国移动宣布在iOS及安卓端推出5G消息App。根据官方介绍，5G消息App是中国移动基于国际RCS标准，打造的一款通讯及服务软件，支持发送文本、图片、音视频、地理位置等丰富消息;还可与商户的聊天机器人进行交互，获取7*24小时的智能服务。

今年7月，中移互联网公司副总经理庄仁峰表示，当前，三家运营商都已经启动了5G消息商业化平台的建设工作，5G消息在中国的落地发展进入快车道。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 5G消息成行业风口，小水智能获首批试点，将推出5G消息平台

    自 2020 年四月三大运营商联合推出《5G消息白皮书》以来，5G消息迅速成为当前时代短信业务的最新风向标。目前，中国移动5G消息目前已经面向 15 个试点省的友好用户开放试商用对接，小水智能获首批试点资格，在四川、陕西等省份先行推进5G消息。预计至年底，5G消息将覆盖4. 9 亿用户，并建设5G消息 1 亿用户容量。5G消息的本质是RCS消息(Rich Communication Suite，富媒体通讯套件)，5G消息承载着传统短信业务转型升级的重要使命，?

    小水智能 5G消息平台

  • 苹果5G怎么切换4G iPhone手机5G切换4G方法

    苹果iPhone12手机是苹果第一款支持5G网络的手机，有很多用户也是因为支持5G而购买了这款手机，那么在iPhone上要怎么设置5G网络，如何在5G和4G网络之间切换呢，我们来看下具体的操作步骤。

    苹果 iPhone 5G

  • 瑞信：5G手机将推动5G用户增至23亿

    据“瑞信CreditSuisse”微信公众号消息，瑞信全球电信团队发布了对29个研究所覆盖国家和地区的5G进展预测：到2024年，5G用户将达到23亿，全球收入将达3830亿美元，在2020-24年期间需要9580亿美元资本支出。瑞信表示，到目前为止，5G商用推广多数仍集中于大额数据流量包和5G手机上，而不是应用程序，这使得19-24财年的预期收入增速仅局限于每年1.3%。这也意味着对于超过9580亿美元的资本支出而言，

    5G

  • 5G时代，手机就该这样玩！

    不知不觉中，中国的5G网络已经商用超过一年，相关上下游产业都因为5G的到来出现了相当大的变化，对消费者来说也是如此。5G网络的一大特征就是网速更快，因此我们的移动生活有了更多的想象空间。例如我们可以在手机上直接观看原画画质的视频直播，或者无需太长时间等待就能下载/观看热播剧等等，“更高效”就是5G时代最大的变化。其实，单纯的网速翻倍还不是5G网络的全部，因网速变快所以可以做的更多事情，才是5G网络的真本事。为?

    5G时代

  • 印度首富与高通联手开发5G网络 但还未拍卖5G频谱

    10月21日消息，据国外媒体报道，美国芯片巨头高通将与印度亿万富翁穆凯什·安巴尼(Mukesh Ambani)旗下无线运营商Jio Platforms联手开发5G解决方案，期望尽快将高速网络带入世界第二大移动市场印度。并且在试验期间达到了1 Gbps的速度。高通两家公司周二宣布，这一合作计划旨在加快发展速度，并在印度推出独立的5G 网络基础设施和服务。高通已投资7.3亿卢比收购了Jio Platforms 0.15%的股份。Jio Platforms四年前在印度

    5G网络

  • 双11最值得买的5G手机：选5G双卡双待的才不后悔

    11月刚刚开始，双11的电商大促之战就已打响，尽管手机品类的福利超多，但仍有消费者在观望比价。在这个5G发展的高速时期，真正的5G+5G双卡双待已成为5G手机的必备功能，为了让大家不浪费钱投资“过渡机“，防止5G换机消费踩坑，接下来我们就盘点一下双11活动中支持双卡5G、最值得入手的5G手机。爆款5G旗舰——Redmi K30至尊纪念版Redmi K30至尊纪念版作为小米10周年纪念之作，在配置和体验上都是全面旗舰。其搭载了联发科旗舰级5G?

    双11 5G手机

  • 苹果12怎么设置5G网络 iPhone12怎么开关5G网络

    苹果iPhone12手机在10月正式发布和上市，作为苹果第一款支持5G网络的手机，成为了很多人换机的主要考虑，那么iPhone12要怎么设置5G网络，开启和关闭5G网络具体怎么操作呢，我们来一起看下吧。

    苹果12 5G

  • Redmi K40？小米神秘5G新机入网

    今天，型号为M2011K2C的小米新机获得入网许可。博主@数码闲聊站指出，M2011K2C可能是基于新平台的手机。据此猜测，M2011K2C可能是Redmi K40系列新品。资料显示，高通将于12月1日发布旗舰

    Redmi RedmiK40 小米

  • Moto G 5G或成为摩托罗拉下款搭载骁龙750G的实惠型5G手机

    据外媒XDA报道，新发布的高通骁龙750G可能会被选为即将发布的MotoG5G的芯片系统。此外，Slashleaks上还出现了一幅设备现场照，其展示了该款设备的显示屏和前端的相机镂空部分。据悉，MotoG5GPlus于今年7月发布。

