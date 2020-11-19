马保国回应耗子尾汁被注册商标：不清楚 很多人冒充自己

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马保国回应耗子尾汁被注册商标：不清楚 很多人冒充自己

2020-11-19 14:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:提起马保国，相信大家一定不陌生，这位自称“浑元形意太极拳掌门人”的69岁老同志近日已经血洗B站、微博并连日霸榜。同时，马老师的各种鬼畜视频更是层出不穷，“耗子尾汁（好自为之）”“不讲武德”“窝里斗”“闪电鞭”等马老师语录也是十分洗脑。

近日，在接受梨视频采访时，马保国表示，对于冒充自己的人自己不会起诉，时间长了他们自己就原形毕露了，而对于恶搞自己的人，他们的视频自己不会看也不会去理会。谈及“耗子尾汁”被注册商标，马保国称，自己不清楚，很多人冒充自己，把自己的头像都注册成商标。

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此外，针对参演电影一事，马保国表示，希望自己在《少年功夫王》中弘扬中国传统功夫，希望把真正的功夫展现在这部电影里。

此前，有网友发现马保国语录 “耗子尾汁”已经被抢注商标。据企查查数据显示，11月11日，“耗子尾汁”商标被一位名为陈秀茂的人申请，商标分类为广告销售，目前商标状态为 “注册申请中”。

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不仅如此，今年6月，多条“马保国”商标被陕西赛丽尘商贸有限公司申请注册，国际分类为食品、健身器材、酒、教育娱乐等。

11月15日，针对网友们的恶搞，马保国表示，网络信息很乱，大家要能清晰明辨。自己已回归平静生活，远离武林是非圈子。

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然而就在宣布归隐一天后，马保国高调宣布从影，参加电影《少年功夫王》的拍摄录制。

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