    摩托罗拉

  • iPhone12怎么关5G 苹果12手机5G网络关闭方法

    苹果iPhone12手机已经上市，这是苹果第一款支持5G网络的iPhone手机，可以凭借5G享受到高速的网络体验。但5G网络也会带来高耗能，导致iPhone的续航变短，那么iPhone12要怎么关闭5G网络呢，我们来看下具体的关闭方法。

    iPhone12 苹果12 5G

  • 高通推5G网络基础设施系列芯片平台 释放全部5G潜能

    10月21日消息，高通宣布推出5G网络基础设施系列芯片平台，面向从支持大规模MIMO的宏基站到外形紧凑的小基站的广泛部署场景，加速蜂窝生态系统向虚拟化、互操作无线接入网络（RAN）的转型。高通推出三款全新5G RAN平台：Qualcomm?射频单元平台、Qualcomm?分布式单元平台和Qualcomm?分布式射频单元平台是全球首批宣布的专为支持领先移动运营商部署新一代开放式融合虚拟RAN（vRAN）网络而打造的解决方案。上述平台旨在支?

    高通 5G网络 芯片

  • 部分地区运营商被曝下架4G套餐：为推广5G套餐 你“被5G”了吗？

    2020年前三季度，中国移动5G套餐用户数目达到1.14亿；截至9月底，中国电信的5G套餐用户数达到6480万户。据国内媒体报道，最近，三大运营商均采取了相似的“收紧4G，推广5G”策略，将

    5G套餐

  • Check Point: 5G极速连接需要极致安全 保护新一代 5G 应用免遭高级网络攻击

    随着iPhone12 的正式发布，5G应用又一次成为人们关注的焦点。无论现在的主流网速如何，它们都不及5G 理论峰值 (10Gbps) 的几分之一。5G 峰值速度比当今手机4G 网络快100 多倍，甚至比目前最快的家庭光纤宽带服务还要快10 倍 — 实际上，它可以在几秒之内下载一部4K 高清电影。5G 还具有超低延迟的特点，这让始终在线的新型即时系统连接成为了可能。正是因为有这些特质，5G 才可以为一系列广泛的应用、服务和设备提供支持，使我们?

    CheckPoint 网络攻击

  • iPhone12支持5g吗 苹果12mini能用5G网络吗

    苹果iPhone12mini是今年苹果推出的尺寸最小的一款手机，屏幕为5.4英寸，机身尺寸甚至比iPhone8还要小，同时性能上与其他几款iPhone12没有区别，都是A14处理器，不少人也想考虑更换这款iPhone12mini。

    iPhone12 5g iPhone12mini

  • 领先全球：中国移动建成世界规模最大5G网络 5G用户破亿

    目前我国已经建成了全球最大规模的5G网络，这个成绩足以让美国等欧美国家感叹。据官方消息，5G在中国正式商用一年，中国移动开通35万5G基站，5G套餐用户超过1亿，5G网络覆盖和用户规模均为全球

    中国移动

  • [图]BT选中爱立信为5G合作商 在伦敦等主要城市推进5G网络部署

    英国电信（BT）近日选中爱立信（Ericsson）作为5G合作伙伴，在伦敦和英国其他城市推进和部署5G网络。根据协议，爱立信的通信设备将会部署在包括伦敦，爱丁堡，贝尔法斯特，加的夫和其他英国主要城市，将负责BT将近50%的5G总流量。

    5G网络

  • 华为胡厚崑：国内拥有60万个5G基站 5G连接数达1.6亿

    在今日的2020华为全球移动宽带论坛上，华为副董事长胡厚崑表示，国内目前已经拥有60万个5G基站，覆盖超300个城市，5G连接数达1.6亿。

    华为 5G基站

  • 中国移动发布权威5G报告，联发科天玑芯片5G表现备受认可

    近日，中国移动发布《中国移动 2020 年智能硬件质量报告》，中国移动智能硬件测试中心对截止到今年 5 月的上市产品进行全面评测，包括四大主流5G芯片和 41 款5G手机。其中5G芯片的评测是在SA组网模式下，考察芯片的数据上传下载性能、语音通话和功耗表现，评测的四大主流5G芯片包括高通骁龙865+X55、华为麒麟990、联发科天玑1000+以及三星Exynos980。从公布的报告中可以看到，华为麒麟990、高通骁龙865+X55 和联发科天玑1000+这三?

    中国移动 联发科 天玑芯片

  • 华为Mate40支持双5G吗 mate40可以插两张5G卡吗

    华为Mate40系列手机在10月22日晚上正式发布，这款手机是可以双卡双待，那么可以同时使用两张5G卡，同时享受两个5G网络吗，这里我们来看下华为Mate40系列电话卡的设置情况。

    华为Mate40 5G

  • 闻库：全国累计开通5G基站69万个 基本实现地市级5G覆盖

    10月22日消息，在国务院新闻办公室新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库就我国5G的发展情况进行了介绍。闻库表示，整体上看，我国5G发展取得了积极成效，累计开通的5G基站达69万个，今年新建的基站约50多万个，年初制定的50万个基站的目标已经提前完成，基本实现了地市级的5G覆盖。除网络建设外，5G终端也是非常重要的方面。1-9月份，5G手机出货量已经超过1个亿。同时，已经有1.6亿个终端?

    5G基站
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP AVP 英雄联盟手游 英雄联盟wildrift

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM